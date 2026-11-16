Vietnam-Canada : vers une coopération judiciaire renforcée

Hanoï (VNA) – Nguyen Van Quang, président de la Cour populaire suprême, a reçu, le 16 novembre à Hanoï, son homologue canadien, Richard Wagner, en visite de travail au Vietnam.



Nguyen Van Quang s’est dit convaincu que cette visite contribuerait à renforcer la compréhension et la confiance mutuelles, ainsi qu’à approfondir les relations entre les deux institutions, dans le contexte de l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique, en septembre 2026.



Il a souligné que la Déclaration commune des deux pays saluait la poursuite du projet « Renforcement des capacités judiciaires Vietnam-Canada », témoignant de l’importance accordée par les dirigeants des deux pays à cette coopération. Il a souhaité que les deux parties poursuivent les échanges de délégations, les contacts de haut niveau et les échanges professionnels entre les deux institutions, et mettent en œuvre efficacement ce projet pour la période 2025-2030, notamment à travers le partage d’expériences sur le fonctionnement des tribunaux spécialisés.



La mise en œuvre de ce projet devra répondre aux besoins concrets et aux priorités de la réforme judiciaire du Vietnam, tout en assurant l’efficacité et la pérennité de la coopération.

Les deux parties sont également appelées à renforcer leurs échanges sur l’application du droit international, la mise en œuvre des traités internationaux et le règlement des affaires civiles et commerciales comportant des éléments étrangers.



Dans le domaine de la formation, le responsable vietnamien a proposé de renforcer les liens entre l’Académie des tribunaux du Vietnam et l’Institut national de la magistrature (INM) du Canada afin de développer la formation des juges et des autres professionnels de la justice.



Il a également exprimé le souhait de bénéficier de l’expérience canadienne en matière d’amélioration de la législation, de développement de la jurisprudence, d’amélioration de la qualité des jugements, de transformation numérique et de modernisation des tribunaux, ainsi que de règlement des différends commerciaux et des litiges liés aux investissements internationaux.



De son côté, Richard Wagner a souhaité intensifier les échanges et le partage d’expériences afin de renforcer les compétences professionnelles des juges, face aux exigences de la réforme judiciaire et aux évolutions rapides des sciences et des technologies.



Il a également souligné la nécessité de coopérer dans la prévention et la lutte contre les infractions commises dans le cyberespace, ainsi que dans les enquêtes et la répression de la criminalité transnationale. – VNA