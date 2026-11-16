Le Vietnam et la Chine entendent élargir leur partenariat économique et commercial

Hanoï (VNA) – Les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et la Chine poursuivent leur développement dynamique, comme en témoigne la progression constante des échanges de marchandises et l’émergence de nouveaux domaines de partenariat. Dans ce contexte, la participation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, à la 33e Semaine des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), ainsi que ses activités bilatérales en Chine, devrait donner une nouvelle impulsion aux relations entre les deux pays, notamment dans les domaines de la connectivité économique, du commerce, de l’investissement et des chaînes d’approvisionnement.



Des partenaires commerciaux de premier plan



Ces dernières années, la Chine s’est imposée parmi les principaux pays au monde en matière d’innovation technologique. Elle propose une large gamme de produits et de solutions, notamment des équipements électroniques, des appareils électroménagers intelligents, des robots, des drones, des véhicules électriques et des solutions numériques. La diversité de ces produits, leurs fonctionnalités et leurs prix compétitifs favorisent leur présence croissante sur le marché vietnamien et ouvrent des perspectives dans les domaines de la distribution, de l’assistance technique, de la production et de l’intégration aux chaînes d’approvisionnement.



Dans le sens inverse, les produits vietnamiens sont de plus en plus appréciés des consommateurs chinois. La structure des exportations vietnamiennes évolue progressivement vers une part accrue de produits transformés à plus forte valeur ajoutée. De nombreux produits agricoles et aquatiques, des aliments transformés ainsi que des produits à base de plantes médicinales sont désormais présents dans les réseaux de distribution et de vente au détail en Chine. Les activités de promotion commerciale s’étendent également à des régions de l’intérieur du pays.



La qualité des produits demeure un facteur déterminant pour gagner la confiance des consommateurs. Les efforts de promotion et de prospection des entreprises, les politiques d’ouverture et de promotion commerciale des autorités, ainsi que la proximité géographique et les accords de libre-échange (ALE) contribuent également à faciliter l’accès des marchandises des deux pays à leurs marchés respectifs.



En 2025, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine ont atteint 256,4 milliards de dollars, en hausse de 24,8 % sur un an. Les exportations vietnamiennes vers la Chine se sont élevées à 70,4 milliards de dollars, soit une progression de 14,8 %, tandis que les importations ont atteint 186 milliards de dollars, en hausse de 29 %. Le déficit commercial du Vietnam vis-à-vis de la Chine s’est ainsi établi à 115,6 milliards de dollars, en augmentation de 39,6 %.



Au cours des dix premiers mois de 2026, les échanges bilatéraux ont poursuivi leur forte croissance, atteignant 290 milliards de dollars, soit une hausse de 39,3 %. Les exportations vietnamiennes vers la Chine ont représenté 77,5 milliards de dollars, en progression de 36,2 %, tandis que les importations se sont élevées à 212,5 milliards de dollars, en hausse de 40,5 %. Le déficit commercial du Vietnam vis-à-vis de ce marché a atteint 134,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 43,2 %.



Ces chiffres témoignent de l’interdépendance croissante des deux économies, tout en soulignant la nécessité pour le Vietnam de renforcer ses capacités de production nationales, d’améliorer la qualité et la valeur ajoutée de ses exportations et de mieux exploiter le potentiel du marché chinois.



Le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Luong Hoang Thai, a affirmé que, malgré la complexité de la situation internationale, les relations économiques et commerciales entre les deux pays n’avaient cessé de progresser ces dernières années et avaient enregistré des résultats positifs.



Il a souligné que la proximité géographique et le cadre du Partenariat de coopération stratégique intégral offraient un potentiel considérable pour approfondir les échanges, non seulement dans le domaine commercial, mais aussi en matière d’investissement et de transfert de technologies, notamment dans les infrastructures de transport, les véhicules électriques, les batteries au lithium, les énergies renouvelables, la production intelligente et les industries auxiliaires.



De nouvelles perspectives de partenariat



Selon Bui Quang Hung, directeur adjoint de l’Agence de promotion du commerce du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, la Chine demeure le premier partenaire commercial du Vietnam et son principal fournisseur de marchandises. De son côté, le Vietnam est le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN et son quatrième partenaire à l’échelle mondiale. Cette complémentarité constitue une base solide pour valoriser les atouts respectifs des deux économies et développer des chaînes d’approvisionnement davantage intégrées.



La province chinoise de Hainan constitue notamment un espace prometteur. Grâce à sa proximité géographique, à ses connexions de transport et à la complémentarité des structures commerciales, elle devient un partenaire important du Vietnam. Les produits agricoles, forestiers et aquatiques, les aliments transformés ainsi que les produits de l’industrie légère figurent parmi les principales exportations vietnamiennes vers cette province.



En particulier, la mise en œuvre, depuis la fin de 2025, du régime douanier spécial à l’échelle de toute l’île de Hainan, dans le cadre de son port de libre-échange, ainsi que les mesures préférentielles en matière tarifaire et de facilitation des échanges, ouvrent de nouvelles perspectives aux entreprises vietnamiennes. Celles-ci pourront ainsi accéder plus largement au marché local, élargir leurs réseaux de distribution, optimiser leurs services logistiques et participer davantage aux chaînes d’approvisionnement régionales.



L’ouverture récente du Bureau de promotion commerciale du Vietnam à Haikou, capitale de la province de Hainan, par le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, devrait également servir de passerelle pour fournir des informations, mettre les entreprises en relation et exploiter plus efficacement les possibilités offertes par ce marché.



Le président de l’Association du commerce numérique de la province de Hainan, Fu Wenfeng, a indiqué que de nombreuses entreprises chinoises avaient déjà pris l’initiative d’échanger des informations, d’établir des contacts autour de projets et de rechercher des opportunités avec ce bureau. L’Association et le Bureau jouent ainsi un rôle d’intermédiaire important pour aider les entreprises des deux parties à accéder aux marchés et à nouer des partenariats.



Selon Fu Wenfeng, le commerce des produits alimentaires et agricoles constitue l’un des secteurs prioritaires, compte tenu de la complémentarité des atouts et des importantes marges de développement. Le Vietnam dispose de solides capacités en matière de production agricole, d’aquaculture et de transformation alimentaire, ainsi que de nombreuses marques locales reconnues. La Chine, pour sa part, possède un vaste marché de consommation aux besoins diversifiés, ainsi qu’une expérience appréciable dans la recherche et le développement d’équipements spécialisés pour la transformation alimentaire, la logistique de la chaîne du froid, la valorisation des marques et la distribution transfrontalière.



Les deux pays pourraient ainsi intensifier leurs initiatives communes dans la recherche et le développement de produits, la construction de chaînes d’approvisionnement et le partage de réseaux de distribution, tout en visant le vaste marché de l’ASEAN. Cette approche permettrait non seulement d’accroître les échanges de marchandises, mais aussi de créer des chaînes de valeur auxquelles les entreprises des deux pays participeraient plus activement.



Afin d’aider les entreprises vietnamiennes à mieux exploiter le marché chinois, le Service commercial du Vietnam en Chine poursuivra, en coordination avec l’ambassade du Vietnam dans ce pays, ses efforts de promotion commerciale et de mise en relation des entreprises. Les activités porteront notamment sur l’organisation et la participation à des foires, expositions et programmes de rencontres d’affaires. Elles seront également étendues aux régions du nord et de l’ouest de la Chine, où les produits vietnamiens restent encore peu présents, afin de renforcer les liens avec les réseaux de distribution, les détaillants et les partenaires locaux potentiels.



Parallèlement, le Service commercial accordera une attention particulière à l’étude des marchés et des secteurs d’activité ainsi qu’à la fourniture d’informations, afin d’aider les localités, les associations et les entreprises vietnamiennes à mieux cerner la demande et les tendances de consommation et à élaborer des stratégies d’accès adaptées. Il renforcera également la présentation des politiques vietnamiennes d’attraction des investissements directs étrangers (IDE) et des zones industrielles recherchant des capitaux auprès des entreprises et investisseurs chinois. Dans le même temps, les entreprises vietnamiennes seront accompagnées dans leur recherche d’opportunités d’investissement et d’affaires en Chine, grâce à des conseils, à la fourniture d’informations et à la mise en relation avec les autorités compétentes, les collectivités locales et des partenaires fiables.



Forts de leur amitié traditionnelle, de leur confiance politique et de la complémentarité de leurs économies, le Vietnam et la Chine disposent de nombreuses possibilités pour approfondir leurs relations, du commerce des marchandises à l’investissement, aux technologies, à la logistique et au développement des chaînes d’approvisionnement. Ces efforts devraient contribuer à donner une nouvelle impulsion aux échanges économiques bilatéraux, dans le sens d’une croissance plus équilibrée, substantielle et durable.- VNA

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