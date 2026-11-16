Le Vietnam et le Chili élèvent leurs relations au rang de partenariat stratégique

Hanoï (VNA) – Le Vietnam et le Chili ont décidé d’élever leurs relations bilatérales au rang de partenariat stratégique, ont annoncé lundi après-midi le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et le président chilien José Antonio Kast, lors d’un point de presse à l’issue de leur entretien.

S’exprimant devant les journalistes, le dirigeant vietnamien s’est félicité d’accueillir le président José Antonio Kast, son épouse et la délégation chilienne de haut rang, en visite officielle au Vietnam. Il s’agit de la première visite d’un chef d’État chilien au Vietnam depuis neuf ans, alors que les deux pays célèbrent le 55e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Le dirigeant vietnamien a souligné qu’au cours des 55 dernières années, malgré l’éloignement géographique, la solidarité et l’amitié traditionnelle entre les deux peuples n’avaient cessé de se développer et de se renforcer. Premier pays d’Amérique du Sud à avoir établi des relations diplomatiques avec le Vietnam, le Chili est toujours considéré par Hanoï comme un ami de longue date et l’un de ses partenaires les plus importants en Amérique latine.

Selon lui, les deux dirigeants ont eu un entretien approfondi dans une atmosphère d’amitié, de franchise et de confiance, portant aussi bien sur les relations bilatérales que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun. Forts des acquis de leurs relations et partageant une vision stratégique en faveur de la paix, de la coopération et de la prospérité dans la région Asie-Pacifique, le Vietnam et le Chili ont décidé d’élever leurs relations au rang de partenariat stratégique. Ce nouveau cadre définit les orientations, les objectifs, les principes ainsi que six piliers de coopération stratégique : la politique et la diplomatie, l’économie et le commerce, l’agriculture, les sciences et les technologies, l’éducation et la culture, ainsi que la défense et la sécurité.

Dans ce nouveau cadre, les deux parties sont convenues de valoriser leurs atouts géoéconomiques respectifs et de renforcer la connectivité dans les domaines des transports, de la logistique, des flux financiers et des chaînes d’approvisionnement entre l’Asie de l’Est et l’Amérique latine, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives aux entreprises des deux pays. Elles ont également convenu d’intensifier leurs échanges dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’agriculture, des minéraux stratégiques, des sciences et technologies, de la finance et de la banque, du tourisme, de la défense et de la sécurité, ainsi que dans d’autres secteurs.

Hanoï et Santiago ont décidé de poursuivre les échanges et les négociations en vue de signer des accords de coopération dans les domaines fiscal et douanier, scientifique et technologique, ainsi qu’en matière de défense et de sécurité, afin de créer un cadre favorable à l’élargissement de leurs relations. Abordant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux pays ont réaffirmé leur attachement aux principes du droit international et à la Charte des Nations Unies. Ils ont soutenu le maintien de la liberté et de la sécurité de navigation et de survol, ainsi que le règlement pacifique des différends conformément au droit international, en particulier à la Charte des Nations Unies et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Ils se sont également engagés à poursuivre leur coordination et leur soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux.

Le dirigeant To Lam s’est dit convaincu que l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique insufflerait un nouvel élan aux liens entre les deux pays et offrirait un cadre essentiel pour mieux exploiter leurs potentiels et leurs atouts respectifs, afin de porter leurs relations à un niveau plus profond, plus substantiel et plus efficace.

Le Vietnam œuvrera de concert avec le Chili à la mise en œuvre efficace des résultats de cette visite, dans l’intérêt des deux peuples et en faveur de la paix, de la coopération et du développement dans les deux régions et dans le monde.

De son côté, le président chilien José Antonio Kast a salué les réalisations majeures accomplies par le Vietnam au cours des dernières décennies, malgré de nombreux défis. Il a souligné que le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et leur élévation au rang de partenariat stratégique témoignaient de la vision stratégique des deux pays. Fortes de ce potentiel et de ces orientations, les deux parties continueront à promouvoir la mise en œuvre des accords bilatéraux.

Le président José Antonio Kast a ajouté que, malgré la distance géographique, le Chili et le Vietnam partageaient une vision et une aspiration communes au développement et à l’amélioration du bien-être de leurs populations. Il a remercié le dirigeant To Lam pour son invitation à participer au Sommet de l’APEC 2027, estimant que les jeunes générations des deux pays continueraient à préserver et à faire fructifier cette amitié et ce partenariat.

Le chef de l’État chilien a exprimé le souhait de stimuler les investissements dans le secteur agricole, de renforcer la coopération minière et de développer les liaisons entre les systèmes portuaires des deux pays.

Enfin, José Antonio Kast a estimé que les entreprises vietnamiennes et chiliennes devraient diversifier leurs formes de coopération dans les secteurs de l’industrie et des technologies et élargir leurs marchés, afin de porter les relations économiques bilatérales à la hauteur des attentes.- VNA