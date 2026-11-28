Hanoï (VNA) – Le 12e Sommet de coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV), tenu le 28 novembre à Hanoï, a adopté une Déclaration commune définissant de nouvelles orientations pour approfondir la coopération sous-régionale, renforcer la connectivité et mobiliser davantage de ressources au service du développement commun.



Réunis sous le thème « Connecter le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam – Valoriser les potentialités – Construire un avenir de prospérité partagée », les dirigeants des quatre pays ont réaffirmé leur attachement aux principes d'amitié traditionnelle, de bon voisinage, de respect mutuel, de bénéfices partagés et de soutien réciproque. Ils ont également souligné l'importance de la coordination politique et de l'action commune pour préserver la paix, la stabilité et la prospérité régionales.



Les dirigeants ont réaffirmé leur détermination à mettre en œuvre le Cadre de développement du CLMV, qui vise à permettre aux quatre pays d'accéder au statut de pays à revenu intermédiaire supérieur d'ici 2030 et à faire de la sous-région un pôle intégré de production et d'investissement, mieux connecté aux chaînes de valeur régionales et mondiales.



Ils ont salué les progrès réalisés depuis le 11e Sommet, organisé en novembre 2024 à Kunming, en Chine, dans plusieurs domaines, notamment les infrastructures de transport, le commerce, le tourisme, l'agriculture, l'énergie, l'industrie et les technologies de l'information.



Dans le domaine des infrastructures, les quatre pays ont notamment fait état des avancées enregistrées dans la modernisation des routes reliées aux réseaux routiers de l'ASEAN et du continent asiatique, ainsi que dans la préparation des projets ferroviaires Vientiane-Vung Ang (province de Ha Tinh) et autoroutiers Vientiane-Hanoï. Ils ont également salué le développement des échanges transfrontaliers d'électricité, en particulier entre le Laos et le Vietnam, le Laos et le Cambodge, ainsi qu'entre le Cambodge et le Vietnam.



La connectivité au cœur des priorités pour 2027-2028



Face aux défis économiques et aux mutations régionales, les dirigeants ont convenu de faire de la connectivité une priorité centrale et transversale de la coopération CLMV pour la période 2027-2028. Ils ont chargé leurs ministres et hauts responsables d'intégrer des objectifs concrets, des calendriers précis et des mécanismes de financement clairement identifiés dans le prochain Plan d'action CLMV.



La coopération portera notamment sur l'amélioration des corridors économiques Est-Ouest, Nord-Sud et méridional, l'accélération des liaisons routières et ferroviaires, le développement du transport maritime et aérien, ainsi que la modernisation des infrastructures logistiques. Les quatre pays souhaitent également étudier la possibilité d'ouvrir de nouvelles liaisons aériennes directes entre leurs principales villes, leurs centres économiques et leurs destinations touristiques.



Sur le plan économique, ils entendent simplifier et harmoniser les procédures douanières, développer les postes-frontières intelligents, renforcer le commerce transfrontalier et promouvoir les zones économiques frontalières. La coopération industrielle, le transfert de technologies et l'intégration des entreprises locales aux chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales figureront également parmi les priorités.



La transformation numérique, la cybersécurité et le développement des services numériques feront l'objet d'une attention accrue. Les dirigeants ont également encouragé la coopération dans le domaine des énergies renouvelables, le renforcement des réseaux électriques et l'amélioration de la sécurité énergétique régionale.



Renforcement des échanges humains et mobilisation des ressources



La Déclaration commune accorde également une place importante à la coopération dans les domaines de l'éducation, du tourisme et de la protection de l'environnement. Les dirigeants ont salué le programme de bourses CLMV 2.0 proposé par le Vietnam au bénéfice des étudiants du Cambodge, du Laos et du Myanmar. Celui-ci couvre désormais les formations universitaires, postuniversitaires et professionnelles, notamment dans les sciences, les technologies, la transition verte et l'agriculture.



Dans le domaine du tourisme, ils ont chargé leurs ministres d'élaborer un itinéraire commun intitulé « Voyage patrimonial CLMV », destiné à relier les principaux sites culturels et naturels des quatre pays et à promouvoir la marque « Quatre pays, une destination ».



Les quatre pays ont par ailleurs souligné la nécessité de renforcer leur coopération face aux catastrophes naturelles, aux changements climatiques et aux défis environnementaux, ainsi que dans la lutte contre la criminalité transnationale, notamment les escroqueries en ligne et la cybercriminalité.



Enfin, les dirigeants ont insisté sur la nécessité de diversifier les sources de financement en mobilisant l'aide au développement, les financements concessionnels, les partenariats public-privé et les investissements du secteur privé.



Ils ont réaffirmé leur engagement à aligner la coopération CLMV sur la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045 et ses plans stratégiques, afin de réduire les écarts de développement et de renforcer l'intégration régionale.



Le Cambodge assurera la présidence du mécanisme CLMV et accueillera son 13e Sommet en 2028. -VNA

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