Thaïlande : un incendie à Phuket fait 11 morts et plus de 30 blessés

Bangkok (VNA) - Un violent incendie s’est déclaré vers 3h15 le 16 novembre dans le quartier touristique de Patong, dans la province de Phuket, au sud de la Thaïlande, faisant 11 morts et plus de 30 blessés.

Selon le correspondant de la VNA en Thaïlande, le feu a pris dans un immeuble commercial abritant un magasin de location de motos au rez-de-chaussée et des chambres d’hébergement aux étages supérieurs. La présence de nombreuses motos, de carburant et d’autres matériaux inflammables a favorisé la propagation rapide des flammes à trois bâtiments, comprenant environ cinq locaux commerciaux.

Les pompiers, la police et les équipes de secours sont rapidement intervenus pour évacuer les personnes piégées et maîtriser le feu. Vers 5h15, l’incendie était en grande partie maîtrisé. Les recherches et les vérifications de sécurité se sont poursuivies sur place.

Le site de l’incendie à Phuket, en Thaïlande, le 16 novembre 2026. Photo: Xinhua/VNA

Selon les autorités locales, 11 personnes ont péri, pour la plupart par inhalation de fumée, et plus de 30 autres ont été blessées et transportées à l’hôpital. De nombreuses motos ont également été détruites.

Le gouverneur de Phuket et les responsables locaux se sont rendus sur place pour diriger les opérations de secours et évaluer les dégâts.

Selon les premières constatations, un court-circuit sur un poteau électrique devant le bâtiment pourrait être à l’origine du sinistre. La police et les experts médico-légaux poursuivent leur enquête.

À ce stade, aucune information ne signale de ressortissants vietnamiens parmi les victimes. -VNA