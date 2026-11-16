Économie

Le ministère des Finances renforce les échanges politiques avec le Fonds monétaire international

Lors d'une une séance de travail avec la mission de consultation au titre de l'article IV du Fonds monétaire international (FMI), conduite par Martin Sommer, le vice-ministre vietnamien des Finances, Tran Quoc Phuong a salué les analyses approfondies et les recommandations constructives du FMI sur le développement économique du pays.

Le vice-ministre Tran Quoc Phuong. Photo : Portail d'information électronique du ministère des Finances
Le vice-ministre Tran Quoc Phuong. Photo : Portail d'information électronique du ministère des Finances

Hanoï (VNA) - Selon le ministère des Finances, le vice-ministre Tran Quoc Phuong a récemment tenu une séance de travail avec la mission de consultation au titre de l'article IV du Fonds monétaire international (FMI), conduite par Martin Sommer, afin d'échanger sur la conjoncture macroéconomique, les orientations de la politique budgétaire et les perspectives de croissance du Vietnam.

Le vice-ministre Tran Quoc Phuong a salué les analyses approfondies et les recommandations constructives du FMI sur le développement économique du pays. Il a souligné que l'objectif d'une croissance annuelle du PIB d'au moins 10 % sur la période 2026-2030 exige de mobiliser de nouveaux moteurs de croissance, d'élargir l'espace de développement et d'attirer les investissements privés dans les infrastructures de transport, l'énergie, la transformation numérique ainsi que les sciences et technologies. Cette dynamique demeure indissociable du maintien de la stabilité macroéconomique, du contrôle de l'inflation et de la garantie des grands équilibres de l'économie.

Concernant la recommandation du FMI en faveur d'une politique budgétaire globalement neutre en 2027, accompagnée d'un déploiement prudent et échelonné des investissements publics, le responsable vietnamien a affirmé que son ministère appréciait ces analyses. Pour 2027, le ministère des Finances poursuivra une coordination étroite et souple entre la politique budgétaire, la politique monétaire et les autres leviers macroéconomiques. Il appliquera de manière sélective et progressive des mesures d'exonération, de réduction et de report d'impôts et de frais adaptés à la situation réelle. Parallèlement, la discipline financière et budgétaire sera renforcée grâce à une réduction rigoureuse des dépenses courantes, permettant de concentrer les ressources sur l'investissement de développement, la sécurité sociale et les missions urgentes, tout en maîtrisant strictement le déficit budgétaire et la dette publique.

En outre, le ministère s'attache à améliorer l'efficacité des investissements publics en révisant le portefeuille de projets et le transfert de capitaux entre les projets, tout en liant les décaissements aux volumes réalisés. Il poursuit également le perfectionnement du cadre institutionnel, le renforcement de la gestion des risques budgétaires et la surveillance des dettes éventuelles.

Tran Quoc Phuong a ajouté que plusieurs réformes institutionnelles sont en cours, notamment le perfectionnement de la Loi sur le budget de l'État et la mise en oeuvre des réformes dans l'investissement public, la fiscalité et les valeurs mobilières, afin d'optimiser la mobilisation et l'allocation des ressources pour une croissance durable.

Pour sa part, Martin Sommer a estimé que l'économie vietnamienne avait enregistré des résultats positifs en 2026 malgré un contexte mondial difficile, avec une inflation proche de la cible et des flux d'investissements élevés. Il a souligné le rôle clé de la politique budgétaire dans le soutien à la croissance et salué l'étroite coordination entre le ministère des Finances et les organes gouvernementaux. Le FMI s'est dit prêt à poursuivre son accompagnement et son assistance technique, notamment dans la gestion des investissements et des finances publics.

En conclusion, Tran Quoc Phuong a réaffirmé la détermination du ministère des Finances à renforcer la sécurité financière nationale et à approfondir sa coopération avec le FMI.-VNA

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