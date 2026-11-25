New York (VNA) – Le Conseil de sécurité des Nations unies a organisé, le 24 novembre, un débat public de haut niveau sur le thème « Maintenir la paix et la sécurité internationales : régler les conflits à l’ère des technologies en évolution rapide ». La réunion était présidée par le représentant permanent de la Lettonie auprès de l’ONU, Edgars Rinkevics, dont le pays assure la présidence du Conseil de sécurité pour le mois de novembre 2026.
Au cours des discussions, le secrétaire général de l’ONU et les représentants des États ont mis en évidence les possibilités offertes, mais aussi les défis posés à la paix et à la sécurité internationales par le développement rapide des technologies émergentes, notamment l’intelligence artificielle (IA), les systèmes autonomes et les drones.
Les participants ont salué le potentiel de ces technologies dans les domaines de l’alerte précoce, de la prévention des conflits, de la médiation, de l’amélioration des opérations de maintien de la paix et de la protection des civils. Ils ont toutefois exprimé leurs préoccupations face aux risques liés à leur utilisation abusive, qui pourrait aggraver les conflits, en intensifier les effets, favoriser la propagation de fausses informations et menacer la sécurité des populations civiles.
Les représentants ont également réaffirmé le rôle central des solutions politiques et diplomatiques dans le règlement des conflits. Ils ont insisté sur la nécessité de garantir un développement et une utilisation responsables des technologies, sous contrôle humain et dans le respect du droit international, notamment du droit international humanitaire. La nécessité de renforcer la coopération internationale et la capacité de l’ONU à s’adapter aux progrès technologiques a également été mise en avant.
Prenant la parole lors du débat, Nguyen Hai Luu, ministre-conseiller et chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a reconnu que les technologies émergentes pouvaient contribuer à améliorer l’efficacité des opérations de maintien de la paix. Il a toutefois averti que leur utilisation abusive risquait d’aggraver les conflits, de mettre en danger les civils et de porter atteinte à l’intégrité de l’information.
Le diplomate vietnamien a souligné qu’il incombait à la communauté internationale de veiller à ce que les progrès technologiques soient mis au service de la paix et du développement durable.
Il a estimé que ces technologies devaient contribuer à la prévention des conflits et à leur règlement pacifique. Dans cette perspective, il a appelé l’ONU à en renforcer l’utilisation dans les domaines de l’alerte précoce, de l’évaluation des situations, de l’aide à la prise de décision et de la médiation, ainsi qu’à améliorer l’efficacité et la sécurité des opérations de maintien de la paix.
Il a cependant rappelé que les technologies ne pouvaient jouer qu’un rôle d’appui et ne sauraient se substituer au dialogue politique ni aux efforts diplomatiques dans le règlement des conflits.
Il a également souligné que le respect du droit international, en particulier de la Charte des Nations unies et du droit international humanitaire, ainsi que la protection des civils, devaient constituer les principes fondamentaux encadrant le développement et l’utilisation des technologies.
Le représentant vietnamien a plaidé en faveur d’un contrôle humain effectif, d’une évaluation des risques, de la transparence et de la responsabilité, notamment pour les systèmes d’IA et les systèmes autonomes intervenant dans les décisions relatives à l’usage de la force et à la vie humaine. Il a enfin appelé à renforcer la coopération internationale afin de prévenir l’utilisation abusive de l’IA à des fins de diffusion de fausses informations.
Il a affirmé que le Vietnam était prêt à coopérer avec les États membres de l’ONU et les partenaires concernés pour promouvoir l’utilisation responsable des technologies émergentes, renforcer la coopération internationale et contribuer à la prévention des conflits ainsi qu’à l’édification d’une paix durable. -VNA
Voir plus
La Fête de l’Eau attire les foules sur les sites emblématiques du Cambodge
À l’occasion de la Fête de l’Eau (Bon Om Touk), des milliers de visiteurs se sont rendus dans les principaux sites touristiques du Cambodge, notamment à Angkor Wat, contribuant à dynamiser les activités touristiques et à mettre en valeur le patrimoine culturel khmer.
Singapour renforce sa coopération avec les États-Unis sur le contrôle des exportations de puces informatiques de pointe
Singapour renforce sa coopération avec les États-Unis pour empêcher le détournement de puces d’intelligence artificielle avancées vers des marchés non autorisés, tout en poursuivant son enquête sur la société Megaspeed International, soupçonnée de violations des règles sur les exportations de technologies sensibles.
Thaïlande : le nombre de touristes étrangers recule de 4,62 % depuis janvier
Du 1er janvier au 21 novembre 2026, la Thaïlande a accueilli 27,44 millions de visiteurs étrangers, en baisse de 4,62 % sur un an, pour des recettes touristiques d’environ 39,38 milliards de dollars. La Chine reste son premier marché émetteur, tandis que les autorités anticipent une reprise des arrivées à l’approche de la haute saison touristique.
La Thaïlande renforce la sécurité aérienne à l’occasion de la fête de Loy Krathong
À l’occasion de la fête de Loy Krathong, du 23 au 25 novembre 2026, le trafic aérien en Thaïlande devrait augmenter de 5,2 % par rapport à l’année précédente. AEROTHAI a renforcé ses dispositifs de gestion du trafic aérien et appelle la population à éviter toute activité susceptible de compromettre la sécurité des vols, notamment le lâcher de lanternes célestes à proximité des aéroports.
COP31 : l’Indonésie valorise le potentiel carbone de ses forêts et attire les investissements verts
En valorisant le potentiel carbone de ses forêts et de ses écosystèmes naturels, l’Indonésie entend attirer les investissements verts et renforcer sa place sur le marché international des crédits carbone.
L’UE et l’Indonésie signent un accord de partenariat économique global
L’Union européenne (UE) et l’Indonésie ont signé, le 21 novembre, l’Accord de partenariat économique global (CEPA) et l’Accord de protection des investissements (IPA), mettant ainsi fin à près d’une décennie de négociations. Cette signature marque une nouvelle étape dans la stratégie de diversification des partenariats commerciaux de l’UE dans la région indo-pacifique, dans un contexte d’incertitudes croissantes sur le commerce mondial.
Indonésie : 40 disparus dans l’incendie d’une usine de confiserie
Les secours indonésiens recherchent des dizaines de personnes portées disparues après un incendie dans une usine de confiserie près de Jakarta, qui a également fait au moins quatre blessés.
APEC 2026 : La Malaisie réaffirme son attachement au libre-échange et au multilatéralisme
À l’occasion de la 33e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC à Shenzhen, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a réaffirmé l’engagement de son pays en faveur du libre-échange, du multilatéralisme et d’une intégration économique régionale plus poussée.
ASEAN : des avancées majeures et des propositions stratégiques du Vietnam
Les 49es Sommets de l’ASEAN et les réunions connexes, tenus du 14 au 17 novembre à Manille (Philippines), ont enregistré des résultats importants, avec l’adoption et la prise d’acte de 117 documents. Le Vietnam y a apporté des contributions concrètes, proposant notamment de nouvelles orientations stratégiques pour renforcer la coopération régionale et les liens avec les partenaires.
ASEAN à onze : un symbole renouvelé et une ambition commune pour l’avenir de l’Asie du Sud-Est
Un an après l’adhésion du Timor-Leste, l’ASEAN entend renforcer sa cohésion, réduire les écarts de développement et consolider son rôle central en Asie du Sud-Est, a déclaré son secrétaire général, Kao Kim Hourn.
Laos-Thaïlande : cap sur 12 milliards de dollars d’échanges d’ici 2027
Lors d’une rencontre à Manille, les Premiers ministres lao et thaïlandais ont discuté du renforcement des échanges commerciaux.
L’ASEAN élargit son réseau de partenaires
L’adhésion de sept nouveaux pays européens au Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est témoigne de l’attractivité de l’ASEAN et contribue à élargir son réseau de partenaires internationaux.
L’ASEAN adopte une déclaration visant à renforcer la protection des travailleurs migrants
Cette déclaration vise à promouvoir un recrutement équitable et responsable, à prévenir l’exploitation et les pratiques abusives, tout en renforçant la coopération entre les pays de l’ASEAN pour mieux protéger les droits des travailleurs migrants.
ASEAN+3 renforce sa coopération face aux défis émergents
Le Premier ministre Le Minh Hung a appelé les pays de l’ASEAN+3 à renforcer leurs capacités d’anticipation et leur coopération afin de prévenir et de faire face efficacement aux défis émergents, dans un contexte international et régional marqué par de profondes mutations.
Le Cambodge et la France signent 29 accords pour renforcer leur coopération bilatérale
À l’issue d’une rencontre entre le Premier ministre cambodgien Hun Manet et le président français Emmanuel Macron, le Cambodge et la France ont signé 29 accords et documents de coopération dans plusieurs domaines stratégiques, réaffirmant leur volonté d’approfondir leur partenariat bilatéral et de faire face ensemble aux défis communs.
Thaïlande : un incendie à Phuket fait 11 morts et plus de 30 blessés
Un incendie survenu tôt le 16 novembre dans le quartier touristique de Patong, à Phuket, dans le sud de la Thaïlande, a fait 11 morts et plus de 30 blessés. Aucun ressortissant vietnamien ne figure, à ce stade, parmi les victimes.
Les Philippines et l’Australie renforcent leur coopération en matière de défense
L'accord de coopération en matière de défense entre les Philippines et l'Australie permettrait de faciliter la mise en œuvre de l’Accord sur le statut des forces en visite (SOVFA) entre les deux pays, grâce à une simplification des procédures de coordination.
Le Vietnam propose une liste de projets d’infrastructures stratégiques prioritaires de l’ASEAN à l’horizon 2040
Le Premier ministre Le Minh Hung propose une liste de projets d’infrastructures stratégiques prioritaires de l’ASEAN à l’horizon 2040 pour renforcer la connectivité régionale.
Le Vietnam plaide pour un renforcement du partenariat stratégique ASEAN-UE
Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Dang Hoang Giang a reçu deux représentantes de l’UE pour discuter du renforcement de la coopération entre l’ASEAN et l’UE.
Le Vietnam contribue à l’équilibre régional, selon un expert
Selon l’analyste malaisien Collins Chong Yew Keat, la diplomatie vietnamienne contribue à préserver l’équilibre régional et à renforcer l’autonomie stratégique de l’ASEAN.