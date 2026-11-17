Hanoï (VNA) – L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) a récemment accueilli sept nouveaux pays européens en tant que parties au Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), alors que les Philippines assurent la présidence de l’organisation. Cette adhésion contribue à élargir le réseau de partenaires internationaux de l’ASEAN et témoigne de l’attractivité des principes de coopération, de respect mutuel et de souveraineté consacrés par le traité.
S’exprimant à l’issue de la cérémonie d’adhésion, le 15 novembre, le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a souligné l’élargissement du réseau de partenariats de l’ASEAN, appelant à traduire les engagements de coopération en avantages concrets grâce à un renforcement de la coordination entre les États membres et leurs partenaires internationaux.
Les sept nouveaux pays européens ayant adhéré au TAC en qualité de Hautes Parties contractantes sont la Suède, la Pologne, la Roumanie, la Lituanie, Chypre, la Slovaquie et la Slovénie. Leur adhésion traduit leur engagement en faveur des principes de respect mutuel et de souveraineté nationale.
Signé à Bali, en Indonésie, le 24 février 1976, le TAC établit un cadre destiné à prévenir les conflits, à instaurer la confiance et à renforcer la coopération entre les pays de la région. Il constitue également l’un des textes fondamentaux qui régissent les relations entre l’ASEAN et ses partenaires extérieurs.
Le président philippin a estimé que l’ASEAN devait tirer pleinement parti de l’élargissement de son réseau de partenariats pour répondre aux besoins de ses États membres et transformer les engagements politiques en initiatives de coopération concrètes.
Selon le ministère philippin des Affaires étrangères, les dirigeants de la région examineront également, lors de ce sommet, les progrès réalisés dans la mise en œuvre des trois piliers de la Communauté de l’ASEAN et définiront les priorités de l’organisation pour les prochaines années. - VNA
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