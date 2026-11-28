Hanoï (VNA) – La diplomatie populaire joue un rôle essentiel dans le renforcement de la compréhension mutuelle et des liens entre les peuples vietnamien et lao, à tous les niveaux, a souligné le Premier ministre lao, Saleumxay Kommasith, lors d’une rencontre organisée le 28 novembre à Hanoï avec une délégation de l’Association d’amitié Vietnam-Laos, conduite par son président, Nguyen Dac Vinh.

Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre de la visite officielle au Vietnam du chef du gouvernement lao, qui participe également au 12e Sommet de coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) et au 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS).

Le Premier ministre Saleumxay Kommasith s’est réjoui de rencontrer Nguyen Dac Vinh et les membres de la délégation, à l’occasion de sa première visite officielle au Vietnam en qualité de chef du gouvernement lao.

La délégation comprenait notamment des ambassadeurs, des représentants de l’Association des anciens volontaires et experts vietnamiens au Laos, de l’Église bouddhique du Vietnam et de l’École d’amitié T78, ainsi que des familles vietnamiennes accueillant des étudiants lao venus poursuivre leurs études au Vietnam.

Informant le chef du gouvernement lao des activités de l’Association, Nguyen Dac Vinh a affirmé que l’amitié spéciale entre les deux pays constituait un patrimoine inestimable et revêtait une importance stratégique pour les deux peuples.

Ces dernières années, les Associations d’amitié Vietnam-Laos et Laos-Vietnam ont multiplié les initiatives communes pour favoriser les échanges entre les populations. Celles-ci comprennent des rencontres culturelles, des échanges avec d’anciens volontaires et experts vietnamiens ayant travaillé au Laos, des activités bouddhiques ainsi que des collectes de fonds destinées à soutenir la construction de pagodes dans la province de Xiangkhouang.

Les deux associations ont également organisé, à l’intention d’élèves et d’étudiants lao, des visites de sites historiques liés à la princesse lao Nhoi Hoa, dans la province de Ninh Binh. Elles ont par ailleurs poursuivi leur programme de familles vietnamiennes accueillant des étudiants lao et les accompagnant tout au long de leur séjour d’études au Vietnam.

Les deux parties préparent actuellement des activités en vue de célébrer, en 2027, le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (5 septembre 1962-5 septembre 2027) et le 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos (18 juillet 1977-18 juillet 2027).

Le Premier ministre Saleumxay Kommasith a salué les contributions de Nguyen Dac Vinh et des deux associations d’amitié au renforcement des relations de grande amitié, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de connectivité stratégique entre le Vietnam et le Laos.

À l’approche de ces deux anniversaires, il a appelé les associations à intensifier leurs actions de sensibilisation auprès des jeunes générations afin de mieux leur faire connaître l’histoire et la tradition d’amitié et de solidarité entre les deux peuples.

Il a enfin assuré que son gouvernement continuerait à soutenir les deux associations et à leur offrir les meilleures conditions possibles pour mener à bien leurs missions, contribuant ainsi à approfondir davantage les relations bilatérales. -VNA