

Jakarta (VNA) – L’Indonésie s’emploie à développer ses débouchés sur le marché international des crédits carbone en s’appuyant sur le mécanisme prévu à l’article 6 de l’Accord de Paris. Elle cible notamment des marchés prometteurs comme Singapour et le Japon, ainsi que le secteur de l’aviation internationale, afin de valoriser économiquement ses ressources forestières et ses écosystèmes naturels.



Lors d’une session consacrée aux marchés de crédits carbone forestiers de haute qualité, organisée dans le cadre de la 31e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP31), à Antalya (Türkiye), Laksmi Wijayanti, directrice générale de la gestion durable des forêts au ministère indonésien des Forêts, a cité des données de BloombergNEF pour 2025, selon lesquelles le potentiel de stockage de carbone des forêts indonésiennes est estimé à 13,4 milliards de tonnes de CO₂. Ce potentiel constitue un atout majeur pour le développement de projets de réduction des émissions fondés sur la nature (Solutions fondées sur la nature – SfN), notamment la protection des forêts et la restauration des tourbières et des mangroves.



L’Indonésie mène actuellement des discussions avec le Japon sur une coopération dans le cadre du Mécanisme de crédit conjoint (JCM). Les écosystèmes de tourbières et de mangroves sont considérés comme des domaines à fort potentiel, susceptibles de distinguer l’offre indonésienne de celle des autres pays partenaires du Japon.



Un autre débouché prometteur est le Régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA), mis en place par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). La demande de crédits carbone éligibles dans le cadre de ce mécanisme devrait atteindre entre 200 et 250 millions d’unités d’ici janvier 2028. Cette perspective offre à l’Indonésie des possibilités de fournir des crédits issus de projets de protection et de restauration des écosystèmes naturels.



Lors du Forum de mise en relation des acteurs du marché du carbone, organisé en marge de la COP31, des investisseurs et acheteurs potentiels de cinq pays ont manifesté leur intérêt pour des transactions portant sur des crédits carbone indonésiens, représentant un volume potentiel de 159 000 tonnes équivalent CO₂. Le forum a également permis de présenter 30 projets portés par 17 développeurs nationaux à des investisseurs, des institutions financières et des partenaires internationaux. Ces projets couvrent les secteurs de la foresterie et de l’utilisation des terres, de l’énergie, de l’agriculture et de la gestion des déchets, dont six projets de carbone bleu dans les secteurs maritime et halieutique. Trois accords de coopération ont également été signés.



Parmi les initiatives notables figure l’accord conclu entre la compagnie nationale d’électricité indonésienne PLN et l’Institut mondial pour la croissance verte (GGGI), qui vise à réduire jusqu’à 12 millions de tonnes équivalent CO₂ d’ici 2038 grâce à un projet combinant une centrale solaire flottante et un système de stockage par batteries. Il s’agit du premier accord de l’Indonésie au titre de l’article 6.2 de l’Accord de Paris, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération internationale pour mobiliser des financements et mettre en œuvre des projets de réduction des émissions.



Afin de faciliter les transactions transfrontalières, le gouvernement indonésien a mis en place un cadre juridique reposant notamment sur le règlement présidentiel n° 110/2025 et le règlement ministériel des Forêts n° 6/2026. Ces textes définissent les modalités d’autorisation du transfert international des résultats d’atténuation (ITMO), ainsi que les exigences techniques applicables aux transactions de crédits carbone dans le secteur forestier.



Forte de ses vastes superficies forestières, de ses tourbières et de ses mangroves, l’Indonésie entend ainsi transformer son patrimoine naturel en ressources financières au service de la conservation et de la transition verte, tout en renforçant sa position sur le marché mondial du carbone.- VNA

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