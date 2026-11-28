



Hanoï (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Trân Thanh Mân, a eu une entrevue, vendredi soir, 27 novembre, au siège de l’Assemblée nationale, avec le Premier ministre lao, Saleumxay Kommasith, en visite officielle au Vietnam et participant au 12e Sommet de la coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV 12) et au 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS 11).



Trân Thanh Mân a souligné que cette première visite officielle au Vietnam de Saleumxay Kommasith depuis son entrée en fonction en tant que Premier ministre témoignait de manière éloquente des relations spéciales entre le Vietnam et le Laos. Elle contribuerait à donner un nouvel élan à ces relations et à approfondir davantage les liens de grande amitié, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et d’interconnexion stratégique entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Lors de l'entrevue. Photo : VNA





Le président de l’Assemblée nationale a félicité le Parti, l’État et le peuple lao pour les importantes réalisations obtenues ces dernières années. Il s’est dit convaincu que, sous la direction du Parti populaire révolutionnaire lao, sous la supervision de l’Assemblée nationale et grâce à la conduite du gouvernement dirigé par le Premier ministre Saleumxay Kommasith, le peuple lao mettrait en œuvre avec succès la résolution du XIIe Congrès national du Parti et le 10e Plan quinquennal de développement socio-économique, tout en renforçant le rôle et la position du Laos dans la région et sur la scène internationale.



De son côté, Saleumxay Kommasith a affirmé que le choix du Vietnam parmi les premières destinations de ses déplacements à l’étranger depuis son entrée en fonction témoignait de l’importance particulière que le Parti et l’État lao accordaient aux relations entre les deux pays.



Le Premier ministre lao a également félicité le Vietnam pour ses importantes réalisations dans tous les domaines, soulignant que la croissance économique soutenue, l’amélioration constante des conditions de vie de la population, le maintien de la sécurité et de l’ordre publics ainsi que le rayonnement croissant du Vietnam dans la région et dans le monde témoignaient de son développement dynamique.



Se réjouissant de l’évolution positive de la coopération bilatérale dans les domaines politique, diplomatique, de la défense et de la sécurité, économique, culturel et éducatif, ainsi qu’entre les collectivités locales, le Premier ministre lao a souligné que l’accord des deux parties pour promouvoir l’« interconnexion stratégique » reflétait la vision à long terme et le ferme engagement politique des dirigeants de haut rang des deux Partis et des deux États en faveur du développement des relations spéciales Vietnam-Laos dans la nouvelle période.



Évoquant la coopération entre les deux organes législatifs, Trân Thanh Mân a indiqué que la mise en œuvre de l’accord de coopération entre les deux Assemblées nationales progressait activement à tous les niveaux, des dirigeants de haut rang aux commissions spécialisées et aux Conseils populaires provinciaux. Les deux parties maintiennent régulièrement les échanges de délégations et les contacts, tout en partageant leurs expériences en matière de législation et de contrôle parlementaire.



Le président de l’Assemblée nationale a affirmé que les deux organes législatifs continueraient d’accompagner les deux gouvernements dans la mise en œuvre des accords de haut niveau, contribuant à consolider le cadre juridique nécessaire à la réalisation des programmes de coopération convenus. Il a proposé de renforcer la connectivité des deux économies, en mettant l’accent sur les infrastructures, les transports et l’énergie. Il a également appelé le Laos à continuer de soutenir les entreprises vietnamiennes dans leurs investissements et leurs activités commerciales dans le pays, à améliorer l’efficacité des projets d’aide et à promouvoir la coopération dans l’agriculture propre et l’élevage de haute technologie, afin de garantir la sécurité alimentaire et de développer les exportations.



Saleumxay Kommasith a affirmé que le gouvernement lao travaillerait en étroite coordination avec l’Assemblée nationale du Laos et les organismes vietnamiens concernés pour mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau ainsi que les résultats de la 48e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos. Ces efforts visent à apporter des bénéfices concrets aux populations des deux pays et à consolider les relations Laos-Vietnam, afin qu’elles demeurent « à jamais verdoyantes et éternellement durables ».



Les deux parties ont convenu de coordonner étroitement leurs efforts pour organiser avec succès, en 2027, les activités marquant le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos. Ces célébrations contribueront à faire rayonner la tradition d’amitié et de solidarité spéciale entre les deux peuples auprès de toutes les couches de la population, notamment des jeunes générations.- VNA