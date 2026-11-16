Politique

ASEAN-ONU : le Vietnam propose trois priorités pour renforcer la coopération

Au 16e Sommet ASEAN-ONU à Manille, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a proposé trois priorités stratégiques pour renforcer la coopération entre les deux organisations face aux défis mondiaux.

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung (5e à partir de la gauche) et les autres dirigeants de l'ASEAN et de l'ONU au 16e Sommet ASEAN-ONU. Photo: VNA
Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung (5e à partir de la gauche) et les autres dirigeants de l'ASEAN et de l'ONU au 16e Sommet ASEAN-ONU. Photo: VNA

Manille (VNA) – Le Premier ministreLe Minh Hung a appelé l’ASEAN et l’ONU à renforcer leur coopération, à élaborer de manière proactive des solutions pour l’avenir et à placer la paix, le développement et l’être humain au cœur de leurs efforts.

S’exprimant le 16 novembre au 16e Sommet ASEAN-ONU, tenu dans le cadre du 49e Sommet de l’ASEAN et des réunions connexes, le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que les relations entre l’ASEAN et l’ONU étaient devenues un véritable pont entre les efforts régionaux et mondiaux.

Dans cet esprit, le dirigeant vietnamien a proposé trois grandes priorités stratégiques pour la coopération ASEAN-ONU.

Premièrement, il a appelé à continuer d’accorder une haute priorité au renforcement de la paix, de la sécurité et du multilatéralisme, sur la base de la Charte des Nations Unies et du droit international. Il a demandé à l’ONU de continuer à soutenir le rôle central de l’ASEAN et à l’accompagner dans la mise en place de mécanismes de prévention, d’alerte précoce et de gestion des crises.

Deuxièmement, le Premier ministre vietnamien a souligné la nécessité de passer d’une réaction passive à une gestion proactive des mutations de l’époque, grâce à une meilleure coordination en matière de recherche, de prévision, de partage d’expériences et de gouvernance des technologies, ainsi qu’à l’élaboration de cadres de coopération. Il a appelé les États à poursuivre la signature, la ratification et la mise en œuvre effective de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, dite Convention de Hanoï, tout en renforçant la coopération concrète en matière de financement climatique, de transition énergétique juste et de marchés du carbone.

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Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung (au milieu) au 16e Sommet ASEAN-ONU. Photo: VNA

Troisièmement, il a préconisé de mieux articuler les programmes mondiaux et ceux de l’ASEAN afin de garantir un développement inclusif et durable. Il a souligné que le Vietnam et l’ASEAN joueraient un rôle pionnier dans la mise en œuvre de la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la « Décennie internationale de la culture au service du développement durable », afin de valoriser la diversité culturelle et de renforcer la compréhension et la confiance entre les peuples.

À cette occasion, le Premier ministre Le Minh Hung a également salué les contributions du secrétaire général de l’ONU, António Guterres, à la paix et au développement dans le monde, ainsi qu’au renforcement des relations de l’ONU avec l’ASEAN et le Vietnam.

Lors du sommet, les dirigeants ont réaffirmé que le partenariat global ASEAN-ONU jouait un rôle essentiel pour soutenir la construction de la Communauté de l’ASEAN, contribuant au maintien de la paix et de la stabilité, ainsi que la promotion du multilatéralisme et du respect du droit international.

Ils ont salué les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan d’action ASEAN-ONU pour la période 2026-2030. Ils ont également salué l’adoption, en septembre 2026, par l’Assemblée générale des Nations Unies d’une résolution marquant le 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC).

Les deux parties ont convenu d’aligner la mise en œuvre des visions et plans stratégiques de l’ASEAN sur les programmes de développement de l’ONU. Les dirigeants ont également convenu de mettre en œuvre l’Initiative de complémentarité 2.0 (CI 2.0), visant à renforcer les synergies entre les Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU et la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045.

De son côté, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a réaffirmé l’importance qu’il accordait à l’ASEAN, qu’il considère comme un modèle de coopération régionale. Il a appelé l’organisation à renforcer son rôle et sa voix en faveur du multilatéralisme et de l’ordre international fondé sur des règles, ainsi qu’à soutenir les efforts de réforme de l’ONU et des institutions économiques et financières multilatérales. – VNA

#16e Sommet ASEAN-ONU #Premier ministre Le Minh Hung #Nouvelle ère
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