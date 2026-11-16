L’importance de la participation du président de l'AN du Vietnam à la 47e Assemblée générale de l’AIPA

Hanoï (VNA) – Le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoang Giang, a présenté à la presse les objectifs et la portée du déplacement du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, à Manille (Philippines), les 17 et 18 novembre, où il participera à la 47e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA).

Il a souligné qu’il s’agissait de la première participation de Tran Thanh Man, à la tête d’une délégation de haut niveau, à une Assemblée générale de l’AIPA depuis le début de la 16e législature. Cette visite s’inscrit dans la mise en œuvre concrète de la politique étrangère définie par le 14e Congrès national du Parti et de l’agenda diplomatique de la 16e Assemblée nationale. Elle vise à mieux articuler la diplomatie du Parti, celle de l’État et la diplomatie populaire, tout en renforçant le rôle de la diplomatie parlementaire et la coopération interparlementaire régionale.

L’objectif est de consolider la confiance, de favoriser un consensus politique et de développer un cadre juridique propice à la coopération bilatérale et multilatérale. Ces efforts tendent à préserver les intérêts nationaux, à maintenir un environnement de paix et de stabilité, et à mobiliser des ressources extérieures au service du développement, a-t-il ajouté.

Selon lui, ce déplacement, qui coïncide avec la participation du vice-Premier ministre Le Minh Hung au Sommet de l’ASEAN et aux sommets connexes, témoigne du fait que l’ASEAN et l’AIPA figurent au premier rang des priorités de la politique étrangère du Vietnam.

Membre actif et responsable de l’AIPA, l’Assemblée nationale vietnamienne entend contribuer à aider les parlements membres à lever les obstacles juridiques, à assurer le suivi des engagements régionaux et à traduire les accords en actions concrètes.

La délégation vietnamienne prévoit ainsi de proposer et de coparrainer plusieurs résolutions portant sur la prévention des risques et la gouvernance, la sensibilisation du public et la circulation de l’information au sein de l’ASEAN, le rôle des parlements dans la transformation des modèles de développement et le renforcement de la résilience et de la compétitivité du bloc.

Une attention particulière sera également accordée à la participation et au leadership des femmes dans la gouvernance de l’intelligence artificielle (IA). Cette visite devrait contribuer à approfondir la coopération parlementaire régionale, à promouvoir la mise en œuvre de la « Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045 » et à renforcer le rôle central de l’ASEAN dans la préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales, a indiqué Dang Hoang Giang.

Le vice-ministre a par ailleurs estimé que le président de l’Assemblée nationale profitera de ce déplacement pour tenir des entretiens bilatéraux avec des dirigeants philippins ainsi qu’avec les chefs d’autres délégations présentes. Cela soulignera le soutien du Vietnam aux Philippines — qui assureront la présidence de l’ASEAN en 2026 ainsi que celle de la 47e Assemblée générale de l’AIPA (AIPA-47) — permettra d’approfondir le partenariat stratégique renforcé et les liens législatifs entre les deux pays, et renforcera la coopération avec les parlements membres et observateurs de l’AIPA.

En près de cinq décennies de naissance et de développement, l’AIPA s’est affirmée comme un solide forum parlementaire régional, étroitement lié aux mécanismes de l’ASEAN. En transposant les engagements régionaux dans les législations nationales, en favorisant l’harmonisation des lois, en veillant à leur application et en mobilisant les ressources nécessaires, elle contribue à transformer les engagements des gouvernements en réalisations concrètes et à faire entendre la voix des citoyens dans l’élaboration des politiques. Ses résolutions, désormais plus substantielles, reflètent les priorités de l’ASEAN à travers ses trois piliers. Le dialogue entre les dirigeants de l’ASEAN et l’AIPA, ainsi que les liens élargis avec les parlements observateurs, ont consolidé le rôle central de l’ASEAN au sein de l’architecture régionale, a-t-il souligné.

Dans un contexte mondial qui évolue rapidement et de manière imprévisible, l’ASEAN fait face à une nécessité urgente de s’adapter, de rester unie et de défendre son rôle central. Le thème de l’AIPA-47, « Des parlements au service d’une ASEAN pacifique, prospère et centrée sur les populations », engage les parlements membres à soutenir leurs gouvernements respectifs par le biais de l’activité législative, du contrôle parlementaire et de la diplomatie parlementaire.

Il s’agit de la première Assemblée générale depuis le lancement de la « Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045 », ce qui renforce les enjeux liés à la paix, à la stabilité, au développement durable et à la garantie que les populations tirent réellement profit de la construction de la Communauté.

Selon lui, l’Assemblée nationale du Vietnam participe de manière proactive et responsable aux travaux de l’AIPA depuis 1995. Le Vietnam a assuré la présidence de l’AIPA en 2002, 2010 et 2020, et a promu des initiatives saluées par tous, notamment la « Réunion des jeunes parlementaires de l’AIPA », devenue un événement annuel.

Lors des récentes Assemblées générales, des résolutions proposées par le Vietnam ont été adoptées par un large consensus ; elles portaient sur l’économie numérique, la transformation numérique, la cybersécurité, les échanges commerciaux au sein du bloc, ainsi que sur le rôle de la diplomatie parlementaire dans la paix et la stabilité régionales. Par ailleurs, l’Assemblée nationale du Vietnam assure le suivi des résolutions de l’AIPA à travers ses activités législatives, ses fonctions de contrôle, ses décisions sur des enjeux majeurs et sa diplomatie parlementaire.

En conclusion, Dang Hoang Giang a exprimé l’espoir que cette visite soit couronnée de succès, qu’elle contribue à renforcer le rôle et la position de l’Assemblée nationale vietnamienne au sein de l’AIPA et qu’elle permette aux parlements membres de progresser ensemble vers une Communauté de l’ASEAN unie, autonome, inclusive, durable et centrée sur les populations.-VNA