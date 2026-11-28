La Havane (VNA) – Le Vietnam et Cuba ont réaffirmé leur volonté d’approfondir leurs relations bilatérales et de renforcer la coopération entre leurs organes législatifs, lors de la troisième réunion de leur Comité de coopération interparlementaire, tenue le 27 novembre à La Havane.



À l’issue de cette réunion, les deux parties ont réaffirmé leur détermination à traduire les engagements pris en actions concrètes, afin de rendre leur coopération plus substantielle et plus efficace.



Dans son discours, le président de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba, Esteban Lazo Hernandez, a souligné la valeur historique des relations entre les deux pays, fondées sur la solidarité, l’admiration mutuelle et une amitié que les deux parlements ont la responsabilité de préserver et de faire fructifier.



Il a exprimé sa gratitude pour l’impulsion donnée à une nouvelle étape des relations économiques bilatérales par la visite à Cuba, en septembre 2024, du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm. Il a également mis en avant l’importance des expériences partagées lors des précédents échanges parlementaires.



Le dirigeant cubain a par ailleurs présenté le programme de transformation économique et sociale mis en œuvre par son pays, qui vise à préserver le socialisme et les acquis de la Révolution, tout en développant les forces productives.



Il a salué le soutien apporté par le Vietnam à Cuba, notamment dans les forums parlementaires internationaux, où le Vietnam s’oppose à l’embargo économique, commercial et financier imposé par les États-Unis et rejette l’inscription de Cuba sur la liste américaine des États soutenant le terrorisme.



Intervenant par visioconférence, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN), Trân Thanh Mân, a appelé les organes législatifs des deux pays à concrétiser les accords et engagements de haut niveau. Il a demandé aux organes compétents de renforcer leur coordination, de partager leurs informations et leurs expériences en matière législative, ainsi que de superviser la mise en œuvre des accords de coopération.



Il a également souligné la nécessité d’identifier et de lever les obstacles institutionnels et politiques afin de faciliter la réalisation des projets prioritaires, notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie, de l’économie, de la banque et de la finance.



Les discussions ont porté sur l’élaboration et le perfectionnement des politiques relatives aux entreprises publiques, au crédit, au secteur bancaire et à la fiscalité, ainsi que sur le développement industriel et agricole, dans le but de garantir la production et l’approvisionnement alimentaires. Les deux parties ont également échangé leurs expériences en matière de transition énergétique durable.



Dans leur communiqué conjoint, elles sont convenues de promouvoir les investissements et les échanges commerciaux, ainsi que de développer de nouveaux projets dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’industrie et de la biotechnologie, notamment en explorant les possibilités offertes par la zone spéciale de développement de Mariel. Elles ont également convenu de renforcer la coopération dans la formation des parlementaires et des cadres.



Les deux présidents des organes législatifs ont salué les résultats de cette session et convenu que la quatrième réunion du Comité de coopération interparlementaire se tiendrait au Vietnam.



La délégation vietnamienne était conduite par Nguyên Quoc Hung, vice-président de la Commission de la défense, de la sécurité et des affaires extérieures de l’Assemblée nationale, en présence de l’ambassadeur du Vietnam à Cuba, Lê Quang Long. -VNA

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