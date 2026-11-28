

Hanoï (VNA) – À l’invitation du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung, le Premier ministre lao Saleumsay Kommasith et son épouse, à la tête d’une délégation de haut rang du gouvernement lao, sont arrivés à Hanoï dans l’après-midi du 27 novembre pour effectuer une visite officielle au Vietnam et participer au 12e Sommet de la coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV 12) et au 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS 11), qui se tiennent les 27 et 28 novembre 2026.



Le même après-midi, une cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du Premier ministre lao a été organisée au siège du gouvernement vietnamien, sous la présidence du Premier ministre Lê Minh Hung. À l’issue de la cérémonie, les deux dirigeants ont tenu un entretien.

Lors de l'entretien. Photo : VNA





Le Premier ministre Lê Minh Hưng a souligné que cette visite, la première visite officielle au Vietnam de son homologue lao depuis son entrée en fonction, revêtait une importance particulière pour approfondir davantage les relations de grande amitié, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et d’interconnexion stratégique entre les deux pays.



À l’occasion du 51e anniversaire de la Fête nationale du Laos (2 décembre 2026), le chef du gouvernement vietnamien a félicité le Parti, l’État et le peuple lao pour les importantes réalisations obtenues, notamment la sortie officielle du Laos de la catégorie des pays les moins avancés (PMA), le 24 novembre 2026. Il s’est dit convaincu que le Laos mettrait en œuvre avec succès la résolution du 12e Congrès national du Parti populaire révolutionnaire lao et le 10e Plan quinquennal de développement socio-économique. Il a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance au soutien sincère et précieux du Laos et continuerait de se tenir à ses côtés pour l’aider à réaliser ses objectifs de développement.



De son côté, Saleumsay Kommasith s’est réjoui d’effectuer une visite officielle au Vietnam dans ses nouvelles fonctions et a remercié le Parti, l’État, le gouvernement et le peuple vietnamiens pour leur accueil chaleureux et solennel. Il a également félicité le Vietnam pour ses réalisations en matière de développement socio-économique et d’intégration internationale, tout en exprimant sa profonde gratitude pour le soutien précieux et efficace que le Vietnam a apporté au Laos dans sa lutte révolutionnaire ainsi que dans son œuvre d’édification et de développement national.



Les deux Premiers ministres ont constaté avec satisfaction que la coopération bilatérale continuait de se développer positivement, en s’approfondissant et en gagnant en efficacité. Les échanges et contacts de haut niveau sont régulièrement maintenus, tandis que la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité et des affaires extérieures, ainsi qu’entre les ministères, les secteurs et les collectivités locales, ne cesse de se renforcer. Au cours des dix premiers mois de 2026, le Vietnam a réalisé 25 projets d’investissement au Laos, pour un montant total de 671 millions de dollars, en hausse de 70 % sur un an. Le montant cumulé des investissements vietnamiens dans ce pays s’élève ainsi à environ 7,04 milliards de dollars, répartis sur 305 projets.



Afin de concrétiser le contenu de l’« interconnexion stratégique », les deux parties ont convenu de maintenir efficacement les visites, les contacts et les mécanismes de coopération, de coordonner la réalisation des objectifs fixés pour 2026 et de bien préparer la 49e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos ainsi que les activités de l’« Année de solidarité et d’amitié Vietnam-Laos 2027 ».



Dans les domaines économique, commercial et de l’investissement, les deux dirigeants ont convenu de donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale, afin qu’elle soit plus dynamique et concrète, à la hauteur des relations politiques spéciales entre les deux pays. Ils ont souligné la nécessité de concrétiser rapidement une feuille de route et des mesures visant à porter les échanges commerciaux bilatéraux à 5 milliards de dollars, puis à 10 milliards de dollars, tout en renforçant la connectivité des deux économies et en favorisant un commerce équilibré et durable.



Le Premier ministre Lê Minh Hung a proposé au Laos d’élargir les exportations vers le Vietnam de produits présentant un potentiel, notamment les produits agricoles et les marchandises en provenance des régions frontalières, ainsi que de renforcer la connectivité des infrastructures commerciales et logistiques, des postes-frontières et des zones économiques frontalières. Il a également appelé le gouvernement lao à poursuivre ses efforts pour lever les obstacles institutionnels et procéduraux auxquels sont confrontées les entreprises vietnamiennes dans la mise en œuvre de leurs projets au Laos. Saleumsay Kommasith a affirmé qu’il demanderait aux organismes compétents de coordonner leurs efforts pour résoudre ces difficultés et créer un environnement d’investissement favorable, stable et transparent.



Les deux dirigeants ont également échangé sur les mesures visant à accélérer les projets de connectivité dans les domaines des transports, de l’énergie et des infrastructures. Le Premier ministre lao a salué la coopération énergétique entre les deux pays et exprimé le souhait d’élargir la coopération dans le développement de l’hydroélectricité, des énergies renouvelables et des réseaux de transport d’électricité, afin de valoriser le potentiel d’exportation énergétique du Laos. Il a affirmé que son gouvernement continuerait de coordonner ses efforts avec la partie vietnamienne pour lever les difficultés et accélérer la mise en œuvre des projets.



En matière de défense, de sécurité et de gestion des frontières, les deux parties ont convenu de mettre en œuvre efficacement les accords de coopération et de renforcer leur coordination pour garantir la sécurité politique, l’ordre et la sûreté publics, ainsi que pour lutter contre la criminalité transnationale, notamment le trafic de drogue, la traite des êtres humains, la contrebande et la cybercriminalité. Elles ont également souligné la nécessité d’associer la garantie de la défense et de la sécurité au développement socio-économique des régions frontalières.



Le Premier ministre Lê Minh Hung a remercié le Laos pour sa coopération et son soutien dans la recherche et le rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos. Il a appelé le pays voisin à continuer de soutenir la campagne de 500 jours visant à intensifier la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des soldats morts pour la Patrie.



Dans les domaines de l’éducation et du développement des ressources humaines, les deux dirigeants ont souligné la priorité à accorder à la formation des cadres stratégiques, des jeunes cadres prometteurs et des ressources humaines hautement qualifiées. Ils ont convenu de mettre en œuvre efficacement les accords existants, de préparer le protocole de coopération éducative pour la période 2028-2032 et d’accélérer le projet de l’Université de l’amitié Laos-Vietnam. Les deux parties ont également convenu de continuer à faciliter les conditions de vie, d’études, de travail et d’activités professionnelles de la communauté vietnamienne au Laos.



Les deux Premiers ministres ont par ailleurs convenu de renforcer la coopération dans les domaines des sciences et des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, ainsi que de promouvoir les échanges culturels, sportifs et touristiques et l’éducation des jeunes générations aux traditions de l’amitié spéciale entre les deux pays.



Les deux parties coordonneront l’organisation d’activités concrètes dans le cadre de l’« Année de solidarité et d’amitié Vietnam-Laos 2027 », à l’occasion du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et du 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos. Ces activités contribueront à préserver et à renforcer les relations spéciales entre les deux peuples, notamment auprès des jeunes générations.



S’agissant des questions régionales et internationales, les deux Premiers ministres ont convenu de renforcer les échanges d’informations, les consultations et la coordination de leurs positions sur les questions d’intérêt commun au sein de l’ASEAN, des Nations unies et des forums multilatéraux. Ils ont souligné l’importance de la coordination sur les questions liées à la sécurité des ressources en eau du Mékong, à la situation en Mer Orientale et aux défis de sécurité non traditionnels. Les deux parties ont enfin réaffirmé leur volonté de promouvoir la coopération trilatérale Vietnam-Laos-Cambodge ainsi que les mécanismes de coopération sous-régionale du Mékong, notamment l’ACMECS, le CLMV et le GMS.- VNA