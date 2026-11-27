

Hanoï, 26 novembre (VNA) – La stratégie « Chine + 1 » laisse progressivement place à une approche « Asie du Sud-Est + 1 ». Face aux perturbations des chaînes d’approvisionnement et aux droits de douane, les industriels privilégient désormais une réorganisation de leur production au sein même de la région Asie du Sud-Est, plutôt qu’une délocalisation hors de celle-ci, rapporte ''The Business Times''.



Le récent « Forum sur la croissance en Asie du Sud-Est », organisé conjointement par ''The Business Times'' et le Conseil de développement économique de Singapour (EDB), s’est achevé par une table ronde consacrée à la mise en place de chaînes d’approvisionnement compétitives et résilientes en Asie du Sud-Est.



Selon Mads Lauritzen, directeur de la stratégie pour l’Asie du Sud-Est et responsable des chaînes d’approvisionnement pour la région Asie-Pacifique chez Accenture, les tensions géopolitiques poussent les entreprises à diversifier leurs activités, incitant les industriels à transférer leurs sites de production hors de Chine.



M. Lauritzen estime que les perturbations des chaînes d’approvisionnement engendrent une perte de revenus mondiale de 1 900 milliards de dollars par an — un montant qui équivaut à environ la moitié du PIB de l’Asie du Sud-Est — et qui continue d’augmenter.



D’après les intervenants, conjuguer les atouts de Singapour avec ceux des pôles industriels voisins permettrait de constituer un réseau régional d’approvisionnement plus efficace, renforçant ainsi la compétitivité et la résilience des entreprises implantées en Asie du Sud-Est.- VNA

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