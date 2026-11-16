Entretien entre le SG et président vietnamien To Lam et le président chilien José Antonio Kast Rist





Hanoï (VNA) – Le Vietnam et le Chili ont officiellement décidé d’élever leurs relations au rang de partenariat stratégique, ouvrant ainsi une nouvelle étape dans leur coopération, fondée sur une confiance politique renforcée, des liens plus étroits et des intérêts convergents. Cette décision marque un tournant dans les relations bilatérales, à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.



Elle a été annoncée lors de l’entretien, le 16 novembre après-midi à Hanoï, entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et le président chilien, José Antonio Kast Rist. Ce dernier effectue une visite officielle au Vietnam du 15 au 17 novembre, accompagné de son épouse, à l’invitation du dirigeant To Lam et de son épouse.



Les deux dirigeants ont souligné la portée historique de cette visite, qui intervient à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (25 mars 1971 – 25 mars 2026). Ils ont passé en revue les réalisations enregistrées au cours de plus de cinq décennies de coopération, ainsi que les avancées accomplies depuis l’établissement du partenariat intégral il y a près de vingt ans.

Lors de l'entretien. Photo : VNA





Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec le Chili, qu’il considère comme l’un de ses principaux partenaires en Amérique latine. Il a rappelé que le Chili avait été le premier pays d’Amérique du Sud à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam et a exprimé sa gratitude pour le soutien précieux apporté par le peuple chilien au Vietnam au fil des années.



De son côté, le président chilien José Antonio Kast a souligné que le Vietnam constituait un partenaire prioritaire du Chili en Asie-Pacifique. Fort d’un réseau de 35 accords de libre-échange, le Chili peut servir de porte d’accès aux entreprises vietnamiennes vers l’Amérique latine et les marchés internationaux.



Les deux dirigeants ont constaté que la confiance politique entre les deux pays n’avait cessé de se consolider et que leur coopération avait progressé dans de nombreux domaines. L’économie et le commerce en constituent un pilier essentiel, tandis que les échanges se sont également développés dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l’agriculture, de la culture et des relations entre les peuples.



Dans le cadre du nouveau partenariat stratégique, les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, la diplomatie parlementaire et les échanges entre les peuples, ainsi que de dynamiser les mécanismes de dialogue et de coopération bilatéraux. Elles se sont également engagées à élaborer dans les meilleurs délais un plan d’action pour mettre en œuvre les six piliers clés de ce partenariat.



Les deux pays entendent exploiter davantage leur potentiel de coopération dans des secteurs tels que l’agriculture, la défense et la sécurité, les minéraux critiques, la finance et la banque, l’économie maritime, les transports, la culture, le tourisme et l’éducation. Ils ont également convenu de promouvoir la négociation et la conclusion d’accords de coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, de la finance, des douanes et des sciences et technologies.



Le dirigeant vietnamien a souligné que les sciences et technologies, l’innovation ainsi que les transitions numérique et écologique devaient constituer les fondements de la sécurité énergétique, de la croissance économique, du développement d’une industrie moderne et de la prospérité des deux pays. Il a appelé à renforcer le transfert de technologies et le partage d’expériences en matière de gestion, notamment dans les domaines de l’exploitation minière intelligente, de la transformation en profondeur des minerais dans le respect de l’environnement, de la production et du stockage de l’hydrogène vert, ainsi que du développement des énergies solaire et éolienne.



Pour sa part, le président chilien a proposé de renforcer l’efficacité de la Commission de l’Accord de libre-échange Vietnam-Chili afin d’aider les entreprises des deux pays à tirer pleinement parti des préférences tarifaires prévues par cet accord et par l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP). Il a également encouragé l’élargissement des investissements et de la coopération dans les services, l’agriculture de haute technologie, les mines, la finance, la banque et le tourisme.



Abordant les questions régionales et internationales, les deux dirigeants ont réaffirmé leur attachement au dialogue, au multilatéralisme, à la Charte des Nations Unies et au droit international. Ils ont souligné l’importance de préserver le caractère universel et l’intégrité de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), ainsi que de régler pacifiquement les différends conformément au droit international.



Ils ont convenu de poursuivre leur coordination et leur soutien mutuel au sein des organisations et forums multilatéraux, notamment les Nations Unies, l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le Forum de coopération Asie de l’Est-Amérique latine (FEALAC), les mécanismes dirigés par l’ASEAN et le CPTPP.



À cette occasion, le président chilien José Antonio Kast a invité To Lam et son épouse à effectuer une visite au Chili. Le dirigeant vietnamien a accepté cette invitation et a invité son homologue chilien à participer à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027, organisée au Vietnam. Les dates de ces visites seront fixées par voie diplomatique.



Le soir du même jour, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam et son épouse ont offert un banquet en l’honneur du président chilien et de son épouse. - VNA