Dans le contexte de l’essor de la quatrième révolution industrielle, l’innovation et la transformation numérique constituent des leviers majeurs de modernisation de l’éducation au Vietnam. Le recours aux technologies numériques, à l’intelligence artificielle et aux plateformes d’apprentissage en ligne contribue à renouveler les pratiques pédagogiques, à optimiser la gestion des établissements et à faciliter l’accès au savoir pour un nombre croissant d’apprenants.