Politique

Le dirigeant To Lam rencontre le président français Emmanuel Macron à Phnom Penh

En marge du 20e Sommet de la Francophonie à Phnom Penh, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, a rencontré le 16 novembre le président français Emmanuel Macron afin de discuter des orientations visant à approfondir le partenariat stratégique global entre les deux pays et à renforcer leur coopération au sein de la Francophonie.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam (gauche) et le président français Emmanuel Macron à Phnom Penh. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam (gauche) et le président français Emmanuel Macron à Phnom Penh. Photo : VNA

Phnom Penh (VNA) – Dans la matinée du 16 novembre, en marge du 20e Sommet de la Francophonie organisé à Phnom Penh, au Cambodge, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, a rencontré le président français Emmanuel Macron.

Rappelant les impressions positives laissées par ses deux visites en France en octobre 2024 et en septembre 2026, le dirigeant To Lam a salué le rôle et l'influence de la France au sein de l'espace francophone. Il a exprimé le souhait de poursuivre la coopération avec la France afin de contribuer au développement, à la prospérité commune et à la stabilité durable de l'espace francophone ainsi qu'au renforcement du partenariat stratégique global entre les deux pays.

Emmanuel Macron a souligné les liens traditionnels et historiques étroits entre le Vietnam et la France, tant dans leurs relations bilatérales qu'au sein de la Francophonie. Il a salué le rôle, la position et les contributions du Vietnam au développement de la communauté francophone, affirmant que la France était toujours prête à accompagner le Vietnam dans la résolution des défis mondiaux, dans le cadre de leur coopération bilatérale comme des efforts communs au sein de la Francophonie.

Les deux dirigeants se sont félicités des avancées dynamiques et concrètes réalisées par les ministères, secteurs et organismes des deux pays dans la mise en œuvre de leur coopération. Ils ont convenu de maintenir la régularité des échanges de haut niveau et à tous les échelons, par tous les canaux, et de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération existants. Ils ont également souligné la nécessité d'étudier des modalités de coopération plus efficaces et concrètes dans les domaines de la défense et de la sécurité, en réponse aux exigences du développement dans le nouveau contexte.

Dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement, les deux dirigeants ont convenu de privilégier la mise en œuvre de projets stratégiques emblématiques, susceptibles d'avoir des retombées importantes, notamment dans les domaines des satellites d'observation de la Terre, des chemins de fer urbains et des énergies renouvelables.

La science et la technologie, considérées comme un nouveau pilier des relations bilatérales, ont également occupé une place importante dans leurs échanges. Les deux dirigeants ont convenu de tirer pleinement parti des atouts de la France, grande puissance scientifique européenne, et de renforcer leur coopération dans les secteurs stratégiques. To Lam a proposé d'élargir la coopération en matière de recherche scientifique et de transfert de technologies, afin de permettre au Vietnam de maîtriser les technologies dans des domaines tels que l'aérospatiale, les chemins de fer à grande vitesse, l'économie maritime verte et les technologies quantiques.

Ils ont également convenu de renforcer les échanges culturels et entre les populations, ainsi que la coopération décentralisée, tout en poursuivant la mise en œuvre efficace des accords signés dans les domaines de l'éducation et de la formation. le dirigeant To Lam a proposé d'élargir la coopération dans la formation de ressources humaines hautement qualifiées à d'autres secteurs répondant aux besoins concrets et aux orientations stratégiques actuelles, notamment les semi-conducteurs, les nouvelles énergies et le ferroviaire.

Abordant les questions régionales et internationales, Emmanuel Macron a salué et partagé la position du Vietnam sur le rôle central de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) dans la région. Il a également accueilli favorablement l'initiative vietnamienne visant à renforcer le dialogue sur la paix et la sécurité entre les membres de la Francophonie et les pays de la région.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer leur coordination et leur soutien mutuel afin de promouvoir la coopération dans le domaine de l'économie numérique au sein de l'espace francophone et dans d'autres cadres multilatéraux.

Ils ont enfin convenu de se retrouver prochainement, avant la fin de l'année, pour échanger sur les priorités de coopération que les deux parties s'emploient activement à mettre en œuvre. - VNA

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