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20e Sommet de la Francophonie : échanges culturels entre le Vietnam et les pays francophones

En marge du 20e Sommet de la Francophonie à Phnom Penh, une délégation de haut niveau du Vietnam a visité plusieurs espaces culturels, mettant à l’honneur la richesse du patrimoine vietnamien et contribuant à renforcer les échanges et la coopération culturelle au sein de la Francophonie.

La délégation de haut niveau du Parti et de l’État vietnamiens posent pour une photo souvenir à l’espace d’exposition culturelle du Vietnam, au Village de la Francophonie, à Phnom Penh. Photo: VNA
La délégation de haut niveau du Parti et de l’État vietnamiens posent pour une photo souvenir à l’espace d’exposition culturelle du Vietnam, au Village de la Francophonie, à Phnom Penh. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - Le 15 novembre, en marge du 20e Sommet de la Francophonie, organisé du 14 au 16 novembre à Phnom Penh, au Cambodge, la délégation de haut niveau du Vietnam a visité les espaces culturels du Vietnam, du Cambodge, de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), du Laos et de la Délégation Wallonie-Bruxelles.

Cette visite a permis de présenter la richesse du patrimoine culturel vietnamien et de promouvoir le rôle de la culture dans le renforcement des échanges, de la compréhension mutuelle et de la coopération entre le Vietnam, la communauté francophone et les partenaires internationaux.

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Phnom Penh, la délégation était conduite par Tran Luu Quang, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville. Elle comprenait également Nguyen Thi Thanh, membre du Comité central du Parti et vice-présidente de l’Assemblée nationale, ainsi que plusieurs responsables des ministères et organismes centraux et l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Minh Vu.

Au Village de la Francophonie, la délégation a été accueillie et accompagnée par la ministre cambodgienne des Affaires féminines, Ing Kantha Phavi, ainsi que par des représentants du ministère de la Culture et des Beaux-Arts du Cambodge. Cet accueil chaleureux témoigne de l’amitié et de l’esprit de coopération entre les deux pays, ainsi que de l’importance accordée aux échanges culturels dans le cadre du Sommet.

À l’espace d’exposition vietnamien, les délégués ont assisté à des spectacles de musique traditionnelle, qui leur ont permis de découvrir les sonorités caractéristiques de la culture vietnamienne.

L’exposition présentait plusieurs facettes du patrimoine national à travers des objets artisanaux, des costumes traditionnels, des créations en laque sur bambou, bois, charbon, coquilles d’œufs, or et argent, ainsi que des ouvrages en rotin et en bambou. Des céramiques de Bat Trang et de l’ethnie Cham étaient également exposées, aux côtés de peintures populaires de Dong Ho. Cet art traditionnel, dont le métier de fabrication des estampes est inscrit par l’UNESCO sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, constitue l’un des points forts de l’exposition.

La délégation a ensuite visité les espaces culturels du Cambodge, de l’OIF, du Laos et de la Délégation Wallonie-Bruxelles, où elle a découvert les spécificités culturelles, les patrimoines et les activités de coopération de ces partenaires. Ces rencontres ont contribué à renforcer les liens et à ouvrir de nouvelles perspectives d’échanges culturels au sein de la Francophonie.

La présence de la délégation de haut niveau du Parti et de l’État vietnamiens au Village de la Francophonie témoigne de l’importance accordée par le Vietnam à la diplomatie culturelle. À travers ces expositions, spectacles et rencontres, le pays met en valeur son patrimoine, la diversité de son identité culturelle ainsi que son dynamisme et son ouverture à l’international.

Cette initiative permet également au Vietnam de réaffirmer son engagement en tant que membre actif et responsable de la Francophonie, en contribuant au rapprochement culturel, au renforcement de l’amitié et de la solidarité ainsi qu’au développement de la coopération entre les pays, dans le respect de la diversité culturelle et en faveur de la paix, du développement et de la prospérité partagée.-VNA

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