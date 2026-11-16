Politique

Le dirigeant To Lam conclut sa participation au 20e Sommet de la Francophonie

Au 20e Sommet de la Francophonie au Cambodge, le dirigeant To Lam a renforcé les échanges diplomatiques et souligné le rôle du dialogue, de l’innovation et de la coopération dans le développement durable.

Le dirigeant To Lam conclut sa participation au 20e Sommet de la Francophonie. Photo: VNA
Le dirigeant To Lam conclut sa participation au 20e Sommet de la Francophonie. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a quitté Phnom Penh le 16 novembre à la mi-journée, achevant avec succès sa participation au 20e Sommet de la Francophonie, tenu du 14 au 16 novembre 2026, à l’invitation du roi du Cambodge, Norodom Sihamoni.

Durant ce déplacement, le dirigeant To Lam a participé à la cérémonie officielle d’accueil, présidée par le roi Norodom Sihamoni, le Premier ministre cambodgien et son épouse, ainsi que la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo. Il a également pris part à la séance d’ouverture et à la table ronde plénière du Sommet, avant de prononcer un discours au Forum FrancoTech 2026...

A cette occasion, le dirigeant vietnamien a rencontré le roi Norodom Sihamoni et Samdech Techo Hun Sen, président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et du Sénat cambodgien, ainsi que Thongloun Sisoulith, secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos. Il a également eu plusieurs rencontres et échanges importants avec des dirigeants de haut rang d’autres pays et des représentants d’organisations internationales.

Ces contacts ont contribué à consolider la confiance politique et à approfondir les relations d’amitié entre le Vietnam et des partenaires internationaux. Ils ont également permis de renforcer les relations de voisinage et d’élargir les perspectives de coopération avec des partenaires traditionnels en Europe et en Afrique, tout en ouvrant de nouvelles possibilités de coopération dans divers domaines, notamment l’économie numérique, les technologies, l’innovation, l’agriculture et l’énergie.

Ces activités ont aussi mis en évidence le rôle international du Vietnam et son image de pays actif, engagé et innovant, prêt à servir de passerelle et à contribuer de manière responsable à la paix, à la stabilité, à la coopération et à la prospérité commune, tant au niveau régional que mondial.

Lors de la table ronde plénière du Sommet, le dirigeant To Lam a souligné le rôle de la communauté francophone dans la promotion du dialogue et de la solidarité, le renforcement de la confiance et la prévention des conflits, afin de favoriser la paix, la coopération et le développement durable.

S’exprimant à l’ouverture du Forum FrancoTech, le dirigeant vietnamien a insisté sur la nécessité de faire de la coopération scientifique et technologique ainsi que de l’économie numérique de nouveaux moteurs de développement au sein de l’espace francophone, dans un contexte où les sciences, les technologies et l’innovation transforment profondément l’économie mondiale.

Il a appelé la communauté francophone à saisir les nouvelles opportunités pour renforcer les liens, élargir les marchés et mieux exploiter le potentiel de coopération économique. Selon lui, celle-ci doit passer du partage d’une langue à celui d’un espace commun et de nouveaux moteurs de développement, où les sciences, les technologies et l’innovation jouent un rôle essentiel.

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Le dirigeant To Lam à l'aéroport international Techo, à Phnom Penh. Photo: VNA

Dans le cadre du Sommet, la délégation vietnamienne de haut niveau a visité l’espace d’exposition culturelle du Vietnam au Village de la Francophonie. Cette visite a souligné le rôle de la culture dans la promotion des échanges, le renforcement de la compréhension mutuelle et le resserrement des liens d’amitié et de coopération entre le Vietnam, la communauté francophone et les partenaires internationaux... – VNA

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