Hanoï (VNA) – Le Vietnam peut jouer un rôle clé dans le renforcement des complémentarités entre les mécanismes de coopération que sont le Sommet Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) et la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS), afin de favoriser une intégration économique plus étroite et plus dynamique dans la sous-région du Mékong. Cette question sera au cœur des 12e et 11e sommets de ces deux mécanismes, prévus le 28 novembre à Hanoï.

Dans un entretien accordé à la VNA à la veille de ces événements, Uch Leang, président de l’Association des anciens étudiants cambodgiens ayant étudié au Vietnam, a estimé que le Vietnam était bien placé pour favoriser une meilleure coordination entre les deux cadres de coopération, éviter les chevauchements et veiller à la complémentarité de leurs initiatives.

Selon lui, le Vietnam pourrait mettre à profit ses ports maritimes, ses pôles économiques et ses réseaux de transport pour faciliter l’accès du Cambodge et du Laos aux marchés d’exportation et aux voies maritimes internationales. Il a notamment préconisé le développement des corridors économiques Est-Ouest et méridional, ainsi que du transport multimodal, en particulier des liaisons Phnom Penh-Bavet-Hô Chi Minh-Ville, entre le Cambodge et le delta du Mékong, et entre le Laos et les ports du Centre du Vietnam. Ces connexions contribueraient à réduire les coûts logistiques et les délais de transport, tout en stimulant les échanges transfrontaliers.

Uch Leang a également insisté sur l’importance de développer des chaînes d’approvisionnement régionales en tirant parti des avantages comparatifs des pays. Le Cambodge et le Laos disposent de ressources agricoles et de matières premières, le Vietnam possède des capacités de production, de transformation et d’exportation, tandis que la Thaïlande bénéficie d’une industrie et d’un secteur logistique bien développés. Une coopération couvrant l’approvisionnement, la transformation, la conservation et la distribution permettrait d’accroître la valeur ajoutée des produits, de créer des emplois et de renforcer la résilience économique de la région.

Pour faciliter ces échanges, le Vietnam pourrait promouvoir la simplification des procédures douanières, le recours aux documents électroniques, le partage de données, la mise en place de postes-frontières intelligents et le développement de plateformes logistiques numériques. Ces mesures contribueraient à réduire les obstacles réglementaires et les coûts, notamment pour les petites et moyennes entreprises.

L’expert a recommandé l’élaboration d’un programme de connectivité économique CLMV-ACMECS pour la période 2027-2030, articulé autour de cinq priorités : les infrastructures et les corridors économiques, les chaînes d’approvisionnement, la facilitation des échanges et la connectivité numérique, la mobilisation des investissements, ainsi que le développement des ressources humaines et la mise en réseau des entreprises.

Il a également appelé à consolider la sécurité énergétique, alimentaire et hydrique grâce aux échanges d’électricité, au développement des énergies renouvelables, à la constitution de réserves alimentaires et au partage des données hydrologiques relatives au Mékong. La coordination avec la Commission du fleuve Mékong (MRC) serait essentielle pour faire face aux sécheresses, aux inondations et à l’intrusion saline.

La coopération dans le domaine numérique et la formation devraient également occuper une place importante. Le Vietnam pourrait partager son expérience en matière de commerce électronique, de paiements numériques, d’intelligence artificielle et de télécommunications, tout en étudiant la possibilité de créer un réseau d’entreprises numériques du Mékong.

Uch Leang a enfin proposé de sélectionner entre cinq et dix projets prioritaires pour la période 2027-2030 dans les domaines des transports, de la logistique, de l’énergie, de l’agriculture et de la transformation numérique, en définissant clairement les financements, les responsables de leur mise en œuvre et les échéances. Les résultats pourraient être évalués à partir de critères tels que les délais de dédouanement, les coûts logistiques, le volume des échanges commerciaux, les investissements et le nombre d’entreprises participantes.

Selon lui, l’organisation de ces deux sommets par le Vietnam constitue une occasion de définir une vision commune à l’horizon 2030 et de mettre en place un mécanisme de suivi des engagements. La coopération doit ainsi évoluer de la connectivité géographique vers l’intégration économique, des échanges commerciaux vers la constitution de chaînes de valeur communes, et des engagements politiques vers des actions concrètes et responsables. -VNA