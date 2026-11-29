Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre lao Thongsavanh Phomvihane a salué le rôle du Vietnam dans le renforcement de la coopération régionale et exprimé l’espoir de voir les relations bilatérales réaliser de nouvelles avancées.



S’exprimant devant la presse, le 28 novembre dans l’après-midi à Hanoï, en marge du 12e Sommet de coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) et du 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS), le vice-Premier ministre lao a qualifié le CLMV de mécanisme important pour réduire les écarts de développement entre les nouveaux membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Le sommet a été un succès, notamment grâce à l’initiative du Vietnam visant à approfondir et à élargir la coopération entre les pays du CLMV.



Selon Thongsavanh Phomvihane, les membres du CLMV entendent accorder une priorité de premier plan à la connectivité, tout en favorisant le développement du tourisme et en valorisant le patrimoine culturel propre à chaque pays. Ils ont également discuté des moyens de renforcer leurs liens pour former un ensemble uni, notamment à travers l’initiative « Quatre pays, une destination », qu’il a saluée et à laquelle le Laos apporte son plein soutien.



Concernant l’ACMECS, il a précisé que ce mécanisme permettait d’élargir la coopération sous-régionale grâce à la participation de la Thaïlande, en plus des pays du CLMV. Il couvre un large éventail de domaines de développement, et le Laos espérait que ce sommet déboucherait sur des résultats positifs.



Saluant le rôle du Vietnam en tant qu’hôte de ces deux événements sous-régionaux majeurs, il a affirmé que ces efforts s’inscrivaient dans les objectifs de consolidation de la solidarité, de promotion du développement, de la confiance et de la coopération dans de multiples domaines entre les pays, tout en contribuant à la réalisation de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045.



Le vice-Premier ministre a par ailleurs dit avoir été témoin de l’essor remarquable du Vietnam et suivre de près ses activités sur les scènes régionale et internationale. Il a notamment mis en avant la participation active du Vietnam à de nombreux forums multilatéraux, ainsi que ses contributions et son engagement dans plusieurs initiatives importantes.



L’année 2027 revêtira une importance particulière, marquant des jalons historiques dans les relations bilatérales, a-t-il déclaré, rappelant que le Laos et le Vietnam entretenaient des relations spéciales, caractérisées par l’amitié, la coopération intégrale et la cohésion stratégique.



Alors que les deux pays célébreront l’an prochain le 65e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques et le 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos, il a souligné la portée historique de ces jalons, qui constitueront également d’importantes opportunités diplomatiques pour les deux pays. Il a exprimé de grandes attentes pour 2027 et s’est déclaré confiant dans la poursuite du renforcement et du développement des relations bilatérales. – VNA