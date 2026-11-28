Hanoï (VNA) – La visite officielle au Vietnam du Premier ministre de Vanuatu, Jotham Napat, du 29 novembre au 4 décembre, devrait donner un nouvel élan aux relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, en consolidant leur confiance politique et en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération dans plusieurs domaines, notamment l’éducation, l’agriculture, la pêche, le commerce et le tourisme.

C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en Australie, également accrédité auprès de Vanuatu, Pham Hung Tam, dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion de cette visite.

Selon le diplomate, les relations entre le Vietnam et Vanuatu, établies il y a plus de 40 ans, reposent sur des bases solides d’amitié, de confiance politique et de respect mutuel. Les deux pays accordent une grande importance aux principes fondamentaux du droit international, notamment au respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, ainsi qu’au règlement pacifique des différends.

Au fil des années, malgré la distance géographique et les différences de taille et de niveau de développement, les deux pays ont maintenu des relations cordiales et se sont soutenus au sein des instances multilatérales. Leur coopération s’est notamment illustrée aux Nations unies, au sein du Mouvement des non-alignés et de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Ils partagent des positions convergentes sur plusieurs questions internationales et régionales, notamment la paix, la sécurité, le respect du droit international et le développement durable.

L’ambassadeur a également souligné le rôle particulier de la communauté d’origine vietnamienne à Vanuatu, qui constitue un trait d’union entre les deux peuples. Les premiers Vietnamiens sont arrivés dans l’archipel dans les années 1920, à l’époque où celui-ci était connu sous le nom de Nouvelles-Hébrides, pour travailler dans les plantations. À certaines périodes, cette communauté a représenté près de 10 % de la population locale.

Aujourd’hui moins nombreuse, elle est bien intégrée à la société vanuataise tout en conservant ses liens avec le Vietnam et son attachement à son pays d’origine. Elle contribue ainsi à entretenir l’amitié entre les deux peuples et constitue un facteur favorable au renforcement des échanges et de la coopération bilatérale.

Dans le domaine de l’éducation, l’ambassadeur a présenté la coopération en matière de formation comme l’un des domaines les plus concrets des relations entre les deux pays. Environ 160 étudiants vanuatais ont fait ou font des études au Vietnam dans différentes disciplines, notamment les sciences biomédicales, l’administration des affaires, les technologies de l’information, l’environnement, les sciences maritimes et la pêche. La plupart bénéficient de bourses accordées par le gouvernement de Vanuatu.

Cette coopération contribue non seulement à former des ressources humaines qualifiées pour Vanuatu, mais aussi à renforcer les échanges entre les jeunes générations et à favoriser une meilleure connaissance mutuelle entre les deux peuples.

Sur le plan économique, commercial et de l’investissement, les échanges entre les deux pays restent toutefois modestes et ne sont pas encore à la hauteur du potentiel ni des complémentarités de leurs économies. L’ambassadeur a expliqué que cette situation s’expliquait notamment par l’éloignement géographique, l’absence de liaisons de transport directes, ainsi que par le manque d’informations et de contacts entre les entreprises des deux pays.

Pourtant, le Vietnam et Vanuatu disposent d’atouts complémentaires susceptibles de favoriser une coopération plus dynamique. Le Vietnam possède des avantages dans les domaines de l’agriculture, de la transformation des produits aquatiques, de la production alimentaire, des biens de consommation, des technologies et de la formation. De son côté, Vanuatu dispose de produits agricoles spécifiques, de ressources halieutiques, d’un potentiel important en matière de tourisme écologique et de ressources marines diversifiées.

La visite du Premier ministre Jotham Napat revêt donc une signification particulière. Il s’agit de la deuxième visite officielle au Vietnam d’un Premier ministre de Vanuatu, après celle de Joe Natuman en 2014. Plus d’une décennie après ce déplacement, la visite de Jotham Napat devrait contribuer à insuffler un nouvel élan aux relations bilatérales et à définir des orientations de coopération adaptées aux besoins et aux priorités de chaque pays.

Pour Vanuatu, cette visite constitue une occasion de diversifier ses partenaires, de renforcer sa coopération avec un pays ami et de tirer parti de l’expérience vietnamienne en matière de développement. Pour le Vietnam, elle permettra d’approfondir ses relations avec Vanuatu, d’élargir ses liens avec les pays insulaires du Pacifique Sud et d’explorer de nouvelles possibilités de coopération et de mobilisation des ressources au service du développement.

Selon l’ambassadeur, cette visite témoigne également de la constance de la politique étrangère du Vietnam, fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, la coopération et le développement, ainsi que sur la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures. Le Vietnam attache une importance particulière à ses relations avec les pays insulaires du Pacifique Sud, qui sont directement concernés par les enjeux du changement climatique et de la protection des océans.

À l’occasion de cette visite, les deux parties devraient examiner les mesures permettant de consolider la confiance politique et de définir les orientations de leur coopération à long terme. La signature envisagée d’un accord d’exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service devrait notamment faciliter les déplacements officiels et contribuer à créer des conditions plus favorables au développement des relations bilatérales.

Les deux pays devraient également promouvoir les négociations en vue de la conclusion d’accords sectoriels dans des domaines tels que l’éducation, la pêche, l’économie, le commerce, l’investissement et le tourisme. Ces instruments permettraient de concrétiser les engagements politiques et de créer un cadre plus favorable à la mise en œuvre de projets de coopération.

L’agriculture et la pêche figurent parmi les secteurs offrant des perspectives prometteuses. Le Vietnam pourrait partager avec Vanuatu son expérience, son savoir-faire et ses avancées techniques dans ces domaines, notamment en matière de production agricole et de transformation des produits aquatiques. Cette coopération pourrait contribuer à renforcer les capacités de production, à améliorer la sécurité alimentaire et à assurer des moyens de subsistance plus durables aux populations.

Parallèlement, les deux pays devraient intensifier la promotion commerciale, faciliter les contacts entre les entreprises et encourager les échanges dans le secteur du tourisme. Le renforcement des échanges entre les populations, notamment les jeunes, les étudiants et les milieux d’affaires, constitue également un levier important pour consolider l’amitié entre les deux peuples et rendre la coopération bilatérale plus dynamique.

Sur le plan multilatéral, le Vietnam et Vanuatu devraient poursuivre leur coordination et leur soutien mutuel au sein des Nations unies et d’autres mécanismes internationaux. En partageant leurs points de vue et en participant activement aux efforts communs, les deux pays pourront contribuer davantage à la paix, à la stabilité et au développement durable dans la région Asie-Pacifique.

L’ambassadeur Pham Hung Tam a souligné que la visite du Premier ministre Jotham Napat ne serait pas seulement l’occasion de revenir sur les acquis de plus de quatre décennies d’amitié entre les deux pays. Elle devrait surtout permettre de définir les priorités, d’identifier les domaines présentant un potentiel concret et de promouvoir des actions destinées à faire progresser les relations bilatérales.

Il a exprimé l’espoir que cette visite contribuera à consolider la confiance politique, à élargir les domaines de coopération et à renforcer les liens entre les deux peuples, afin que les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et Vanuatu se développent de manière plus concrète, efficace et durable dans les années à venir.- VNA