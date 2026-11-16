Politique

Le dirigeant To Lam préside la cérémonie d’accueil du président chilien

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et son épouse ont présidé, le 16 novembre à Hanoï, la cérémonie d’accueil solennelle du président chilien José Antonio Kast et de son épouse, en visite officielle au Vietnam du 15 au 17 novembre 2026.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (gauche) et le président chilien José Antonio Kast passent en revue la garde d’honneur de l’Armée populaire du Vietnam. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (gauche) et le président chilien José Antonio Kast passent en revue la garde d’honneur de l’Armée populaire du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et de son épouse, le président chilien José Antonio Kast et son épouse effectuent une visite officielle au Vietnam du 15 au 17 novembre 2026.

Le 16 novembre, à la Maison de l’Assemblée nationale, le dirigeant To Lam et son épouse ont présidé la cérémonie officielle d’accueil du président chilien et de son épouse. À l’issue de la cérémonie, les deux dirigeants se sont entretenus avec leurs délégations respectives, avant de rencontrer la presse.

Au cours des 55 années écoulées depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques, en 1971, le Vietnam et le Chili ont enregistré des avancées positives dans leur coopération dans de nombreux domaines. La confiance politique s’est consolidée grâce à des échanges réguliers de visites de haut niveau et de rencontres ministérielles. Les deux pays coordonnent également leurs positions et se soutiennent mutuellement au sein des forums multilatéraux, notamment aux Nations unies et dans les mécanismes de coopération interrégionale.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et son épouse, Ngo Phuong Ly, accueillent le président chilien José Antonio Kast et son épouse, María Pía Adriasola de Kast. Photo: VNA

Le Chili a été le premier pays d’Amérique latine à signer un accord de libre-échange bilatéral avec le Vietnam. Leur participation commune à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) favorise le développement des échanges commerciaux, des investissements et l’élargissement des marchés.

Le Chili est le quatrième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, tandis que le Vietnam occupe le premier rang des partenaires commerciaux du Chili au sein de l’ASEAN. Au cours des sept premiers mois de 2026, les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé 1,1 milliard de dollars, en hausse de 18 % sur un an.

Cette visite revêt une importance particulière alors que le Vietnam poursuit la mise en œuvre des orientations de politique étrangère définies par le 14e Congrès du Parti, ainsi que des résolutions du Bureau politique relatives à l’intégration internationale dans la nouvelle conjoncture.

Le renforcement des relations avec le Chili, partenaire majeur en Amérique latine et membre actif des mécanismes de coopération interrégionale, contribue à élargir l’espace diplomatique et économique du Vietnam. -VNA

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