Hanoi (VNA) - Dong Nai mise sur ses atouts géographiques, ses infrastructures de transport multimodal et son potentiel industriel pour devenir un centre logistique majeur dans le sud du Vietnam et à l’échelle nationale. La ville entend développer un écosystème logistique intégré et moderne, fondé sur les technologies numériques, avec l’aéroport international de Long Thành comme moteur stratégique.

Valoriser les atouts des infrastructures et de l’industrie

Située au cœur de la région du Sud-Est, Dong Nai dispose d’un réseau de transport couvrant les cinq modes : routier, aérien, ferroviaire, maritime et fluvial intérieur. Des infrastructures majeures, telles que l’aéroport international de Long Thành, le port de Phuoc An et dix autoroutes déjà mises en service, en cours de construction ou programmées, favorisent la connectivité régionale et internationale. À cela s’ajoute un réseau de postes-frontières avec le Cambodge, qui ouvre des perspectives pour le développement de corridors commerciaux transfrontaliers.

L’autoroute Ben Luc-Long Thanh traverse une zone de mangrove dans le quartier de Nhon Trach, province de Dong Nai. Photo : VNA

Avec 44 zones industrielles en activité, Dong Nai dispose d’un important volume de marchandises, constituant une base solide pour le développement des services de transport, d’entreposage, de distribution et de logistique intégrée.

Au cours des neuf premiers mois de 2026, les exportations de la ville ont atteint près de 28 milliards de dollars. Le volume de marchandises transportées est estimé à 92,7 millions de tonnes, tandis que le chiffre d’affaires des activités d’entreposage et des services de soutien au transport s’est élevé à environ 11 829 milliards de dôngs, en hausse de 27,53 % en glissement annuel.

Selon Vo Tan Duc, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti de Dong Nai, la Résolution n° 16-NQ/TW du 21 juillet 2026 du Bureau politique, portant sur la construction et le développement de la ville de Dong Nai à l’horizon 2035, avec une vision à l’horizon 2065, définit Dong Nai comme l’un des pôles de croissance importants de la région du Sud-Est et du pays. La ville est également appelée à jouer un rôle de plaque tournante de la connectivité régionale et internationale, ainsi que de centre industriel, de services, de logistique et d’innovation.

Développer un écosystème logistique connecté à l’échelle régionale

Dans ses orientations de développement, Dong Nai donne la priorité à la connexion des zones industrielles et des bassins de production avec le port de Phuoc An, le port de Dong Nai, les ports secs, le poste-frontière de Hoa Lu et l’aéroport de Long Thành. La ville entend également renforcer ses liaisons avec les portes d’entrée logistiques de Cat Lai et du complexe portuaire de Cai Mep-Thi Vai, ainsi qu’avec le réseau logistique de la région du Sud-Est.

Les centres logistiques seront développés en fonction des spécificités de chaque territoire. Long Thành sera prioritairement consacré à la logistique aérienne, aux entrepôts frigorifiques et aux marchandises à forte valeur ajoutée ; Phuoc An-Nhon Trach, aux services logistiques portuaires et à la manutention des conteneurs ; tandis que Trang Bom, An Vien et Dau Giay renforceront leurs fonctions de collecte, de transit et de distribution des marchandises. Les zones de Chon Thanh, Dong Phu, Dong Xoai et Hoa Lu seront orientées vers les besoins de l’industrie, des bassins de matières premières et du commerce frontalier.

L’aéroport de Long Thành est notamment appelé à devenir un moteur de développement d’un écosystème économique autour de l’aviation, de la logistique, du commerce et des services internationaux. Dong Nai étudie ainsi la création d’une zone économique spéciale de Long Thành, qui relierait l’aéroport au réseau portuaire, aux centres logistiques, aux zones de libre-échange, aux parcs de haute technologie et aux zones urbaines modernes.

S’orienter vers une logistique intelligente

Parallèlement aux investissements dans les infrastructures, Dong Nai s’attache à mettre en relation les sources d’approvisionnement avec les transporteurs, les entrepôts, les ports et les prestataires de services. La ville encourage le développement de chaînes de services intégrées, couvrant l’approvisionnement en matières premières, l’entreposage, le dédouanement, le transport et la distribution. L’objectif est de réduire les délais de livraison et les coûts de transit, tout en augmentant la valeur ajoutée des services liés aux activités de production et d’import-export sur son territoire.

Selon Duong Van Hieu, directeur adjoint du Service municipal de la construction de Dong Nai, le développement de la logistique doit être envisagé dans une perspective globale, en tenant compte des flux de marchandises et des besoins futurs en matière de connectivité, plutôt que de se limiter à chaque centre logistique ou zone industrielle pris isolément. Dans le contexte de l’économie numérique, les données, l’intelligence artificielle et les plateformes numériques offrent de nouvelles possibilités de suivi, de prévision, de coordination et d’optimisation des opérations logistiques.

Pour devenir un centre logistique intelligent, Dong Nai doit donc conjuguer le développement des infrastructures physiques avec le renouvellement des modes de connexion, d’organisation et de gestion, en les adaptant à l’ampleur et aux caractéristiques de son économie.

En misant sur l’interconnexion entre l’aéroport de Long Thành, le réseau portuaire, les zones industrielles et les infrastructures de transport interrégionales, Dong Nai entend renforcer ses capacités de transport multimodal, s’intégrer plus profondément aux chaînes d’approvisionnement régionales et internationales et affirmer progressivement son rôle de plateforme majeure de transit et de coordination des flux de marchandises dans la région économique clé du Sud. - VNA