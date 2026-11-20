Journée des enseignants vietnamiens (20 novembre) : l’innovation et le numérique au service d’une éducation de qualité
Dans le contexte de l’essor de la quatrième révolution industrielle, l’innovation et la transformation numérique constituent des leviers majeurs de modernisation de l’éducation au Vietnam. Le recours aux technologies numériques, à l’intelligence artificielle et aux plateformes d’apprentissage en ligne contribue à renouveler les pratiques pédagogiques, à optimiser la gestion des établissements et à faciliter l’accès au savoir pour un nombre croissant d’apprenants.