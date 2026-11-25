Hanoï (VNA) – Le Comité populaire de Hanoï vient d’approuver le tracé à l’échelle 1/500 du grand boulevard paysager longeant la rive gauche du fleuve Rouge. Long d’environ 35,04 km, ce futur axe routier traversera huit quartiers et communes de la capitale.



Selon la décision signée le 20 novembre par le vice-président du Comité populaire municipal Truong Viet Dung, le boulevard partira du carrefour avec le pont Hong Ha, dans la commune de Me Linh, et rejoindra la limite administrative de Hanoï, dans la commune de Bat Trang. Il traversera les localités de Yen Lang, Me Linh, Thien Loc, Vinh Thanh, Dong Anh, Bo De, Long Bien et Bat Trang.



S’inscrivant dans le plan directeur de la capitale à 100 ans et le plan d’aménagement de la zone urbaine du fleuve Rouge, le boulevard constituera un axe routier majeur, doté de six voies de circulation principales pour les véhicules motorisés et de voies de desserte latérales. Sa largeur variera de 44,5 à 73,5 mètres selon les caractéristiques du terrain et la proximité de la digue.



Une attention particulière sera accordée à la préservation du patrimoine culturel et religieux. La largeur du boulevard sera ainsi réduite sur le tronçon compris entre Bac Cau et le pont Long Bien afin de limiter son impact sur les sites historiques et les lieux de culte, notamment les temples Rung et Mau Thoai Phuc Xa.



Au niveau des ponts Long Bien et Chuong Duong, le boulevard passera en partie sous terre. Dans le secteur de Bat Trang, les voies existantes le long de la digue seront réutilisées pour limiter les besoins en terrains supplémentaires.



Le futur boulevard sera relié à huit ponts enjambant le fleuve Rouge – Hong Ha, Lien Trung, Thuong Cat, Nhat Tan, Tu Lien, Tran Hung Dao, Vinh Tuy et Thanh Tri – grâce à des échangeurs routiers.



Les caractéristiques précises des différents tronçons et des carrefours seront définies lors des prochaines étapes de préparation du projet.



Le Comité populaire municipal a chargé les services compétents de veiller au respect des exigences en matière de prévention des inondations et de sécurité des digues. Les autorités locales devront également actualiser leurs plans d’urbanisme et veiller au respect des règles de construction.



Le consortium réunissant les trois entreprises Dai Quang Minh, Truong Hai et Hoa Phat sera chargé de collaborer avec les autorités et organismes concernés afin de rendre public le dossier approuvé et de rendre compte de la prise en considération des observations de la population.



L’approbation du tracé de ce boulevard fait suite à celle, le 13 novembre, de la révision du plan d’aménagement de la zone urbaine du fleuve Rouge, sur le secteur compris entre les ponts Hong Ha et Me So. Elle marque une nouvelle étape dans la concrétisation de ce plan et la préparation des futurs investissements. – VNA