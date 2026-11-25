

New York (VNA) – Le Conseil de sécurité des Nations unies a organisé, le 24 novembre, un débat public de haut niveau sur le thème « Maintenir la paix et la sécurité internationales : régler les conflits à l’ère des technologies en évolution rapide ». La réunion était présidée par le représentant permanent de la Lettonie auprès de l’ONU, Edgars Rinkevics, dont le pays assure la présidence du Conseil de sécurité pour le mois de novembre 2026.



Au cours des discussions, le secrétaire général de l’ONU et les représentants des États ont mis en évidence les possibilités offertes, mais aussi les défis posés à la paix et à la sécurité internationales par le développement rapide des technologies émergentes, notamment l’intelligence artificielle (IA), les systèmes autonomes et les drones.



Les participants ont salué le potentiel de ces technologies dans les domaines de l’alerte précoce, de la prévention des conflits, de la médiation, de l’amélioration des opérations de maintien de la paix et de la protection des civils. Ils ont toutefois exprimé leurs préoccupations face aux risques liés à leur utilisation abusive, qui pourrait aggraver les conflits, en intensifier les effets, favoriser la propagation de fausses informations et menacer la sécurité des populations civiles.



Les représentants ont également réaffirmé le rôle central des solutions politiques et diplomatiques dans le règlement des conflits. Ils ont insisté sur la nécessité de garantir un développement et une utilisation responsables des technologies, sous contrôle humain et dans le respect du droit international, notamment du droit international humanitaire. La nécessité de renforcer la coopération internationale et la capacité de l’ONU à s’adapter aux progrès technologiques a également été mise en avant.



Prenant la parole lors du débat, Nguyen Hai Luu, ministre-conseiller et chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a reconnu que les technologies émergentes pouvaient contribuer à améliorer l’efficacité des opérations de maintien de la paix. Il a toutefois averti que leur utilisation abusive risquait d’aggraver les conflits, de mettre en danger les civils et de porter atteinte à l’intégrité de l’information.



Le diplomate vietnamien a souligné qu’il incombait à la communauté internationale de veiller à ce que les progrès technologiques soient mis au service de la paix et du développement durable.



Il a estimé que ces technologies devaient contribuer à la prévention des conflits et à leur règlement pacifique. Dans cette perspective, il a appelé l’ONU à en renforcer l’utilisation dans les domaines de l’alerte précoce, de l’évaluation des situations, de l’aide à la prise de décision et de la médiation, ainsi qu’à améliorer l’efficacité et la sécurité des opérations de maintien de la paix.



Il a cependant rappelé que les technologies ne pouvaient jouer qu’un rôle d’appui et ne sauraient se substituer au dialogue politique ni aux efforts diplomatiques dans le règlement des conflits.



Il a également souligné que le respect du droit international, en particulier de la Charte des Nations unies et du droit international humanitaire, ainsi que la protection des civils, devaient constituer les principes fondamentaux encadrant le développement et l’utilisation des technologies.



Le représentant vietnamien a plaidé en faveur d’un contrôle humain effectif, d’une évaluation des risques, de la transparence et de la responsabilité, notamment pour les systèmes d’IA et les systèmes autonomes intervenant dans les décisions relatives à l’usage de la force et à la vie humaine. Il a enfin appelé à renforcer la coopération internationale afin de prévenir l’utilisation abusive de l’IA à des fins de diffusion de fausses informations.



Il a affirmé que le Vietnam était prêt à coopérer avec les États membres de l’ONU et les partenaires concernés pour promouvoir l’utilisation responsable des technologies émergentes, renforcer la coopération internationale et contribuer à la prévention des conflits ainsi qu’à l’édification d’une paix durable. -VNA