Le FMI prêt à accompagner le Vietnam dans sa nouvelle phase de développement

Hanoï (VNA) – En marge du 49e Sommet de l’ASEAN et des réunions connexes, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a eu, lundi après-midi à Manille, une rencontre avec la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, afin de discuter de la conjoncture économique mondiale, des orientations de développement du Vietnam et du renforcement de la coopération entre le pays et le FMI.

Saluant le rôle du FMI dans la préservation de la stabilité financière et monétaire internationale ainsi que dans le soutien apporté à ses pays membres face aux fluctuations de l’économie mondiale, le chef du gouvernement vietnamien a souhaité que l’institution renforce ses fonctions de surveillance, de prévision et d’alerte précoce, afin d’aider les pays à prévenir les chocs économiques et financiers et à y faire face efficacement.

Se félicitant de la coopération fructueuse et de longue date entre le Vietnam et le FMI, Le Minh Hung a salué les analyses, les évaluations et les recommandations concrètes de l’institution, notamment les conclusions de la récente mission de consultation menée au Vietnam au titre de l’article IV de ses statuts, qui contribuent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques économiques du pays. Il a souhaité que le FMI intensifie le dialogue, le partage d’expériences et la formulation de recommandations adaptées aux réalités et aux priorités de développement de chaque pays.

Il a indiqué que le Vietnam entrait dans une nouvelle phase de développement, marquée par le renouvellement de sa pensée et de son modèle de croissance. Les sciences et les technologies, l’innovation, la transformation numérique et l’intelligence artificielle (IA) sont appelées à devenir de nouveaux moteurs de croissance. Parallèlement, le pays entend poursuivre le perfectionnement de ses institutions, développer ses ressources humaines et améliorer la productivité du travail, afin de garantir une croissance rapide et durable, fondée sur la stabilité macroéconomique, la sécurité du système financier et la résilience de l’économie.

Pour sa part, Kristalina Georgieva a félicité le Vietnam pour ses performances économiques et son rythme de croissance soutenu, soulignant la solidité croissante de ses fondamentaux macroéconomiques et financiers.

Impressionnée par la forte dynamique de croissance du pays, elle a estimé que ces résultats étaient le fruit de réformes menées de manière systématique et durable, favorisant l’investissement et l’intégration à l’économie mondiale.

Affirmant que le FMI était fier d’accompagner le Vietnam depuis plusieurs décennies, elle s’est dite convaincue que le pays continuerait à enregistrer de nouveaux progrès dans son développement.

La directrice générale du FMI a particulièrement salué la vision et les priorités du Premier ministre en matière de gouvernance économique, notamment l’importance accordée à la stabilité macroéconomique et financière, considérée comme un préalable essentiel au soutien de la croissance.

Selon elle, la consolidation de bases économiques solides constitue un facteur déterminant pour renforcer la capacité de chaque pays à résister aux évolutions imprévisibles de la conjoncture mondiale. Elle a réaffirmé la disponibilité du FMI à poursuivre son soutien au Vietnam, à partager son expertise et à l’accompagner dans la conduite de ses politiques macroéconomiques.

Abordant les nouveaux moteurs de croissance, le Premier ministre a présenté les orientations du Vietnam en matière de développement de l’IA et de déploiement à grande échelle de cette technologie dans l’agriculture, la production intelligente, la santé et la logistique. L’objectif est d’accroître la productivité, d’améliorer la qualité de la croissance et de renforcer la compétitivité, tout en anticipant et en maîtrisant les nouveaux risques et défis.

Saluant cette approche, Kristalina Georgieva a relevé l’intégration progressive du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale de l’IA. Elle a assuré que le FMI était prêt à partager son expérience afin d’aider le pays à saisir les opportunités offertes par cette technologie et à gérer ses effets sur la croissance, l’emploi et la stabilité financière.

À cette occasion, le Premier ministre Le Minh Hung a invité la directrice générale du FMI à participer aux activités de l’Année de l’APEC 2027, organisée par le Vietnam, ainsi qu’au Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF), prévu en mars 2027.

Remerciant le Premier ministre vietnamien pour cette invitation, Kristalina Georgieva a souligné l’importance des plateformes de dialogue de haut niveau dans un contexte international en profonde mutation. Elle a exprimé le souhait que le FMI contribue activement au programme de l’APEC 2027, notamment en coorganisant des échanges sur les politiques publiques réunissant responsables gouvernementaux et représentants des milieux d’affaires. – VNA