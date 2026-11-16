Le Vietnam et le Chili renforcent leur coopération parlementaire dans le cadre du partenariat stratégique





Hanoï (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man, a affirmé que l’AN vietnamienne soutenait pleinement l’établissement et la mise en œuvre du Partenariat stratégique entre le Vietnam et le Chili, souhaitant faire de la coopération parlementaire un pilier important des relations bilatérales.



Le 16 novembre après-midi, au siège de l’AN, Tran Thanh Man a reçu le président chilien, José Antonio Kast, en visite officielle au Vietnam du 15 au 17 novembre 2026.



Félicitant la visite actuelle du président José Antonio Kast et de la délégation chilienne de haut rang à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1971-2026), le président de l’AN a souligné la portée historique de cette visite, marquée notamment par la décision des deux pays d’élever leurs relations au rang de Partenariat stratégique. Il a réaffirmé que le Vietnam attachait toujours une grande importance au développement de ses relations d’amitié et de coopération avec les pays d’Amérique latine, dont le Chili, l’un de ses amis de longue date et l’un de ses partenaires les plus importants dans la région. Il a également exprimé sa gratitude pour le soutien précieux apporté par le peuple chilien au Vietnam dans sa lutte pour la libération nationale ainsi que dans son œuvre de défense, de construction et de développement du pays.



Évoquant le rôle de l’AN dans le système politique et le processus de développement du Vietnam, Tran Thanh Man a indiqué que l’organe législatif vietnamien était en train de faire évoluer sa conception du travail législatif, en passant d’une logique de gestion à une approche axée sur la création des conditions et l’orientation du développement. Cette évolution vise à améliorer la qualité du travail législatif et à perfectionner de manière cohérente le cadre institutionnel afin de créer un environnement optimal pour un développement rapide et durable.



Saluant la coopération entre les deux organes législatifs, il a rappelé que le Parlement chilien avait été le premier organe législatif d’Amérique du Sud à signer un accord de coopération avec l’AN vietnamienne, en mars 2012, ouvrant ainsi la voie à l'établissement de cadres de coopération similaires avec les Parlements d'autres pays de la région. Il a annoncé que l’AN vietnamienne de la 16e législature avait créé le Groupe d’amitié parlementaire Vietnam-Chili et salué la reconstitution du Groupe d’amitié parlementaire Chili-Vietnam à la Chambre des députés du Chili. Il s’est dit convaincu que ces deux groupes constitueraient des passerelles importantes pour renforcer la coopération entre les deux Parlements ainsi que l’amitié et la solidarité entre les peuples des deux pays.



De son côté, le président José Antonio Kast a remercié le président de l’AN vietnamienne pour son accueil et affirmé que le Chili accordait toujours une grande importance à ses relations d’amitié et de coopération avec le Vietnam, souhaitant les approfondir davantage pour leur donner un contenu plus substantiel. Informant son interlocuteur des résultats de son entretien avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, ainsi que des documents signés lors de sa visite, il a souhaité que l’AN vietnamienne soutienne la mise en œuvre du Partenariat stratégique afin de produire des résultats concrets au service du développement et des intérêts des deux peuples, tout en contribuant à la paix, à la stabilité et à la coopération dans les deux régions et dans le monde.



Le président chilien a hautement apprécié les réalisations socio-économiques du Vietnam ainsi que le rôle croissant de son AN dans le perfectionnement du cadre institutionnel et la mise en place d’un environnement juridique transparent et favorable à l’intégration internationale et à l’attraction des investissements étrangers. Il a souligné que les relations entre les deux Parlements constituaient un pilier important des relations bilatérales, contribuant à consolider la confiance politique, à promouvoir et à superviser la mise en œuvre des accords de haut niveau, à soutenir le déploiement du programme de coopération bilatérale ainsi qu’à renforcer la coordination entre les deux pays au sein des forums multilatéraux. Il s’est également prononcé en faveur d’un renforcement des échanges de délégations entre les dirigeants des deux Parlements et leurs commissions, ainsi que du partage d’expériences et de la coordination entre les deux organes législatifs.



Les deux dirigeants ont convenu de continuer à consolider la compréhension mutuelle et la confiance politique à travers les échanges de délégations et les contacts à différents niveaux et par différents canaux, ainsi que de valoriser les mécanismes de coopération bilatérale. Ils ont également souligné la nécessité de perfectionner le cadre juridique afin de créer des conditions favorables et stables au développement des relations dans des domaines à fort potentiel, notamment le commerce, l’investissement, la finance et la banque, le tourisme, l’agriculture, les transports et les sciences et technologies. Les deux organes législatifs accompagneront ce processus en contribuant à l’élaboration d’un cadre juridique propice à la mise en œuvre des accords bilatéraux et à la concrétisation du potentiel de coopération, dans l’intérêt des entreprises, des collectivités locales et des populations des deux pays.



À cette occasion, le président chilien a invité le président de l’AN Tran Thanh Man à effectuer une visite au Chili.

Le président de l’AN vietnamienne l’a remercié et a proposé que les deux parties en fixent les modalités par la voie diplomatique. Il a également transmis une invitation à la présidente du Sénat chilien, Paulina Núñez, et au président de la Chambre des députés, Jorge Alessandri Vergara, à effectuer une visite officielle au Vietnam. Le président José Antonio Kast a remercié son interlocuteur et indiqué qu’il transmettrait cette invitation aux deux responsables chiliens.- VNA



