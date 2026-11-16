Le dirigeant To Lam présente trois priorités pour renforcer la Francophonie

Phnom Penh (VNA) – Dans le cadre du 20e Sommet de la Francophonie, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, a prononcé, dans la matinée du 16 novembre à Phnom Penh, au Cambodge, une allocution lors de la séance plénière de la table ronde du sommet. Il y a souligné le rôle de la Francophonie dans la promotion du dialogue et de la solidarité, le renforcement de la confiance, la prévention des conflits et la création de conditions favorables à la paix, à la coopération et au développement durable.



Face aux profondes mutations de l'ordre mondial, le dirigeant vietnamien a souligné que la Francophonie devait valoriser sa diversité pour promouvoir le dialogue, instaurer la confiance, réduire les divergences et contribuer plus activement au règlement des questions régionales et internationales, à la promotion du multilatéralisme et à l'édification d'un ordre international équitable fondé sur le droit international.



Dans cette perspective, le dirigeant vietnamien a présenté trois grandes orientations prioritaires.



Premièrement, continuer à renforcer la solidarité, promouvoir le dialogue, instaurer la confiance et prévenir les conflits. Les institutions francophones et leurs membres doivent intensifier leur coopération en matière de prévention des conflits, de médiation, de règlement pacifique des différends et de reconstruction post-conflit. Dans cet esprit, le Vietnam salue l'initiative visant à organiser un forum sur la consolidation de la paix.

La table ronde du 20e Sommet de la Francophonie à Phnom Penh. Photo : VNA





Deuxièmement, investir davantage dans le capital humain et le développement inclusif afin de jeter les bases d'une paix durable. Au-delà des processus politiques et sécuritaires, il convient de renforcer les investissements dans les domaines économique, social, culturel, éducatif et de la formation ; de soutenir l'entrepreneuriat des jeunes ; d'accroître les capacités d'adaptation au changement climatique ; de promouvoir la transition verte, l'économie océanique et la transformation numérique, tout en accordant une attention particulière aux petits États insulaires. La Francophonie doit notamment réaliser des avancées décisives dans son pilier économique, à travers des programmes et des projets de coopération concrets, valorisant les atouts de ses membres.



Troisièmement, transformer la diversité de la Francophonie en une force grâce à des engagements ciblés, assortis de ressources suffisantes et de mécanismes de mise en œuvre efficaces. L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) doit définir clairement les priorités de son Programme de coopération pour la période 2027-2030, en tenant compte des besoins réels et en valorisant pleinement le potentiel et les contributions de ses membres.



À cet égard, la Francophonie devrait accorder la priorité aux ressources destinées au développement des sciences, des technologies et de l'innovation, ainsi qu'au renforcement des capacités de gouvernance des risques face aux nouveaux enjeux. Elle devrait également promouvoir les propositions visant à développer des réseaux interrégionaux d'innovation réunissant les gouvernements, les entreprises et les centres de recherche.



Enfin, le dirigeant To Lam s'est dit convaincu que le 20e Sommet de la Francophonie offrirait aux membres l'occasion non seulement de réaffirmer leurs valeurs communes, mais aussi de renouveler leur détermination politique à construire l'avenir de la Francophonie. - VNA