Politique

Le président chilien José Antonio Kast rend hommage au Président Hô Chi Minh dans son mausolée

La visite officielle du président chilien José Antonio Kast au Vietnam vise à donner un nouvel élan aux relations bilatérales et à approfondir la coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines.

Le président chilien José Antonio Kast dépose une gerbe au mausolée du Président Hô Chi Minh. Photo: VNA
Le président chilien José Antonio Kast dépose une gerbe au mausolée du Président Hô Chi Minh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, le 16 novembre, le président chilien José Antonio Kast, accompagné de son épouse, María Pía Adriasola de Kast, et d’une délégation de haut rang, s’est rendu au mausolée du Président Ho Chi Minh pour lui rendre hommage. Il a également déposé une gerbe de fleurs au Mémorial des héros morts pour la Patrie, rue Bac Son, à Hanoï.

Dans l’après-midi du même jour, à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et son épouse ont présidé la cérémonie officielle d’accueil du président chilien José Antonio Kast et de son épouse.

Auparavant, dans la matinée, le président José Antonio Kast, son épouse María Pía Adriasola de Kast et la délégation chilienne avaient participé au Forum d’affaires Vietnam-Chili.

Le Vietnam et le Chili sont tous deux membres du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

S’appuyant sur l’amitié traditionnelle, la confiance politique et la volonté des dirigeants des deux pays de renforcer leur coopération, cette visite officielle du président chilien José Antonio Kast au Vietnam devrait ouvrir une nouvelle étape, plus substantielle et plus efficace, dans les relations bilatérales, tout en contribuant à approfondir les relations du Vietnam avec l’Amérique latine et les Caraïbes. -VNA

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