

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung a souligné la nécessité de passer résolument d’une logique de « mobilisation des ressources » à une approche fondée sur la « gouvernance des ressources nationales », consistant à créer, enrichir, renouveler, connecter et transformer les ressources en moteurs de développement, afin de renouveler le modèle de développement du pays et de renforcer la productivité et la compétitivité de l’économie.



Le 26 novembre, au siège du gouvernement, le Premier ministre Le Minh Hung, chef du Comité de pilotage chargé de l’élaboration du projet de résolution destiné à remplacer la Résolution n° 39-NQ/TW du 15 janvier 2019 du Bureau politique sur l’amélioration de l’efficacité de la gestion, de l’exploitation, de l’utilisation et de la valorisation des ressources de l’économie, a présidé la première réunion de ce Comité.

Panorama de la réunion. Photo : VNA





Lors de la réunion, le chef du gouvernement a souligné l’importance particulière de ce projet, qui vise à définir des groupes de missions et de solutions pour mobiliser, répartir et utiliser efficacement l’ensemble des ressources de l’économie, au service de l’objectif d’une croissance à deux chiffres et du renouvellement du modèle de développement national. Les membres du Comité de pilotage, le groupe de rédaction et les organismes concernés doivent mobiliser toutes leurs compétences et consacrer le temps nécessaire à ce travail, avec un sens élevé des responsabilités et dans un esprit d’urgence, afin de soumettre dans les meilleurs délais le projet de résolution au Bureau politique.



Selon le Premier ministre, pour parvenir à une croissance rapide et durable, le Vietnam ne peut plus s’appuyer uniquement sur les moteurs traditionnels. Il doit engager des avancées décisives dans le renouvellement de son modèle de développement, en misant sur les sciences et les technologies, l’innovation et la transformation numérique, tout en améliorant la qualité de la gouvernance et de la gestion, la productivité du travail et la compétitivité de l’économie.



Dans les faits, malgré des résultats encourageants, de nombreuses ressources ne sont pas encore pleinement mobilisées ni exploitées, tandis que d’autres restent bloquées ou sont gaspillées. Plusieurs projets d’investissement accusent des retards, l’efficacité de l’utilisation des capitaux demeure insuffisante, le marché des capitaux à long terme ne répond pas encore pleinement aux besoins et la qualité des ressources humaines ne suit pas le rythme de la transformation du modèle de croissance. En particulier, des ressources à forte valeur ajoutée, telles que les données, les actifs intellectuels, les valeurs culturelles, la marque nationale et les nouveaux espaces de développement, n’ont pas encore été pleinement identifiées et évaluées, ni exploitées à la hauteur de leur potentiel.



Dans cette perspective, le projet portera sur l’évaluation de neuf groupes de ressources. Quatre d’entre eux sont déjà définis dans la résolution n° 39-NQ/TW : les ressources humaines, les ressources naturelles, les ressources matérielles et les infrastructures socio-économiques, ainsi que les ressources financières. Trois nouveaux groupes ont été identifiés dans la conclusion n° 115-KL/TW du 16 janvier 2025 du Bureau politique : les ressources liées aux sciences et technologies, à l’innovation et à la transformation numérique ; celles liées à la culture, à l’histoire, aux traditions, aux paysages naturels et à la position géostratégique du pays ; et celles que constituent la marque nationale, les entreprises et les produits vietnamiens. Les deux autres groupes concernent les ressources institutionnelles et les espaces de développement, conformément aux orientations du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam.



Le Premier ministre a demandé que l’évaluation permette d’identifier clairement et d’apprécier de manière exhaustive, objective et au plus près de la réalité les ressources du pays, sans chevauchement ni omission. Il convient également de désigner, pour chaque groupe de ressources, un organisme chef de file et les organismes chargés de la coordination. Le bilan de la mise en œuvre de la résolution n° 39-NQ/TW et de la conclusion n° 115-KL/TW devra, quant à lui, préciser le degré de réalisation des objectifs, les résultats concrets obtenus, ainsi que les insuffisances, les obstacles et leurs causes.



Concernant les orientations, les objectifs, les missions et les solutions à proposer pour la nouvelle période, le chef du gouvernement a souligné qu’ils devaient découler des résultats de l’évaluation de la situation réelle et des obstacles identifiés. Il importe notamment de déterminer précisément les ressources pouvant être immédiatement mises à profit et celles dont le potentiel doit être libéré. Les solutions devront s’accompagner de plans, de programmes et de feuilles de route concrets. Des indicateurs quantitatifs devront être définis pour les ressources susceptibles d’être mesurées, tandis que leur répartition devra tenir compte de l’efficacité, de la productivité, des effets d’entraînement et des résultats obtenus.



Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de valoriser les nouveaux espaces de développement issus de la réorganisation des unités administratives, qui a ramené à 34 le nombre de provinces et de villes et instauré un modèle d’administration locale à deux niveaux. Cette réorganisation ouvre de nouvelles perspectives de développement aux localités, favorise les interconnexions, les liens interrégionaux et la formation de pôles de croissance. Il convient parallèlement de tirer pleinement parti des avancées réalisées dans le développement des sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique afin de renforcer les capacités de gouvernance et de gestion des administrations, tout en réduisant les délais et les coûts de mise en conformité pour les citoyens et les entreprises.



Le Premier ministre a chargé le ministère des Finances, organe permanent du Comité de pilotage, de travailler en étroite coordination avec la Commission centrale des politiques et des stratégies, l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, le Conseil théorique central ainsi que les ministères, secteurs et collectivités concernés, afin d’élaborer et de finaliser le projet de manière cohérente, dans le respect des exigences de qualité et des délais fixés. Le ministère des Finances devra également organiser des travaux de recherche, des enquêtes de terrain, des séminaires et des consultations auprès d’experts et de scientifiques, afin d’approfondir les questions nécessitant des études supplémentaires et de contribuer à la finalisation du projet de résolution.-VNA