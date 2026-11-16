Politique

Vietnam-Canada : vers une coopération judiciaire renforcée

Les plus hautes juridictions du Vietnam et du Canada souhaitent intensifier leurs échanges et leur coopération

Nguyen Van Quang, président de la Cour populaire suprême (droite), et son homologue canadien, Richard Wagner, en visite de travail au Vietnam. Photo; VNA
Nguyen Van Quang, président de la Cour populaire suprême (droite), et son homologue canadien, Richard Wagner, en visite de travail au Vietnam. Photo; VNA

Hanoï (VNA) – Nguyen Van Quang, président de la Cour populaire suprême, a reçu, le 16 novembre à Hanoï, son homologue canadien, Richard Wagner, en visite de travail au Vietnam.

Nguyen Van Quang s’est dit convaincu que cette visite contribuerait à renforcer la compréhension et la confiance mutuelles, ainsi qu’à approfondir les relations entre les deux institutions, dans le contexte de l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique, en septembre 2026.

Il a souligné que la Déclaration commune des deux pays saluait la poursuite du projet « Renforcement des capacités judiciaires Vietnam-Canada », témoignant de l’importance accordée par les dirigeants des deux pays à cette coopération. Il a souhaité que les deux parties poursuivent les échanges de délégations, les contacts de haut niveau et les échanges professionnels entre les deux institutions, et mettent en œuvre efficacement ce projet pour la période 2025-2030, notamment à travers le partage d’expériences sur le fonctionnement des tribunaux spécialisés.

La mise en œuvre de ce projet devra répondre aux besoins concrets et aux priorités de la réforme judiciaire du Vietnam, tout en assurant l’efficacité et la pérennité de la coopération.
Les deux parties sont également appelées à renforcer leurs échanges sur l’application du droit international, la mise en œuvre des traités internationaux et le règlement des affaires civiles et commerciales comportant des éléments étrangers.

Dans le domaine de la formation, le responsable vietnamien a proposé de renforcer les liens entre l’Académie des tribunaux du Vietnam et l’Institut national de la magistrature (INM) du Canada afin de développer la formation des juges et des autres professionnels de la justice.

Il a également exprimé le souhait de bénéficier de l’expérience canadienne en matière d’amélioration de la législation, de développement de la jurisprudence, d’amélioration de la qualité des jugements, de transformation numérique et de modernisation des tribunaux, ainsi que de règlement des différends commerciaux et des litiges liés aux investissements internationaux.

De son côté, Richard Wagner a souhaité intensifier les échanges et le partage d’expériences afin de renforcer les compétences professionnelles des juges, face aux exigences de la réforme judiciaire et aux évolutions rapides des sciences et des technologies.

Il a également souligné la nécessité de coopérer dans la prévention et la lutte contre les infractions commises dans le cyberespace, ainsi que dans les enquêtes et la répression de la criminalité transnationale. – VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam #Canada #coopération judiciaire
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Lê Minh Tri, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale des affaires intérieures et vice-président permanent du Comité directeur central pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines (gauche) et Chen Wenqing, membre du Bureau politique et secrétaire de la Commission centrale des affaires politiques et juridiques du Parti communiste chinois (PCC), le 15 juillet à Pékin. Photo: VNA

Le Vietnam et la Chine renforcent leur coopération dans les domaines judiciaire et de la lutte anti-corruption

En visite de travail en Chine, le membre du Bureau politique Lê Minh Tri, chef de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti communiste du Vietnam, s’est entretenu avec de hauts responsables chinois, qui ont réaffirmé que les organes chargés des affaires politiques et juridiques, de l’inspection disciplinaire et de la supervision accordent une haute priorité au développement de leurs relations avec le Vietnam.

L'ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyen Thi Minh Nguyet, et le ministre bulgare de la Justice, Nikolay Naydenov. Photo: VNA

Vietnam–Bulgarie : vers un renforcement de la coopération juridique et judiciaire

Dans le contexte du renforcement des relations entre le Vietnam et la Bulgarie depuis l’établissement de leur Partenariat stratégique en 2025, l’ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyen Thi Minh Nguyet, et le ministre bulgare de la Justice, Nikolay Naydenov, ont convenu d’intensifier la coopération juridique et judiciaire, considérée comme un pilier essentiel pour approfondir les liens bilatéraux et accompagner les nouvelles perspectives de développement entre les deux pays.

Voir plus

L'ambassadeur du Vietnam en Russie et en Azerbaïdjan, Dang Minh Khoi. Photo : VNA

Vietnam-Azerbaïdjan : concrétiser les potentialités en projets de coopération

La visite du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev au Vietnam devrait donner un nouvel élan au Partenariat stratégique entre les deux pays, en favorisant la concrétisation de leurs potentialités en projets de coopération dans des domaines clés tels que l’énergie, le commerce, l’investissement et les transports.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (gauche) et le président chilien José Antonio Kast passent en revue la garde d’honneur de l’Armée populaire du Vietnam. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam préside la cérémonie d’accueil du président chilien

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et son épouse ont présidé, le 16 novembre à Hanoï, la cérémonie d’accueil solennelle du président chilien José Antonio Kast et de son épouse, en visite officielle au Vietnam du 15 au 17 novembre 2026.

Lors du séminaire. Photo : VNA

Vietnam–États-Unis : renforcer la coopération dans la recherche des soldats vietnamiens portés disparus pendant la guerre

Un séminaire thématique consacré aux méthodes de recherche dans les archives, aux procédures de consultation des dossiers auprès de la National Archives and Records Administration (NARA), ainsi qu’à l’utilisation de nouveaux outils de recherche pour retrouver des informations sur les personnes portées disparues pendant la guerre du Vietnam vient d'avoir lieu aux Etats-Unis.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce une allocution. Photo : VNA

Le dirigeant To Lam présente trois priorités pour renforcer la Francophonie

Lors du 20e Sommet de la Francophonie, le 16 novembre à Phnom Penh, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, a appelé la communauté francophone à renforcer le dialogue, la solidarité et la confiance, tout en contribuant davantage à la paix et au développement durable.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam (gauche) et le président français Emmanuel Macron à Phnom Penh. Photo : VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président français Emmanuel Macron à Phnom Penh

En marge du 20e Sommet de la Francophonie à Phnom Penh, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, a rencontré le 16 novembre le président français Emmanuel Macron afin de discuter des orientations visant à approfondir le partenariat stratégique global entre les deux pays et à renforcer leur coopération au sein de la Francophonie.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, s'exprime lors du FrancoTech 2026. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam propose de renforcer la coopération scientifique, technologique et numérique au sein de la Francophonie

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé de faire de la coopération scientifique, technologique et numérique un moteur de développement de la Francophonie, en mettant l’accent sur l’innovation, l’intelligence artificielle, le transfert de technologies et la formation des ressources humaines.