Vietnam-Azerbaïdjan : concrétiser les potentialités en projets de coopération





Hanoï (VNA) – Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, effectuera une visite officielle au Vietnam les 20 et 21 novembre 2026, à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam. Cette visite intervient dans un contexte marqué par l’élévation des relations bilatérales au rang de Partenariat stratégique en mai 2025.



Dans un entretien accordé au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) auprès de la Communauté des États indépendants (CEI), l’ambassadeur du Vietnam en Russie et en Azerbaïdjan, Dang Minh Khoi, a souligné que cette visite constituait une occasion importante de concrétiser la vision stratégique des deux pays et de transformer les potentialités de coopération en projets concrets, au bénéfice de leurs populations respectives.



Le Vietnam et l’Azerbaïdjan entretiennent une amitié traditionnelle de longue date, cultivée par plusieurs générations de dirigeants et de citoyens des deux pays. Parmi les jalons marquants figurent la visite du président Ho Chi Minh en Azerbaïdjan en 1959 et celle du dirigeant national azerbaïdjanais Heydar Aliyev au Vietnam en 1983. La visite d’État du secrétaire général To Lam en Azerbaïdjan en mai 2025 et l’élévation des relations bilatérales au rang de Partenariat stratégique ont ouvert un nouveau chapitre de leur coopération.



Depuis lors, la confiance politique s’est renforcée grâce aux échanges réguliers de délégations de haut niveau. La coopération économique, commerciale et en matière d’investissement gagne en substance, certaines entreprises des deux pays ayant déjà lancé des projets sur le territoire de l’autre partie. La coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, notamment en matière d’industrie de défense, de recherche, de production et de commerce, s’est également intensifiée. Les deux parties développent par ailleurs leur coopération dans les secteurs des hydrocarbures, de l’énergie, des transports, de la logistique, de la culture et des échanges entre les peuples.



Selon l’ambassadeur Dang Minh Khoi, la visite du président Ilham Aliyev permettra aux dirigeants des deux pays de consolider davantage la confiance politique, d’échanger sur les orientations de développement des relations bilatérales et de définir des mesures concrètes pour mettre en œuvre efficacement le Partenariat stratégique. Le Vietnam attache une grande importance à ses relations avec l’Azerbaïdjan, partenaire occupant une position géostratégique importante dans le Caucase, à la jonction de l’Europe et de l’Asie, et jouant un rôle de plus en plus actif dans les mécanismes de coopération régionaux et internationaux. Les deux pays ont ainsi intérêt à valoriser leurs complémentarités et à renforcer les connexions entre l’Asie du Sud-Est, le Caucase, l’Asie centrale et les régions voisines.



S’agissant des perspectives de coopération, l’ambassadeur a estimé que les deux pays disposaient de conditions favorables pour développer des relations plus approfondies et plus concrètes, grâce à leur amitié traditionnelle, à leur confiance politique et à leurs complémentarités économiques. Toutefois, les échanges économiques et commerciaux ainsi que les investissements bilatéraux restent modestes et ne sont pas encore à la hauteur des potentialités ni des attentes des deux parties. Cette situation constitue à la fois un défi et une marge de progression importante pour les années à venir.



En premier lieu, le secteur énergétique demeure porteur de nombreuses perspectives. L’Azerbaïdjan possède des atouts et une longue expérience dans l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures ainsi que dans leur transformation, tandis que le Vietnam cherche à développer son secteur énergétique, à garantir sa sécurité énergétique et à accélérer sa transition énergétique. Les deux parties pourraient élargir la coopération entre le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam) et la Compagnie pétrolière nationale d’Azerbaïdjan (SOCAR), notamment dans l’approvisionnement en pétrole brut, l’exploration, l’exploitation et le raffinage des hydrocarbures, la pétrochimie ainsi que les services techniques connexes. Elles pourraient également étudier de nouvelles possibilités de coopération dans les énergies renouvelables et les nouvelles formes d’énergie.



Deuxièmement, le commerce et l’investissement devraient devenir des moteurs importants du Partenariat stratégique. Le Vietnam dispose d’atouts dans les produits agricoles et aquatiques, les biens de consommation, les produits industriels transformés et les produits électroniques. Grâce à sa position géographique, l’Azerbaïdjan pourrait servir de plateforme pour faciliter l’accès des marchandises vietnamiennes aux marchés du Caucase du Sud, de l’Asie centrale et de l’Europe. À l’inverse, le Vietnam pourrait constituer une porte d’entrée pour les produits et les entreprises azerbaïdjanais sur le marché de l’ASEAN. Pour exploiter ces avantages, les deux pays devraient intensifier la promotion commerciale, organiser des forums d’affaires, des foires et des expositions, et multiplier les rencontres directes entre leurs milieux d’affaires.



Troisièmement, la coopération dans les transports et la logistique revêt une importance particulière pour élargir l’espace économique entre les deux pays. L’Azerbaïdjan joue un rôle dans les corridors de transport reliant l’Asie à l’Europe, tandis que le Vietnam occupe une position stratégique en Asie du Sud-Est, avec un réseau portuaire et des échanges commerciaux internationaux en plein développement. Les deux parties pourraient étudier différentes modalités de connexion dans les transports, la logistique et les chaînes d’approvisionnement afin de faciliter les échanges commerciaux.



Par ailleurs, l’ambassadeur a souligné le potentiel de coopération dans les sciences et les technologies, l’innovation, la transformation numérique, l’agriculture de haute technologie, l’éducation et la formation. Ces domaines répondent aux besoins de développement des deux pays et sont susceptibles de générer une valeur ajoutée ainsi que des retombées durables. Les deux parties devraient également intensifier les échanges culturels, touristiques et entre les populations, à travers des programmes d’échange d’étudiants, de chercheurs et d’experts, ainsi que des activités culturelles et artistiques. Selon l’ambassadeur, la compréhension mutuelle et les liens entre les peuples constituent un socle solide pour le développement durable du Partenariat stratégique.



Pour concrétiser ces potentialités, Dang Minh Khoi a estimé que les deux pays devraient maintenir les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, et renforcer l’efficacité des mécanismes bilatéraux de coopération, notamment celle du Comité intergouvernemental sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique. Il importe également de revoir et de perfectionner le cadre juridique, tout en levant les difficultés et les obstacles à la coopération économique.



Il est surtout nécessaire de passer résolument des échanges sur les potentialités à la mise en œuvre de programmes et de projets concrets, en définissant clairement les secteurs prioritaires, les partenaires chargés de leur réalisation et les calendriers d’exécution. Les ministères, les secteurs, les collectivités locales et les milieux d’affaires des deux pays sont appelés à prendre davantage d’initiatives pour rechercher des opportunités de coopération, établir des liens entre les marchés et tirer parti des avantages de chaque partie.



Sur le plan multilatéral, le Vietnam souhaite poursuivre le renforcement de la coordination, des consultations et du soutien mutuel avec l’Azerbaïdjan au sein des organisations internationales et des forums régionaux, dans le respect du droit international, de la Charte des Nations unies et des principes fondamentaux des relations internationales.



L’ambassadeur Dang Minh Khoi s’est dit convaincu que, forts de leur amitié traditionnelle, de leur confiance politique et de la détermination de leurs dirigeants, les deux pays donneront un nouvel élan à leur Partenariat stratégique. La visite du président Ilham Aliyev contribuera à concrétiser leur vision stratégique et à élargir les perspectives de coopération, au bénéfice des populations des deux pays ainsi que de la paix, de la stabilité et du développement dans leurs régions respectives et dans le monde.- VNA

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