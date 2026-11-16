Le Cambodge et la France signent 29 accords pour renforcer leur coopération bilatérale

Phnom Penh (VNA) - Le Cambodge et la France ont réaffirmé leur amitié de longue date et leur volonté de renforcer leur coopération dans plusieurs domaines stratégiques, à l’occasion d’une rencontre entre le Premier ministre cambodgien Hun Manet et le président français Emmanuel Macron.

Lors de leur rencontre tenue le soir du 15 novembre au Palais de la Paix, les deux dirigeants ont passé en revue les relations bilatérales et discuté des priorités visant à approfondir le partenariat entre les deux pays, notamment dans les domaines économique, sécuritaire, culturel et des échanges entre les peuples. À cette occasion, 29 accords et documents de coopération ont été signés dans les secteurs de l’économie, de l’investissement, de l’énergie, des technologies, de la culture et de la défense.

Hun Manet a souligné que le partenariat entre le Cambodge et la France démontrait que les pays, quelle que soit leur taille, pouvaient coopérer sur un pied d’égalité pour restaurer la confiance dans le multilatéralisme, relever les défis communs et promouvoir l’amitié et la coopération internationales.

Sur le plan économique, le Premier ministre cambodgien a salué le soutien de longue date de la France au développement socio-économique du Cambodge, notamment à travers l’Agence française de développement (AFD).

En matière de défense et de sécurité, les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de poursuivre la coopération militaire, notamment dans la formation, le renforcement des capacités et la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies.

Ils ont également souligné la nécessité de renforcer la coopération contre la criminalité transnationale organisée, notamment la cybercriminalité et les escroqueries, qui constituent des défis sécuritaires croissants. -VNA