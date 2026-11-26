Moscou (VNA) – Dans un entretien accordé au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Moscou, Maxim Kazanin, professeur associé au département des affaires internationales de la Faculté des relations économiques internationales de l’Université financière auprès du gouvernement de la Fédération de Russie et docteur en sciences politiques, a affirmé que le thème « Bâtir ensemble une nouvelle ère de résilience, d’innovation et de prospérité partagée », proposé par le Vietnam pour l’Année APEC 2027, constituait un message politique et économique de grande importance pour les économies membres du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et pour le monde entier.



Selon lui, l’instabilité mondiale actuelle accroît les risques, les menaces et les défis pesant sur la stabilité de l’économie mondiale et des chaînes d’approvisionnement internationales, tout en affectant négativement les intérêts des économies nationales. Dans ce contexte, le thème présenté par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, répond pleinement aux exigences et aux défis de notre époque.



Maxim Kazanin a souligné que ce thème (« Together Building a New Era of Self-Reliance, Innovation and Shared Prosperity ») représentait également un objectif commun pour le développement des relations multilatérales et bilatérales, notamment entre la Russie et le Vietnam, entre le Vietnam et les autres membres de l’ASEAN, ainsi qu’avec d’autres pays.



Saluant le rôle du Vietnam en tant qu’hôte, qui a pris l’initiative de consulter ses partenaires et de proposer le thème ainsi que les priorités de l’Année APEC 2027, l’expert russe a jugé que la priorité accordée à l’amélioration de la productivité des économies correspondait aux tendances actuelles.



Les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle (IA) représentent, selon lui, une nouvelle étape dans l’automatisation de l’ensemble des processus de production. Il a exprimé l’espoir que les milliers de jeunes spécialistes vietnamiens talentueux qui étudient et effectuent des recherches en Russie et dans d’autres pays avancés, notamment dans l’industrie, l’économie, l’électronique et les systèmes de calcul, retourneront dans leur pays et contribueront à des avancées majeures, y compris dans l’économie numérique.



Concernant la place du Vietnam au sein de l’APEC, Maxim Kazanin a affirmé que le pays était l’un des membres clés sur le plan économique. Les entreprises vietnamiennes participent activement à l’intégration internationale et contribuent de manière significative au fonctionnement de nombreuses grandes marques et entreprises mondiales.



Selon l’expert, au cours des cinq à dix prochaines années, le Vietnam pourrait bénéficier d’un puissant élan de développement grâce aux mécanismes économiques internationaux, notamment sur les plans industriel et économique, y compris dans les domaines de l’économie numérique, des nouveaux matériaux et des nouvelles technologies. Le pays dispose encore d’un important potentiel inexploité dans les relations économiques et commerciales modernes.



Ces dernières années, le pays a également bénéficié d’un nouvel élan considérable grâce à sa politique d’attraction des investissements étrangers en provenance d’Europe et d’autres régions du monde. Économie en développement dynamique, le Vietnam s’inspire de l’expérience de ses voisins et crée des zones économiques spéciales et ouvertes pour attirer les investissements et favoriser la création d’entreprises et d’emplois. Maxim Kazanin a conclu que le Vietnam affichait, dans l’ensemble, une dynamique économique positive, ce qui était important et bénéfique pour la Russie, partenaire stratégique du Vietnam. – VNA