Des expériences menées à Wajima, au Japon, jusqu’à l’exposition organisée dans le cadre du Festival de la création et du design de Hanoï 2026, le projet propose de nouvelles pistes pour préserver et valoriser les métiers artisanaux traditionnels.

En septembre 2026, dans le cadre d’un projet mené conjointement par TAKI Corporation (Japon) et Hanoi Grapevine (Vietnam), trois artistes vietnamiens, Dinh Cong Dat, Truong Hoang Hai et Tran Thao Mien, ont participé à un programme d’échanges et de recherche dans la ville de Wajima, dans la préfecture d’Ishikawa, au Japon. Wajima est l’un des centres réputés de la laque, où la technique du Wajima-nuri est préservée et transmise de génération en génération.

Sur place, les artistes ont découvert les procédés de fabrication, visité des ateliers artisanaux et rencontré des représentants de l’Association pour la préservation des techniques du Wajima-nuri ainsi que de l’Institut de formation aux techniques de la laque. Ils ont notamment pu s’initier à certaines étapes du travail, comme l’application de tissu sur une structure en bois, la gravure en creux avec incrustation d’or et la décoration à l’aide de poudres d’or et d’argent.

L’artiste Truong Hoang Hai :

« Le fait de pouvoir discuter directement et approfondir nos échanges de cette manière m’a permis de mieux comprendre la laque vietnamienne et de la comparer directement à celle de Wajima. Nos partenaires de Wajima nous ont également donné des conseils dont nous pouvons, je pense, tirer des enseignements. De mon côté, j’ai aussi pu leur faire part de quelques conseils. »

Au-delà des échanges techniques, ce voyage a également permis aux artistes de découvrir la manière dont le Japon organise la préservation et la transmission des savoir-faire. Le processus de fabrication du Wajima-nuri est structuré en plusieurs étapes, chacune répondant à des exigences strictes en matière de qualité. Cette question se pose également pour le métier de la laque au Vietnam.

Dans le prolongement de ces échanges, l’exposition « La voie de la laque Vietnam-Japon » se tient du 13 au 28 novembre, dans le cadre du Festival de la création et du design de Hanoï 2026. Outre les œuvres réalisées par les trois artistes vietnamiens à la suite de leur séjour à Wajima, l’espace d’exposition présente également des produits en laque japonaise, des documents photographiques ainsi que les différentes étapes de réalisation du projet.

Uchiyama Ken, directeur de la création de TAKI Corporation :

« C’est la première fois que nous collaborons avec des partenaires internationaux, en l’occurrence le Vietnam et l’Allemagne. À travers cette initiative, nous souhaitons encourager les efforts de préservation des techniques et des procédés de fabrication propres à chaque pays, tout en visant des normes de portée internationale, afin que ces valeurs puissent être conservées et partagées plus largement. »

« La voie de la laque Vietnam-Japon » propose ainsi une nouvelle approche de la préservation et du développement des métiers traditionnels. Le projet contribue à valoriser davantage ces savoir-faire, à ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement des produits artisanaux et à promouvoir les industries culturelles dans un contexte d’intégration internationale./.