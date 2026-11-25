À Toronto, le banh mi vietnamien s’invite désormais aux menus du déjeuner et devient aussi un vecteur d’échanges culturels entre étudiants internationaux.

À Toronto, le banh mi vietnamien s’invite désormais aux menus du déjeuner et devient aussi un vecteur d’échanges culturels entre étudiants internationaux.

Qu’il soit proposé dans une boutique ouverte par un ancien étudiant vietnamien ou présenté lors d’un événement à la Vega Academy, ce sandwich fait découvrir la culture vietnamienne à un public toujours plus large.

Chez Pickle & Proof, le pain est préparé et cuit sur place. Les légumes sont marinés et préparés à la main. Autant de gestes qui permettent à Nguyen Ngoc de préserver les saveurs traditionnelles du banh mi.

Arrivé au Canada pour y étudier la gestion hôtelière, il s’est ensuite orienté vers le secteur de la restauration. Après près de dix ans dans le pays, il a ouvert sa propre boutique à Toronto.

En plus du banh mi traditionnel, Ngoc propose des variantes inspirées des cuisines coréenne, chinoise et américaine. Ces créations aux saveurs métissées attirent une clientèle variée, notamment à l’heure du déjeuner. Selon lui, les clients apprécient autant les recettes classiques que les nouvelles créations.

Certains n’hésitent pas à parcourir de longues distances et reviennent spécialement pour déguster un banh mi accompagné d’un café, deux spécialités qui leur rappellent leurs séjours au Vietnam.

Le banh mi et le café vietnamien séduisent également les étudiants internationaux.

À l’occasion d’un événement culturel consacré au Vietnam, des élèves vietnamiens ont fait découvrir à leurs camarades la gastronomie de leur pays et leur ont donné un aperçu de la vie quotidienne au Vietnam.

Chez Pickle & Proof, les clients reviennent pour retrouver les saveurs découvertes au Vietnam. À la Vega Academy, les élèves apprennent à connaître ce pays à travers sa gastronomie et les témoignages de leurs camarades.

Autant de rencontres qui contribuent à faire du banh mi vietnamien un élément familier du paysage multiculturel canadien./.