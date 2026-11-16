ASEAN-Chine : trois priorités vietnamiennes pour renforcer la coopération

Manille (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a proposé trois axes stratégiques pour renforcer et approfondir la coopération entre l’ASEAN et la Chine, lors du 29e Sommet ASEAN-Chine, le 16 novembre à Manille, aux Philippines.



Dans son intervention, le chef du gouvernement vietnamien a souligné que les relations entre l’ASEAN et la Chine étaient devenues l’un des partenariats globaux, les plus concrets et les plus importants de l’ASEAN. Il a proposé trois axes stratégiques pour renforcer cette coopération.



Le premier consiste à renforcer la confiance stratégique et à préserver un environnement de paix et de stabilité. À cette fin, il a appelé les deux parties à multiplier les échanges et à renforcer leur coopération face aux défis non traditionnels émergents, ainsi que leur coordination au sein des Nations unies et des forums multilatéraux. Concernant la Mer Orientale, il a proposé de maintenir la dynamique des négociations afin de parvenir rapidement à un Code de conduite (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, tout en poursuivant la mise en œuvre pleine et rigoureuse de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC).



La deuxième priorité porte sur l’amélioration de la qualité de la coopération et le renforcement de la connectivité stratégique. Il a également proposé, entre autres, de développer les interconnexions du Réseau électrique de l’ASEAN (APG), de moderniser les principaux corridors économiques et de promouvoir le développement de la sous-région du Mékong.



La troisième priorité vise à faire de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique de nouveaux piliers de coopération. Dans cette perspective, il a proposé de renforcer les liens entre les centres d’innovation, les instituts de recherche, les universités et les entreprises technologiques, de promouvoir la recherche conjointe et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung. Photo : VNA





Lors du sommet, les dirigeants ont réaffirmé leur détermination à approfondir le partenariat stratégique global ASEAN-Chine, en soutien à la construction de la Communauté de l’ASEAN et à la paix, à la stabilité et à la prospérité régionales.



Elles ont également convenu d’élargir leur coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de l’intelligence artificielle, de la transformation numérique, de la sécurité énergétique et alimentaire, des infrastructures, de l’agriculture, de la réduction de la pauvreté et des écarts de développement, ainsi que de l’éducation, de la santé, de la culture et des échanges entre les peuples.



Concernant la Mer Orientale, les dirigeants ont souligné l’importance de préserver la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation maritime et aérienne. Ils se sont engagés à promouvoir le dialogue et la confiance mutuelle, à régler pacifiquement les différends, à appliquer pleinement et efficacement la DOC et à poursuivre leurs efforts pour parvenir rapidement à un COC efficace et substantiel, conforme au droit international, notamment à la CNUDM de 1982.



À l’issue du sommet, les dirigeants ont adopté une Déclaration conjointe marquant le cinquième anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique global ASEAN-Chine, ainsi que des déclarations sur le renforcement de la coopération dans les domaines de l’énergie et de la sylviculture. – VNA