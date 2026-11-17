Shenzhen (VNA) – Dans le cadre de sa participation à la 33e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC et de ses activités bilatérales en Chine, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a participé le 17 novembre à Shenzhen à un Forum de connectivité technologique et d’innovation entre le Vietnam et la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao, où il a prononcé un discours.



Le dirigeant vietnamien a souhaité que la coopération entre le Vietnam et la Grande Baie dans les domaines des sciences, des technologies et de la formation des ressources humaines devienne un point fort des relations bilatérales. Selon lui, les résultats de cette coopération doivent se traduire par une amélioration de la productivité des entreprises, des capacités d’innovation et de la qualité de vie de la population.



Le dirigeant To Lam a souligné la nécessité de développer conjointement les capacités de recherche et d’innovation, ainsi que la maîtrise des technologies stratégiques. Il a appelé les deux parties à mener des recherches conjointes dans des domaines répondant à leurs besoins et à leurs atouts complémentaires, en priorité l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, la robotique et les systèmes autonomes. Cette coopération doit associer recherche, expérimentation, applications et développement de produits, afin de permettre aux scientifiques et ingénieurs des deux parties de répondre ensemble aux besoins concrets de la production et de la vie quotidienne. Il a également encouragé la création d’équipes de recherche et de laboratoires conjoints associant instituts de recherche, universités et entreprises.



Accordant une place centrale à la formation de ressources humaines hautement qualifiées et au développement des talents, le Vietnam souhaite renforcer sa coopération avec les établissements d’enseignement, les instituts de recherche et les entreprises de la Grande Baie, afin de former des ingénieurs, des experts et des scientifiques capables de mener des recherches de manière autonome et de résoudre des problèmes complexes.



Le dirigeant To Lam a également insisté sur la nécessité de lier l’innovation à la coopération industrielle, en donnant aux entreprises un rôle moteur. Celles-ci doivent participer dès la définition des besoins de recherche, accompagner le développement des technologies et contribuer à leur application dans la production et les activités commerciales. Il a appelé à mieux connecter les parcs de haute technologie, les centres d’innovation et les sites de production des deux parties, afin de développer des projets conjoints susceptibles d’attirer davantage d’entreprises.



Le Vietnam accueille favorablement les investissements à long terme des groupes et entreprises de la Grande Baie, notamment dans la recherche et la production de haute technologie, ainsi que leur coopération avec les entreprises vietnamiennes pour améliorer les capacités techniques et de gestion et la qualité des produits.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prend la parole. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a également souhaité que les entreprises technologiques vietnamiennes puissent mieux s’intégrer à l’écosystème d’innovation de la Grande Baie, proposer leurs solutions et accéder à de nouveaux marchés.



Le secrétaire général du PCV et président vietnamien a affirmé que le Vietnam continuerait à améliorer son cadre institutionnel, à renforcer l’application de la législation, à simplifier les procédures administratives et à protéger les droits et intérêts légitimes des acteurs de la recherche, de l’investissement et des affaires.



Évoquant l’accueil par le Vietnam de l’Année de l’APEC 2027, pour la troisième fois, le dirigeant To Lam a exprimé le souhait de travailler avec les économies membres pour promouvoir de nouveaux moteurs de croissance, renforcer la connectivité et élargir les perspectives de développement offertes par les sciences, les technologies et l’innovation.



Lors du forum, le Fonds national pour le développement des sciences et des technologies (NAFOSTED) du Vietnam et le ministère chinois des Sciences et des Technologies ont annoncé un accord de cofinancement de quatre projets de recherche conjoints. Ces projets portent sur l’application de l’IA à l’étude des plantes médicinales et à la médecine traditionnelle, la prévention des risques liés aux ressources en eau face au changement climatique, la surveillance et l’alerte multirisques pour les infrastructures de transport en montagne, ainsi que le développement de robots de service dans les hôpitaux intelligents.



Les organismes publics, universités, instituts de recherche et entreprises des deux pays ont également échangé 16 protocoles d’accord (MoU) dans les domaines des technologies stratégiques et des industries clés. – VNA