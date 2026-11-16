Hanoï (VNA) – Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et son épouse effectueront une visite officielle au Vietnam les 20 et 21 novembre, selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.

Cette visite répond à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et de son épouse.

Le Vietnam et l’Azerbaïdjan entretiennent des relations d’amitié traditionnelles, forgées au fil des décennies grâce aux efforts du président Hô Chi Minh, du président azerbaïdjanais Heydar Aliyev, ainsi que de plusieurs générations de dirigeants et de citoyens des deux pays. Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques, le 23 septembre 1992, les deux parties ont maintenu des échanges réguliers à différents niveaux, y compris au plus haut niveau.

Un Comité intergouvernemental Vietnam-Azerbaïdjan sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique a été institué au niveau ministériel. Il a tenu deux sessions, la plus récente en juillet 2018 à Bakou.

Les échanges commerciaux bilatéraux ont connu une forte progression ces dernières années, atteignant près de 52 millions de dollars en 2024, puis dépassant les 100 millions de dollars au premier trimestre 2025. Le Vietnam exporte principalement vers l’Azerbaïdjan des ordinateurs, des téléphones, des composants électroniques et des produits aquatiques, tandis qu’il en importe du pétrole brut et des produits dérivés.

La coopération économique et commerciale entre les deux pays s’étend également à d’autres secteurs porteurs, notamment la défense, les sciences et les technologies, l’éducation, la culture et le tourisme.- VNA