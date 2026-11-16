Le Vietnam fait rayonner ses saveurs en Europe du Sud-Est

Sofia (VNA) – Du 11 au 14 novembre, l’ambassade du Vietnam en Bulgarie a participé, pour la deuxième année consécutive, au salon international Interfood & Drink, organisé à l’Inter Expo Center de Sofia.

L’ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyen Thi Minh Nguyet, a assisté à la cérémonie officielle d’ouverture, le 12 novembre. À cette occasion, deux stands, tenus respectivement par l’ambassade et le Bureau commercial du Vietnam, ont présenté aux visiteurs et aux professionnels une gamme de produits vietnamiens, notamment du café, du thé, des jus de fruits, des confiseries traditionnelles ainsi que des compléments alimentaires à base d’ingrédients naturels.

En visitant le pavillon vietnamien, le vice-ministre bulgare des Affaires étrangères, Christo Polendakov, et le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Krum Nedelkov, ont salué la diversité des produits exposés ainsi que le rôle des stands dans la mise en relation des entreprises vietnamiennes avec les importateurs et distributeurs locaux.

Organisée en parallèle de quatre autres salons spécialisés, consacrés respectivement à la viande et à sa transformation, au lait et aux produits laitiers, à la boulangerie et à la pâtisserie, ainsi qu’aux vins et boissons alcoolisées, cette 25e édition a réuni plus de 560 exposants de 21 pays et présenté plus de 900 marques. Elle a offert aux entreprises participantes des opportunités de rencontres interentreprises (B2B), des séances de dégustation ainsi qu’un aperçu des dernières technologies de transformation et des solutions d’emballage.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-ministre Krum Nedelkov a indiqué que l’industrie agroalimentaire bulgare comptait environ 6 000 entreprises et employait près de 90 000 personnes. Il a également fait savoir que la Bulgarie travaillait actuellement à des amendements législatifs visant à renforcer la réglementation en matière d’étiquetage des produits alimentaires et d’information sur leur origine, afin de permettre aux consommateurs de faire des choix plus éclairés.

La participation du Vietnam à ce salon pour la deuxième année consécutive s’inscrit dans les efforts de promotion commerciale déployés par l’ambassade et le Bureau commercial pour favoriser l’accès des produits vietnamiens aux réseaux de distribution en Bulgarie et, plus largement, en Europe du Sud-Est. Cette initiative contribue à concrétiser les relations économiques et commerciales entre les deux pays dans le cadre de leur partenariat stratégique.- VNA