Économie

Vietnam-Chili : un forum d’affaires pour renforcer les liens économiques

Réunis à Hanoï en présence du président chilien José Antonio Kast, les acteurs économiques des deux pays ont exploré de nouvelles pistes de coopération commerciale et d’investissement.

Le président chilien José Antonio Kast et des délégués des deux pays lors du forum. Photo: VNA
Le président chilien José Antonio Kast et des délégués des deux pays lors du forum. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Un Forum d’affaires Vietnam-Chili s’est tenu le 16 novembre à Hanoï, dans le cadre de la visite officielle au Vietnam du président chilien, José Antonio Kast.

L’événement a eu lieu en présence du chef de l’État chilien, de son épouse María Pía Adriasola, de la délégation chilienne de haut rang les accopapgnant, ainsi que de représentants des autorités, d’organisations de promotion commerciale, d’associations professionnelles et d’entreprises des deux pays.

Organisé par la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), en coordination avec la Direction générale de la promotion des exportations du Chili (ProChile), le forum visait à renforcer les liens entre les entreprises et à concrétiser les possibilités de coopération commerciale et d’investissement.

Le Vietnam et le Chili célèbrent cette année le 55e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Sur le plan économique, le Chili est l’un des partenaires importants du Vietnam en Amérique latine, tandis que le Vietnam est le premier partenaire commercial du Chili au sein de l’ASEAN. L’accord de libre-échange Vietnam-Chili (VCFTA), entré en vigueur en 2014, ainsi que la participation des deux pays à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), offrent un cadre favorable à l’intensification des échanges et à l’élargissement des marchés. En 2025, le commerce bilatéral a dépassé 1,7 milliard de dollars. Les échanges bilatéraux présentent encore un fort potentiel de croissance, grâce à la complémentarité des deux économies.

Dans son discours prononcé lors de l’événement, le président chilien José Antonio Kast a souligné le potentiel d’expansion des relations économiques bilatérales et les perspectives de coopération dans l’agriculture et l’agroalimentaire, notamment pour les fruits, la viande et les produits aquatiques.

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Le président chilien José Antonio Kast s'exprime lors du forum. Photo: VNA

Il a encouragé le renforcement de la coopération technique, l’amélioration de l’accès aux marchés et le développement des liens dans l’innovation, les technologies, les services et le développement durable.

Il a également présenté l’initiative « Choose Chile », destinée à promouvoir le climat des affaires et les opportunités d’investissement au Chili auprès des entreprises étrangères, notamment vietnamiennes.

Pour sa part, le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Le Manh Hung, a appelé à traduire les cadres de coopération existants en résultats concrets. Il a exhorté les entreprises à tirer parti des avantages offerts par les accords de libre-échange, à renforcer les liens entre les associations professionnelles, les importateurs et les réseaux de distribution, ainsi qu’à promouvoir les investissements liés au transfert de technologies et au développement des ressources humaines.

Le secrétaire général adjoint de la VCCI, Tran Ngoc Liem, a réaffirmé le rôle de passerelle de son organisation entre les entreprises des deux pays, notamment pour favoriser la diversification des marchés, la transformation numérique et la croissance verte.

Lors de la séance de dialogue, les participants ont abordé les perspectives d’exportation de viande et de fruits chiliens vers le Vietnam, ainsi que les difficultés liées à la logistique, aux coûts de transport, aux procédures douanières, aux normes techniques et aux contrôles sanitaires et phytosanitaires.

Grâce à son vaste réseau d’accords de libre-échange, le Chili pourrait servir de porte d’accès des entreprises vietnamiennes aux marchés sud-américains. De son côté, le Vietnam pourrait jouer un rôle similaire pour les entreprises chiliennes souhaitant développer leurs activités au sein de l’ASEAN et en Asie.

Le forum devrait ainsi contribuer à diversifier les marchés, à consolider les chaînes d’approvisionnement et à établir des partenariats durables, tout en donnant un nouvel élan au partenariat global Vietnam-Chili. – VNA

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