Quang Tri mise sur 103 projets prioritaires pour attirer les investissements d’ici à 2030





Quang Tri (VNA) – La province centrale de Quang Tri a approuvé une liste de 103 projets prioritaires destinés à attirer les investissements pour la période 2026-2030. Relevant de secteurs à fort potentiel, notamment le tourisme, les services, le commerce, l’industrie, la logistique et l’énergie, ces projets visent à mobiliser les ressources des investisseurs vietnamiens et étrangers et à créer de nouveaux moteurs de croissance pour l’économie locale.



Les 103 projets sont répartis en sept secteurs : tourisme, services et commerce (38 projets) ; industrie, zones et complexes industriels et infrastructures de production (32) ; développement urbain et logements commerciaux (16) ; agriculture verte et agriculture de haute technologie (7) ; santé, soins médicaux et tourisme de bien-être (5) ; logistique (3) ; et énergie (2). Le tourisme et l’industrie représentent à eux seuls près de 68 % de l’ensemble des projets, témoignant de la priorité accordée à la valorisation du potentiel touristique et au développement industriel de la province.



Dans les secteurs du tourisme, des services et du commerce, Quang Tri entend attirer les investissements dans des complexes touristiques et balnéaires, des établissements de villégiature et des espaces de loisirs de grande envergure. La province mise notamment sur ses paysages naturels, ses réseaux de grottes et ses plages. Parmi les projets phares figurent le complexe de villégiature et de loisirs balnéaires avec parcours de golf de Cua Viet, d’une superficie d’environ 250 hectares ; le complexe touristique et de services de Mui Treo - Ru Ba (198,98 hectares) ; le site écotouristique balnéaire de Bao Ninh (170 hectares) ; et le site écotouristique de Bau Tro - La Phu (120 hectares).



La réalisation de ces projets devrait permettre de diversifier l’offre touristique, d’améliorer la qualité des services, de prolonger la durée des séjours et d’accroître les dépenses des visiteurs, contribuant ainsi à mieux valoriser les atouts touristiques de la province.



Dans le secteur industriel, la province privilégie les investissements dans les infrastructures des zones et complexes industriels, ainsi que dans les établissements de production, de transformation et de fabrication. Parmi les projets d’envergure figurent la zone industrielle de Quang Trach (environ 350 hectares), celle de Tay Bac Quan Hau (262 hectares) et la zone industrielle auxiliaire de Quang Trach (102,2 hectares). La province souhaite également attirer des investissements dans des usines de fabrication de composants et de pièces automobiles, dans la mécanique, les équipements électriques et électroniques, ainsi que dans la transformation des produits agricoles et forestiers.



En matière de logistique, la liste comprend trois projets, dont le Centre logistique de Bac Quang Binh, d’une superficie d’environ 100 hectares, le Centre de services logistiques du quartier de Nam Dong Ha et la zone de services logistiques du quartier de Ba Don. Ces infrastructures devraient renforcer les capacités d’entreposage, de transit et de distribution des marchandises, améliorer les connexions commerciales et contribuer à réduire les coûts logistiques des entreprises.



Dans le domaine énergétique, Quang Tri appelle les investisseurs à participer à deux projets : la centrale éolienne en mer de Hai Ninh - Quang Tri et la centrale électrique au gaz naturel liquéfié (GNL) de Quang Trach. La province entend également attirer des investissements dans l’agriculture de haute technologie, le développement urbain, les logements commerciaux, la santé, les soins médicaux et le tourisme de bien-être.



Pour assurer la mise en œuvre de cette liste, le Comité populaire provincial a chargé le Centre provincial de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de publier et de promouvoir les projets auprès des investisseurs, de recueillir leurs informations et de les accompagner dans leurs démarches de prospection et de proposition de projets.



Les services compétents et les autorités locales sont, quant à eux, chargés de rendre publiques les informations relatives à la planification, à la disponibilité des terrains, aux infrastructures et au statut juridique des projets. Ils doivent également coordonner leurs efforts pour lever les difficultés liées au foncier, à la construction, à l’environnement et à la libération des terrains, afin de créer des conditions favorables à la réalisation des investissements.- VNA

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