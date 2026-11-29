Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a reçu, le matin du 29 novembre à Hanoï, le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, venu au Vietnam pour participer au 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS-11).



Le dirigeant vietnamien s’est félicité du développement des relations bilatérales, notamment depuis leur élévation au rang de partenariat stratégique global en 2025. Il a salué les résultats majeurs enregistrés en 2026, année du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (6 août 1976 - 6 août 2026), marquée par quatre visites et contacts de haut niveau en quatre mois, dont le plus récent a été la visite d’État au Vietnam du roi et de la reine de Thaïlande en septembre 2026.



Pour sa part, le Premier ministre Anutin Charnvirakul a réaffirmé l’importance que la Thaïlande attachait à ses relations d’amitié et de coopération multiforme avec le Vietnam, ainsi que sa volonté de renforcer davantage le partenariat stratégique global entre les deux pays. Il a également remercié et félicité le Vietnam pour le succès de l’ACMECS-11.



Évoquant les résultats positifs de ses échanges avec son homologue vietnamien, Le Minh Hung, le chef du gouvernement thaïlandais a souligné le vaste potentiel de coopération entre les deux pays. Vu que les échanges commerciaux bilatéraux approchent de l’objectif des 25 milliards de dollars, il a proposé de se fixer un objectif plus ambitieux.



Le dirigeant vietnamien To Lam a salué les résultats des échanges entre les deux Premiers ministres. Il a convenu de poursuivre et d’intensifier les échanges de délégations et les contacts à tous les échelons, de tirer pleinement parti des mécanismes de coopération bilatérale existants et d’appliquer efficacement le Plan d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande pour la période 2026-2031, afin de concrétiser les accords et engagements de haut niveau et d’apporter des bénéfices tangibles aux peuples des deux pays.



Il a convenu de dynamiser la coopération en matière de défense et de sécurité, tant au niveau bilatéral qu’au sein de l’ASEAN et de la sous-région du Mékong, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales. Il a souligné le principe de ne permettre à aucune organisation ni à aucun individu d’utiliser le territoire d’un pays pour mener des activités hostiles à l’autre.



Sur le plan économique, le dirigeant vietnamien a approuvé l’idée de fixer un nouvel objectif pour les échanges commerciaux bilatéraux et affirmé que le Vietnam continuerait de créer des conditions favorables aux activités d’investissement et d’affaires des entreprises thaïlandaises dans le pays.



Les deux dirigeants ont convenu de renforcer leur coordination, leurs consultations et leur soutien mutuel au sein de l’ASEAN, des Nations unies et d’autres forums multilatéraux, afin de consolider la solidarité, l’unité et le rôle central de l’ASEAN, et de promouvoir la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région.



Le secrétaire général et président To Lam a réaffirmé le soutien du Vietnam à la Thaïlande, qui assumera en 2028 la double responsabilité de présider l’ASEAN et l’ACMECS.



Enfin, le Premier ministre Anutin Charnvirakul a transmis au dirigeant vietnamien et à son épouse l’invitation du roi et de la reine de Thaïlande à effectuer une visite d’État en Thaïlande à une date qui leur conviendrait. Le dirigeant vietnamien a remercié le couple royal pour cette invitation et chargé le ministère des Affaires étrangères de préparer cette visite par voie diplomatique. – VNA