Économie

Quang Tri mise sur 103 projets prioritaires pour attirer les investissements d’ici à 2030

La province de Quang Tri a approuvé 103 projets prioritaires pour la période 2026-2030, misant notamment sur le tourisme et l’industrie afin d’attirer les investissements vietnamiens et étrangers et de dynamiser son développement socio-économique.

Le projet de réaménagement des trottoirs de la rue Hung Vuong, dans la province de Quang Tri. Photo : VNA
Le projet de réaménagement des trottoirs de la rue Hung Vuong, dans la province de Quang Tri. Photo : VNA



Quang Tri (VNA) – La province centrale de Quang Tri a approuvé une liste de 103 projets prioritaires destinés à attirer les investissements pour la période 2026-2030. Relevant de secteurs à fort potentiel, notamment le tourisme, les services, le commerce, l’industrie, la logistique et l’énergie, ces projets visent à mobiliser les ressources des investisseurs vietnamiens et étrangers et à créer de nouveaux moteurs de croissance pour l’économie locale.

Les 103 projets sont répartis en sept secteurs : tourisme, services et commerce (38 projets) ; industrie, zones et complexes industriels et infrastructures de production (32) ; développement urbain et logements commerciaux (16) ; agriculture verte et agriculture de haute technologie (7) ; santé, soins médicaux et tourisme de bien-être (5) ; logistique (3) ; et énergie (2). Le tourisme et l’industrie représentent à eux seuls près de 68 % de l’ensemble des projets, témoignant de la priorité accordée à la valorisation du potentiel touristique et au développement industriel de la province.

Dans les secteurs du tourisme, des services et du commerce, Quang Tri entend attirer les investissements dans des complexes touristiques et balnéaires, des établissements de villégiature et des espaces de loisirs de grande envergure. La province mise notamment sur ses paysages naturels, ses réseaux de grottes et ses plages. Parmi les projets phares figurent le complexe de villégiature et de loisirs balnéaires avec parcours de golf de Cua Viet, d’une superficie d’environ 250 hectares ; le complexe touristique et de services de Mui Treo - Ru Ba (198,98 hectares) ; le site écotouristique balnéaire de Bao Ninh (170 hectares) ; et le site écotouristique de Bau Tro - La Phu (120 hectares).

La réalisation de ces projets devrait permettre de diversifier l’offre touristique, d’améliorer la qualité des services, de prolonger la durée des séjours et d’accroître les dépenses des visiteurs, contribuant ainsi à mieux valoriser les atouts touristiques de la province.

Dans le secteur industriel, la province privilégie les investissements dans les infrastructures des zones et complexes industriels, ainsi que dans les établissements de production, de transformation et de fabrication. Parmi les projets d’envergure figurent la zone industrielle de Quang Trach (environ 350 hectares), celle de Tay Bac Quan Hau (262 hectares) et la zone industrielle auxiliaire de Quang Trach (102,2 hectares). La province souhaite également attirer des investissements dans des usines de fabrication de composants et de pièces automobiles, dans la mécanique, les équipements électriques et électroniques, ainsi que dans la transformation des produits agricoles et forestiers.

En matière de logistique, la liste comprend trois projets, dont le Centre logistique de Bac Quang Binh, d’une superficie d’environ 100 hectares, le Centre de services logistiques du quartier de Nam Dong Ha et la zone de services logistiques du quartier de Ba Don. Ces infrastructures devraient renforcer les capacités d’entreposage, de transit et de distribution des marchandises, améliorer les connexions commerciales et contribuer à réduire les coûts logistiques des entreprises.

Dans le domaine énergétique, Quang Tri appelle les investisseurs à participer à deux projets : la centrale éolienne en mer de Hai Ninh - Quang Tri et la centrale électrique au gaz naturel liquéfié (GNL) de Quang Trach. La province entend également attirer des investissements dans l’agriculture de haute technologie, le développement urbain, les logements commerciaux, la santé, les soins médicaux et le tourisme de bien-être.

Pour assurer la mise en œuvre de cette liste, le Comité populaire provincial a chargé le Centre provincial de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de publier et de promouvoir les projets auprès des investisseurs, de recueillir leurs informations et de les accompagner dans leurs démarches de prospection et de proposition de projets.

Les services compétents et les autorités locales sont, quant à eux, chargés de rendre publiques les informations relatives à la planification, à la disponibilité des terrains, aux infrastructures et au statut juridique des projets. Ils doivent également coordonner leurs efforts pour lever les difficultés liées au foncier, à la construction, à l’environnement et à la libération des terrains, afin de créer des conditions favorables à la réalisation des investissements.- VNA

source
#Nghị quyết 79 #Kinh tế nhà nước #NQ79 #Quang Tri #projets prioritaires
Suivez VietnamPlus

Économie privée

Économie publique

Voir plus

Chantier du projet de l’aéroport de Gia Binh. Photo: VNA

Aéroport de Gia Binh : vers le transfert des vols internationaux de Noi Bai

Approuvé par l'Assemblée nationale avec un investissement total de plus de 196 000 milliards de dongs (6,91 milliards de dollars) sur une superficie d'environ 1 884 hectares, le projet de l’aéroport de Gia Binh ambitionne de devenir un pôle économique moderne dédié au transport de marchandises, au commerce international et aux hautes technologies.

Des cadres et d’employés de l’aéroport international de Long Thanh endossent avec enthousiasme le rôle de passagers simulés lors du scénario d'essai 1TO-11. Source : ACV

Les premiers « passagers » testent l'aéroport de Long Thanh

Une cinquantaine d’employés de l’aéroport international de Long Thanh ont participé à des essais grandeur nature des procédures d’accueil et d’exploitation, dans le cadre des préparatifs à sa mise en service commerciale prévue le 24 décembre.

Découverte de la réalité virtuelle au centre commercial Nha Trang, à Khanh Hoa. Photo : VNA

Vietnam : l’économie numérique en plein essor grâce à l’IA

Le volume brut de marchandises (GMV) de l’économie numérique vietnamienne devrait atteindre 49 milliards de dollars en 2026, en hausse de 20 % sur un an. Le Vietnam figurerait ainsi, aux côtés de la Malaisie, parmi les économies numériques affichant la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est.

Une séance de vente en ligne des pomelos de Muc, dans la commune de Bao Thang, province de Lao Cai. Photo : baolaocai.vn

Lao Cai fait du numérique un levier de valorisation de ses produits OCOP

Délaissant progressivement les circuits de vente traditionnels, les agriculteurs locaux investissent désormais les réseaux sociaux en organisant des ventes en direct depuis leurs vergers et leurs champs. À l'aide de simples téléphones portables, ils présentent leurs récoltes aux consommateurs et commercialisent leurs produits sans contrainte géographique.

Le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man. Photo: VNA

Deux projets de loi sur l’environnement en discussion

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a examiné, le 13 novembre, deux projets de loi relatifs à l’environnement, avec notamment des propositions visant à simplifier les procédures d’évaluation de l’impact environnemental et à renforcer la décentralisation.

Sept startups du Vietnam, de Suisse, d’Inde et de Thaïlande ont bénéficié d’une enveloppe totale de 770 000 dollars, sous forme de subventions et d’investissements, à l’issue du concours « Net Zero Challenge 2026 ». Photo: SGGP

Net Zero Challenge 2026 : 770 000 dollars pour sept startups vertes

Sept startups du Vietnam, de Suisse, d’Inde et de Thaïlande ont reçu 770 000 dollars de subventions et d’investissements lors du Net Zero Challenge 2026 à Hô Chi Minh-Ville, pour développer et tester des solutions technologiques innovantes dans la lutte contre le changement climatique.

Dans le cadre de VKAISS 2026, huit accords de coopération ont été signés entre des entreprises, associations et établissements de formation des deux pays. Photo: VNA

Vietnam-République de Corée : renforcer la coopération dans l’IA et les semi-conducteurs

Le premier Sommet Vietnam-République de Corée sur l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs (VKAISS 2026), tenue le 12 novembre à Hanoï, a réuni plus de 400 délégués des deux pays pour promouvoir la coopération dans les technologies de pointe. L’événement a notamment donné lieu à la signature de huit accords portant sur le développement technologique, les chaînes d’approvisionnement et la formation de ressources humaines qualifiées.