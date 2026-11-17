Le Vietnam et le Chili ont convenu d'élever leurs relations bilatérales au rang de partenariat stratégique, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans leur amitié et leur coopération traditionnelles.

Le Vietnam et le Chili ont convenu d'élever leurs relations bilatérales au rang de partenariat stratégique, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans leur amitié et leur coopération traditionnelles.

Cette annonce a été faite par le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et le président chilien, José Antonio Kast, lors d'un point de presse conjoint tenu à Hanoï le 16 novembre.

Ce point de presse a fait suite à leurs entretiens, organisés dans le cadre de la visite officielle du président Kast au Vietnam, à l'occasion du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le secrétaire général et président Tô Lâm s'est dit heureux d'accueillir au Vietnam le président Kast, son épouse et la délégation chilienne de haut niveau. Il a souligné qu'il s'agissait de la première visite d'un chef d'État chilien au Vietnam depuis neuf ans.

Forts des résultats obtenus et partageant une vision stratégique en faveur de la paix, de la coopération et de la prospérité dans la région Asie-Pacifique, les deux pays ont décidé d'élever leurs relations au rang de partenariat stratégique.

Ils ont également défini les orientations, les objectifs, les principes et les six piliers de leur coopération : politique et diplomatie ; économie et commerce ; agriculture ; science et technologie ; éducation et culture ; défense et sécurité.

Dans ce nouveau cadre, les deux parties entendent tirer parti de leurs avantages géo-économiques respectifs et renforcer la connectivité entre l'Asie de l'Est et l'Amérique latine, notamment dans les domaines des transports, de la logistique, des flux financiers et des chaînes d'approvisionnement. Cette dynamique devrait ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises des deux pays.

Le président chilien a salué les réalisations remarquables du Vietnam au cours des dernières décennies, malgré de nombreuses difficultés et défis. Il a estimé que le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et l'élévation des relations au rang de partenariat stratégique témoignaient de la vision stratégique commune des deux nations.

Il a indiqué que le Chili souhaitait attirer davantage d'investissements et créer de nouveaux emplois grâce au développement agricole, mieux valoriser son potentiel d'accès aux marchés mondiaux et diversifier sa production pour proposer une gamme de produits plus large.

Il a enfin invité les entreprises vietnamiennes et chiliennes à explorer de nouvelles formes de coopération dans les secteurs de l'industrie et de la technologie, tout en élargissant leur accès aux marchés, afin de contribuer au développement des deux économies et de répondre aux ambitions et aux attentes des deux pays./.