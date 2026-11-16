Politique

Le dirigeant Tô Lâm rencontre les dirigeants du Canada, du Rwanda, de l’Arménie et d’Andorre

​ En marge du 20e Sommet de la Francophonie au Cambodge, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm a échangé avec quatre hauts responsables sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et d’élargir la coopération dans plusieurs domaines.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, rencontre le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, en vovembre 2026 à Phnom Penh. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, rencontre le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, en vovembre 2026 à Phnom Penh. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) – À l’occasion de sa participation au 20e Sommet de la Francophonie au Cambodge, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a rencontré ce lundi 16 novembre à Phnom Penh le Premier ministre canadien Mark Carney, le président rwandais Paul Kagame, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et le Premier ministre andorran Xavier Espot Zamora.

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre Mark Carney, le dirigeant Tô Lâm s’est réjoui de retrouver le chef du gouvernement canadien.

Le Premier ministre Mark Carney a souligné l’importance que son pays accorde à ses relations avec le Vietnam, estimant que l’établissement du partenariat stratégique avait ouvert de nombreuses perspectives de coopération.

Les deux dirigeants ont salué les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements et accords conclus lors de cette visite. Ils sont convenus de continuer à accorder la priorité à la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement, ainsi qu'à renforcer leur coordination pour achever, en 2027, les négociations sur l’accord de libre-échange (ALE) entre l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et le Canada.

Les deux parties ont également échangé sur les orientations de coopération dans les sciences et les technologies, l’innovation, la transformation numérique, les technologies avancées et la formation dans les secteurs de haute technologie.

Le dirigeant Tô Lâm a proposé une coordination globale renforcée entre les deux pays alors que le Vietnam assurera la présidence du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) en 2027, tandis que le Canada accueillera le Sommet de la Francophonie en 2028 et présidera l’APEC en 2029. Le Premier ministre Mark Carney a salué les initiatives présentées par le Vietnam lors du Sommet de la Francophonie et réaffirmé le soutien de son pays à leur mise en œuvre.

Lors de sa rencontre avec le président rwandais Paul Kagame, le dirigeant Tô Lâm a également constaté l'intérêt croissant des entreprises vietnamiennes pour le marché rwandais. Le dirigeant rwandais a réaffirmé l'importance qu'il accorde aux relations avec le Vietnam, exprimant son souhait de s'inspirer de l'expérience vietnamienne en matière de développement national.

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Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, rencontre le président rwandais Paul Kagame, en vovembre 2026 à Phnom Penh. Photo: VNA

Les deux dirigeants sont convenus de renforcer leur coopération afin de créer de nouvelles impulsions dans les domaines économique, commercial et de l'investissement. Ils ont également décidé d'approfondir les secteurs de coopération traditionnels, notamment l'agriculture et l'aquaculture, tout en explorant de nouvelles possibilités dans les télécommunications, les technologies de l'information, le développement urbain, les transports verts et les activités minières.

Avec le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, le dirigeant Tô Lâm a souligné que la coopération économique et commerciale constituait un point fort des relations bilatérales. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont dépassé 960 millions de dollars en 2025, témoignant de l'efficacité de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasiatique (UEE).

Le Premier ministre arménien a salué les relations avec le Vietnam et souligné les contributions de la communauté vietnamienne en Arménie.

Les deux parties ont convenu de promouvoir les négociations en vue de moderniser leur ALE pour en faire un accord de nouvelle génération, de renforcer les connexions de transport et le transport multimodal afin de faciliter l'accès de leurs marchandises aux marchés respectifs ainsi qu'à ceux d'Asie et d'Europe. Elles ont également convenu d'échanger sur l'octroi de bourses aux étudiants des deux pays.

Enfin, lors de leur rencontre, le dirigeant Tô Lâm et le Premier ministre andorran Xavier Espot Zamora ont convenu de promouvoir les échanges à différents niveaux afin de dynamiser les relations bilatérales et de concrétiser les potentialités de coopération dans les secteurs stratégiques.

Les deux parties ont également réaffirmé leur volonté de renforcer leur coordination au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales dont elles sont membres, notamment les Nations unies et la Francophonie, ainsi que sur les questions internationales d'intérêt commun. -VNA

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