Vietnam–États-Unis : renforcer la coopération dans la recherche des soldats vietnamiens portés disparus pendant la guerre

Washington, D.C. (VNA) - Le 15 novembre, à l’ambassade du Vietnam à Washington D.C., l’Université Texas Tech (TTU), en coordination avec le Comité directeur national 515, chargé de la recherche, du regroupement et de l’identification des restes des soldats morts pour la Patrie, a organisé un séminaire thématique consacré aux méthodes de recherche dans les archives, aux procédures de consultation des dossiers auprès de la National Archives and Records Administration (NARA), ainsi qu’à l’utilisation de nouveaux outils de recherche pour retrouver des informations sur les personnes portées disparues pendant la guerre du Vietnam.

La rencontre a réuni une délégation du Comité directeur national 515, des représentants du Département américain de la Guerre, de l’Agence américaine de recherche des prisonniers de guerre et des personnes portées disparues (Defense POW/MIA Accounting Agency-DPAA), des représentants diplomatiques des deux pays, du Conseil d’affaires États-Unis-ASEAN (USABC), ainsi que des chercheurs de l’Université Texas Tech et de l’Université de Géorgie. Le séminaire visait également à renforcer la coopération concrète dans la recherche documentaire en archives, les enquêtes historiques et l’élaboration de rapports fondés sur des preuves, afin de soutenir le Vietnam dans ses efforts pour retrouver et établir des informations sur les personnes portées disparues pendant la guerre.

Dans son allocution d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, a souligné que la recherche, le regroupement et l’identification des restes des soldats tombés pour la Patrie constituaient une priorité absolue pour le Parti, l’État et le peuple vietnamiens. Il a rappelé que le travail conjoint des experts vietnamiens et américains, qui consiste à confronter les archives pour reconstituer des cas concrets, revêtait une valeur scientifique et humanitaire, témoignant du respect de l’histoire et de la responsabilité envers les peuples des deux pays.

Face à l'éloignement temporel, aux mutations topographiques et à la raréfaction des témoins, il a appelé à maintenir une forte volonté politique et proposé quatre axes de coopération stratégique : l'établissement d'un processus de vérification bilatéral, la standardisation des résultats de recherche, l'application des technologies numériques et de l'intelligence artificielle (IA), ainsi que la mobilisation du soutien diplomatique et des ressources.

De son côté, le chef de la délégation du Comité directeur national 515, le colonel Le Van Son, a affirmé que le règlement des conséquences de la guerre constituait désormais un pilier essentiel des relations vietnamo-américaines et contribuait à panser les blessures du passé. Il a indiqué que les autorités vietnamiennes procédaient actuellement à la vérification de nombreux documents et objets remis par la partie américaine, tout en encourageant les anciens combattants et les citoyens vietnamiens à restituer les effets personnels des militaires américains. Il a précisé que les recherches portaient en priorité sur les informations relatives à une liste de 52 dossiers de fosses communes transmise aux partenaires américains, appelant ces derniers à intensifier le partage de leurs archives et données militaires.

Lors du séminaire, les représentants de l’Initiative de la TTU pour la recherche et l’identification des disparus de la guerre du Vietnam (TTU-VWAI) ont présenté leurs méthodes de recherche dans les fonds d’archives de la NARA et d’autres sources historiques. Ils ont notamment illustré comment croiser les documents saisis, les archives militaires américaines, les schémas d’inhumation et les cartes historiques afin de reconstituer des événements de guerre, de localiser d’éventuels lieux d’inhumation et d’élaborer des rapports d’enquête fondés sur des preuves.

Les experts ont également présenté les premières explorations menées par la TTU-VWAI sur les outils d’intelligence artificielle (IA) destinés à faciliter la recherche, le traitement et le recoupement des documents avec d’autres sources militaires et historiques.

À l'issue du séminaire, les représentants de la TTU-VWAI ont remis à la délégation vietnamienne plusieurs dossiers relatifs à des lieux d'inhumation ainsi que des souvenirs collectés au cours de leurs recherches.- VNA