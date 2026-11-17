Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques, le 25 mars 1971, le Vietnam et le Chili n’ont cessé de renforcer leur amitié traditionnelle et d’élargir leur coopération dans plusieurs domaines. En 55 ans, leurs relations bilatérales, élevées au rang de Partenariat global en 2007, ont connu un développement continu, porté par les dirigeants et les gouvernements successifs des deux pays. Cette dynamique s’est traduite par des avancées notables dans les domaines politique, économique, commercial et culturel, ainsi que dans les échanges entre les peuples.