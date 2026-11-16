Le Vietnam propose trois priorités pour approfondir le partenariat ASEAN-République de Corée



Manille (VNA) – Le partenariat entre l’ASEAN et la République de Corée figure parmi les partenariats les plus dynamiques et les plus substantiels de l’ASEAN, a souligné le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung, qui a avancé trois priorités pour lui donner un nouvel élan et en renforcer l’efficacité.



S’exprimant lors du 27e Sommet ASEAN-République de Corée, tenu lundi après-midi, 16 novembre, à Manille, aux Philippines, dans le cadre du 49e Sommet de l’ASEAN et des réunions connexes, le chef du gouvernement vietnamien a estimé que, face aux évolutions complexes de la situation régionale et internationale, les deux parties devaient renforcer leur capacité d’adaptation, consolider les fondements de leur partenariat et identifier de nouveaux moteurs de croissance. Le sommet a réuni les dirigeants des pays de l’ASEAN et le président sud-coréen Lee Jae Myung.

Le Premier ministre Le Minh Hung participe au 27e Sommet ASEAN-République de Corée. Photo : VNA



Dans cette perspective, le Premier ministre Le Minh Hung a présenté trois grandes priorités.



Premièrement, faire des sciences, des technologies et de l’innovation de nouveaux moteurs de croissance. Le Vietnam a proposé d’accélérer les négociations en vue de la mise à niveau de l’Accord de libre-échange ASEAN-République de Corée (AKFTA), avec pour objectif de les achever en 2027 ; de renforcer les liens entre les universités, les instituts de recherche et les entreprises afin de mettre en place un réseau ASEAN-République de Corée de recherche et développement (R&D) ; et de privilégier la formation de ressources humaines hautement qualifiées dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA), des semi-conducteurs et des matériaux avancés.



Le Premier ministre a également encouragé les entreprises sud-coréennes à implanter au Vietnam des centres d’innovation et de recherche et développement, tout en renforçant la coopération en matière d'autonomie technologique dans le domaine de l’IA et de gouvernance responsable de cette technologie.



Deuxièmement, renforcer la coopération dans les transitions écologique et numérique. Le Vietnam a appelé la République de Corée à soutenir l’ASEAN dans la mise en œuvre effective de l’Accord-cadre sur l’économie numérique de l’ASEAN (DEFA), le développement d’infrastructures numériques sûres, la promotion du commerce numérique et une participation accrue des petites et moyennes entreprises à l’économie numérique. Les deux parties devraient également élargir leur coopération dans les énergies propres et l’interconnexion du Réseau électrique de l’ASEAN. Le chef du gouvernement vietnamien a en outre proposé de renforcer les synergies entre le Réseau des villes intelligentes de l’ASEAN (ASCN) et le réseau sud-coréen K-City, afin de favoriser le développement de villes vertes et intelligentes.



Troisièmement, contribuer activement au maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité régionales. Le Minh Hung a affirmé que le Vietnam soutenait les efforts de la République de Corée visant à promouvoir le dialogue, à instaurer la confiance et à rechercher des solutions pacifiques à la question de la péninsule coréenne. Le Vietnam souhaite également que Séoul soutienne la position de principe de l’ASEAN en faveur du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en mer de Chine méridionale, ainsi que du respect du droit international, notamment de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Les deux parties devraient par ailleurs intensifier leur coordination en matière de cybersécurité et de lutte contre les escroqueries en ligne.



Le sommet a salué les avancées positives du partenariat ASEAN-République de Corée. Au cours de la première année de mise en œuvre du Plan d’action ASEAN-République de Corée pour la période 2026-2030, 138 projets et activités de coopération ont été déployés. Les deux parties poursuivent leurs échanges et leur coordination dans les domaines politique, sécuritaire, économique, commercial, scientifique et technologique, ainsi que dans celui des échanges entre les peuples.



Sur le plan politico-sécuritaire, l’ASEAN et la République de Corée sont convenues de renforcer leur coordination face aux défis transnationaux, notamment la cybercriminalité et les escroqueries en ligne. La sécurité maritime figure également parmi les domaines dans lesquels les deux parties entendent approfondir leurs échanges.



Sur le plan économique, la République de Corée est le sixième partenaire commercial et la septième source d’investissements directs étrangers de l’ASEAN. En 2025, les échanges commerciaux entre les deux parties ont atteint 226,1 milliards de dollars, tandis que les investissements directs sud-coréens dans la région se sont élevés à 8,97 milliards de dollars. Les deux parties sont convenues d’accélérer les négociations sur la mise à niveau de l’AKFTA, avec pour objectif de parvenir à un accord substantiel en 2027, tout en tirant pleinement parti des possibilités offertes par le DEFA et en élargissant leur coopération dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation ainsi que du développement et de l’application de l’IA.



L’ASEAN a également salué les initiatives numériques soutenues par la République de Corée, notamment le Projet phare d’innovation numérique ASEAN-République de Corée (KADIF), l’Académie numérique ASEAN-République de Corée et le concours de développement des start-up dans le domaine de l’IA ASEAN-République de Corée. Ces programmes contribuent au renforcement des capacités numériques, à la promotion de l’innovation et au développement des ressources humaines dans la région.



Prenant la parole lors du sommet, le président sud-coréen Lee Jae Myung a affirmé que son pays continuerait d’être un partenaire fiable de l’ASEAN et soutiendrait la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045, qui ambitionne de bâtir une ASEAN résiliente, innovante, dynamique et centrée sur les populations. Séoul entend intensifier ses échanges avec l’ASEAN dans les domaines de la lutte contre les escroqueries en ligne, de la sécurité maritime, du développement de l’IA ainsi que des industries culturelles et créatives.



Le président Lee Jae Myung a également indiqué que la République de Corée souhaitait porter le volume des échanges commerciaux avec l’ASEAN à 300 milliards de dollars par an. À l’occasion du 40e anniversaire de l’établissement des relations de dialogue ASEAN-République de Corée, en 2029, il a proposé que son pays accueille un sommet commémoratif et qu’un groupe d’experts et de personnalités éminentes soit constitué afin de formuler des propositions sur la vision et les orientations du partenariat pour la prochaine étape.



Concernant les questions régionales et internationales, l’ASEAN a réaffirmé son soutien au dialogue, à la réconciliation et au renforcement de la confiance en vue de favoriser une paix durable dans la péninsule coréenne. Les pays ont souligné l’importance de préserver un environnement pacifique et stable, propice à la coopération et au développement dans la région.



Les propositions formulées par le Vietnam lors de ce sommet témoignent de sa participation active et de sa contribution constructive à la définition des orientations du partenariat ASEAN-République de Corée pour la nouvelle période. Elles visent également à promouvoir des relations plus substantielles, équilibrées et mutuellement bénéfiques entre les deux parties.- VNA