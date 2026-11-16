Déclaration conjointe Vietnam-Chili sur l’établissement de leur partenariat stratégique

Hanoï (VNA) – L’élévation des relations entre le Vietnam et le Chili au rang de partenariat stratégique marque une étape importante dans le développement de leurs liens, 55 ans après l’établissement des relations diplomatiques. Elle ouvre un nouveau cadre de coopération plus approfondie et concrète, tout en renforçant les connexions entre l’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine.

À l’occasion de la visite officielle au Vietnam, du 15 au 17 novembre 2026, du président chilien José Antonio Kast et de son épouse, à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et de son épouse, les deux pays ont adopté, le 16 novembre à Hanoï, une Déclaration conjointe sur l’établissement de leur partenariat stratégique.

Les deux parties ont réaffirmé leur attachement au respect de leurs systèmes politiques respectifs, de leur indépendance, de leur souveraineté et de leur intégrité territoriale. Elles se sont engagées à respecter la Charte des Nations unies et le droit international, ainsi qu’à promouvoir la paix, la stabilité, la coopération et le développement. Elles sont convenues de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, de consolider les mécanismes de coopération existants et de mettre en place de nouveaux dialogues sectoriels.

Sur le plan multilatéral, le Vietnam et le Chili entendent intensifier leur coordination au sein des organisations et forums internationaux et régionaux, notamment les Nations unies, l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le Forum de coopération Asie de l’Est-Amérique latine (FEALAC), l’Union interparlementaire (UIP) et l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Le Vietnam a exprimé son soutien à l’adhésion du Chili au Partenariat économique régional global (RCEP). De son côté, le Chili a réaffirmé son soutien au rôle central de l’ASEAN et sa volonté de servir de passerelle pour promouvoir la coopération entre le Vietnam, l’ASEAN, l’Alliance du Pacifique et l’Amérique latine. Le Chili a également apporté son soutien à l’organisation par le Vietnam de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027 à Phu Quoc. Le président José Antonio Kast a accepté l’invitation de To Lam à participer à cet événement.

Dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement, les deux parties sont convenues de tirer pleinement parti des accords de libre-échange Vietnam-Chili (VCFTA) et CPTPP, de renforcer le fonctionnement du Conseil du libre-échange Vietnam-Chili, de favoriser l’utilisation des préférences tarifaires et de développer les investissements bilatéraux ainsi que la coopération dans les services, la finance et le commerce électronique. Elles encourageront également les liaisons maritimes et aériennes, la coopération portuaire et la connectivité des chaînes d’approvisionnement afin de faciliter la circulation des marchandises.

Dans le secteur agricole, les deux pays entendent intensifier leur coopération en matière de quarantaine animale et végétale, de sécurité sanitaire des aliments, de technologies agricoles, de gestion des ressources en eau, d’irrigation, de chaîne du froid et d’aquaculture. Ils ont salué les progrès réalisés dans l’ouverture de leurs marchés aux produits agricoles, notamment l’achèvement par le Vietnam des procédures d’importation de certains produits carnés chiliens et l’ouverture du marché chilien à des fruits vietnamiens tels que le fruit de la passion, le longane et le litchi.

La coopération en matière de sciences, de technologies et d’innovation a été identifiée comme un nouveau moteur des relations bilatérales. Les deux parties sont convenues de promouvoir les échanges dans le domaine des minerais critiques, notamment le cuivre et le lithium, ainsi que dans les technologies d’extraction et de transformation minières respectueuses de l’environnement, les énergies renouvelables, l’hydrogène vert, les réseaux électriques intelligents et l’économie maritime. Elles entendent également renforcer leur coopération dans la transformation numérique, la cybersécurité, la lutte contre le changement climatique et la gestion des ressources en eau.

Dans les domaines de l’éducation, de la culture et des échanges entre les peuples, les deux pays souhaitent élargir les échanges culturels, la coopération touristique, l’enseignement supérieur, la formation professionnelle et les échanges universitaires. Ils encourageront l’enseignement du vietnamien et de l’espagnol, les échanges de bourses et les partenariats entre établissements de formation. Ils favoriseront également les liens entre leurs collectivités locales afin de renforcer la compréhension mutuelle et l’amitié entre les deux peuples.

En matière de défense et de sécurité, les deux parties sont convenues de mettre en œuvre efficacement le mémorandum d’entente sur la coopération en matière de défense signé en novembre 2024. Elles renforceront les échanges d’expériences dans les domaines de l’aide humanitaire, des secours en cas de catastrophe, de la recherche et du sauvetage, de l’application de la loi en mer et de la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies. Les deux pays intensifieront également leur coordination dans la lutte contre la criminalité transnationale, la cybercriminalité, les escroqueries en ligne, la traite des êtres humains et le trafic de drogue, tout en développant leur coopération juridique et judiciaire et leurs échanges d’informations par les canaux bilatéraux et au sein de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

À cette occasion, les deux parties ont salué la signature d’un mémorandum d’entente entre l’Agence vietnamienne de promotion du commerce et ProChile, l’organisme chilien de promotion commerciale. Elles sont également convenues de promouvoir les négociations en vue de la conclusion d’accords dans plusieurs domaines, dont la prévention de la double imposition, l’assistance douanière mutuelle, la lutte contre la criminalité transnationale, l’extradition, le transfert des personnes condamnées, l’entraide judiciaire en matière pénale, le maintien de la paix des Nations unies, l’industrie de défense, les sciences et les technologies, ainsi que les échanges de jeunes.

Les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont été chargés de coordonner la mise en œuvre de la Déclaration commune et d’élaborer un plan d’action concret afin de traduire les engagements en résultats tangibles.

Le président José Antonio Kast a remercié les dirigeants et le peuple vietnamiens pour leur accueil chaleureux et a invité le secrétaire général du Parti et président To Lam à effectuer une visite au Chili. La date de cette visite sera fixée par la voie diplomatique. - VNA